Германию затопило: 42 человека погибли, около 70 пропали без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордно сильные дожди привели к наводнению на западе страны. Вода смывает мосты и затапливает дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Bild.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В некоторых населенных пунктах за сутки выпало 200 литров осадков на квадратный метр.

Город Бад-Нойенар в долине Ар полностью ушел под воду и остался без связи, сообщили местные власти. В том районе с крыш спасателям пришлось снять около 50 человек.

В районе стихийного бедствия около 200 тыс. человек находятся без электричества. В регионе ограничили движение поездов.

Читайте: 130 населенных пунктов в восьми областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Спасатели называют случившееся "потопом столетия". Власти отправили им на помощь солдат Бундесвера.

Также от наводнений страдают Бельгия и Нидерланды. На северо-востоке Франции повысился уровень воды в реках.

Также читайте: Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Германии. "С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы стоим рядом с нашими немецкими друзьями в этот печальный момент", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.













































