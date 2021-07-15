Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания МВД прошла акция по случаю отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы празднуем и провожаем Авакова подальше от Министерства внутренних дел и любых государственных дел в целом. Мы искренне надеемся, что действующая власть осознает необходимость проведения реальной реформы правоохранительных органов. Следовательно, кого бы не выбрали новым министром, он должен начать свою деятельность именно с реформирования структуры МВД", - заявили организаторы мероприятия.















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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ