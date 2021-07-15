Германию затопило: 42 человека погибли, около 70 пропали без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Рекордно сильные дожди привели к наводнению на западе страны. Вода смывает мосты и затапливает дома.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Bild.
От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В некоторых населенных пунктах за сутки выпало 200 литров осадков на квадратный метр.
Город Бад-Нойенар в долине Ар полностью ушел под воду и остался без связи, сообщили местные власти. В том районе с крыш спасателям пришлось снять около 50 человек.
В районе стихийного бедствия около 200 тыс. человек находятся без электричества. В регионе ограничили движение поездов.
Спасатели называют случившееся "потопом столетия". Власти отправили им на помощь солдат Бундесвера.
Также от наводнений страдают Бельгия и Нидерланды. На северо-востоке Франции повысился уровень воды в реках.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Германии. "С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы стоим рядом с нашими немецкими друзьями в этот печальный момент", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.
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Пісець вам москалі буде.
А взагалі німецькі компанії найбільше за вирубку нашого і румунів лісу лобіювали...
увеличивайте квоты
на заробитчан
и подымыйте расценки
не жмитесь !
лет все прибрежные страны ЕС будут затоплены с повышением уровня мирового океана на 3 - 7 метров.
Украина находится на Валдайской возвышенности с высотой над уровнем моря
72 - 104 метра.
Поэтому Земля в Мире будет на вес з о л о т а
и западники прикупают ее на будущее .
Готовьтесь...
Пусть это будет не Валдайская возвышенность , как ранее было в учебниках по географии -
это будет в Украине 0
Восточно -Европейская равнина .
72 - 104 метра." - на этой самой Валдайской возвышенности находится очень небольшая часть Украины.
PS Если что, то земля на высоте 2061метр, которую точно не затопит, в Украине ценится гораздо ниже, чем приазовская на высоте 5 метров, которую точно затопит. Парадокс?
PPS Швейцария в очередной раз выдохнула и расслабилась, ей не надо тратить деньги на украинские земли...
Не битых камнями и не утопленных.
Но было бы замечательно...
Тепер німці краще розуміють Україну і ії проблеми за останні 7 років,
і проблему Північного потоку 2 також
1. Німці реально у своїй безпечності і безтурботності розучилися жити. тепер стає зрозуміла позиція по нашій війні "я в доміку і нічого не бачу"
2. Прокляття чорнокровки таки дуже сильна штука. А ми дуже сильна країна що терпимо перебування такого лиха вже 2,5 роки
...
- їй байдуже, що у себе, "на шести сотках", ти привів усе до ладу, сміття зкинув "по-хазяйськи" подалі від себе, можливо навіть сусіду під носа, а в Китаї, Індії, Україні, Бразилії, в странах Африки... вирубують ліси, зливають у грунт отруйні відходи, палять усе, що горить, вбивають усе живе у світовому Океані....
- природа, однаково, розподіляє усе лайно по всій Планеті на свій розсуд.. у неї стовідсоткове відчуття балансу...
зебіли усіх стран, ДУМАЙТЕ..
не зря Байден первым делом вернул США в парижский договор и собрал лидеров мира на конференцию еще весной... они что то знают... отсюда и резкий переход всех от углеводов к екологической енергетике, електрокарам и машинам на водороде. К 2030 кстати в ЕС планируют снизить выбросы в атмосферу на 65% вроде бы, готовят законодательство. почти весь европейский автопром к концу этого десятилетия на 2/3 или же почти полностью переходят на производство електрокаров и никаких двигателей внутреннего сгорания)
п.с. все кто пишет про "бедоносца" рашинские троляки, все кто верит этому и поддакивает зелебобы. Наш бедоносец тут не причем, это ж не внезапный пожар в соборе или замке средневековых самураев.
14 000 литров солярки в час в рабочем режиме
Причём не чистой солярки, а отходов нефтепереработки.
В каком году их хотят запретить, не подскажете?
или не читатель чукча? переход на електро и водород, возобновляемую енергетику все равно будет плавным хоть и неизбежным) и не надо воспринимать так примитивно что "завтра все что работало на нефтепродуктах больше работать не будет!". у нас же не диктатура коммунистов.
где то читал что легковые авто с ДВЗ = +-13% от всех выбросов в атмосферу, правда или нет не знаю
Цель ЕС залезть к вам в карман, двигатели внутреннего сгорания живучие в отличии от электомобилей. Надо заставить обывателей чаще менять машины. А компоненты к ним повезут из Китая чадящими кораблями, перерабатывать литий никто не хочет, процесс крайне ядовитый.
я начал с того что: "климат меняется" и что эта суета с экологией и переход на возобновляемые источники энергии с теми темпами, что ныне декларируют все не просто так, "это жужу не спроста". ессно я высказал свое мнение, которое не обязательно должно претендовать на истину во всех инстанциях и бросаться закидывать меня картинками, какими то фактами не обязательно
И главное : если шо всегда можно заменить все контейнеровозы атомными. это максимум 10 лет после того как петух клюнет . А он клюнет неизбежно это УЖЕ не изменить это предрешено. Точка бифуркаци в загпязнении атмосферв пройдена считает болтшинствр ученых сегодня
Лицемерие ЕС зашкаливает.
Так возникают акумуляторы для чистых электромобилей.
То на 1 контейнер припадає менше за 1л/год
Що явно менше за 25л/100км ~ 22л/год автотранспортом
Чи не так?
За залізничний транспорт не скажу, але думаю він десь між цими двома показниками (якщо перевезення здійснюються локомотивами а не електровозами)