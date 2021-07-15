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Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания МВД прошла акция по случаю отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы празднуем и провожаем Авакова подальше от Министерства внутренних дел и любых государственных дел в целом. Мы искренне надеемся, что действующая власть осознает необходимость проведения реальной реформы правоохранительных органов. Следовательно, кого бы не выбрали новым министром, он должен начать свою деятельность именно с реформирования структуры МВД", - заявили организаторы мероприятия.

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 01

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 02

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 03
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 04
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 05
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 06
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 08
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 09
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 10
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 11
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 12
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 13
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 14Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 15

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 16
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 17
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 18

Также смотрите: Рада отправила Авакова в отставку, поблагодарив его аплодисментами. ВИДЕО


Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 19
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 20
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 21

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 22
Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 23

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД 24

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Аваков Арсен (3444) акция (2425) МВД (9324) митинг (2558) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+12
А за отставку Татарова слабо феерверк пустить?
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15.07.2021 22:39
+8
Аваков чорт!
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15.07.2021 22:41
+5
Барига ще той, за 7 років набарижив знатно.
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15.07.2021 22:57
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Правила форума Совет форумчан
А за отставку Татарова слабо феерверк пустить?
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15.07.2021 22:39 Ответить
А що,теж подав?
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15.07.2021 22:51 Ответить
Тому сізо світить, як практика показує на посаді поки будуть знущатися зі свідків - факт, полвціяврґоґиродки
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15.07.2021 23:02 Ответить
Та гляди,ЗЕнаркоман за него горой.
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15.07.2021 23:32 Ответить
Государственный праздник должен быть
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15.07.2021 22:41 Ответить
Аваков чорт!
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15.07.2021 22:41 Ответить
того пішли, таж цей лишився - командувати вевешниками, ой, нацгвардійцями

https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA



До речі, якщо я все правильно розумію, то зараз в.о. голови МВС - Сергій Яровий (перший заступник).

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД - Цензор.НЕТ 584
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15.07.2021 22:54 Ответить
Так еще не провожали министров кроме Кравченко, в историю вошёл ****, дети мои надолго мусоров запомнят, но расплата ещё будет, выродки
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15.07.2021 22:46 Ответить
Где были эти говнюки когда война начиналась!
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15.07.2021 22:57 Ответить
В Києві, а війна починалась на Домбсі.
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15.07.2021 23:06 Ответить
Со Стерненко занимались патриотизмом и заборы красили.
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16.07.2021 05:41 Ответить
Я не могу понять ЛГБТ здесь причем, зачем этот флаг на этой акции, что они этим хотели сказать?
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15.07.2021 22:57 Ответить
Наверное он их тоже достал...
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15.07.2021 23:05 Ответить
Чем? На ЛГБТ акциях менты прекрасно их защищают, громких дел по поводу того что менты ЛГБТ пресуют не было.
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15.07.2021 23:10 Ответить
П*дор*сы, сэр.
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16.07.2021 05:47 Ответить
Барига ще той, за 7 років набарижив знатно.
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15.07.2021 22:57 Ответить
Для кого там плакати агліцькою мовою?
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15.07.2021 23:04 Ответить
То молода ідіотка яка ні в біса нічого не розуміє.
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16.07.2021 00:53 Ответить
для всіх, хто зміг прочитати
це мова міжнародного спілкування.
звикай
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16.07.2021 00:59 Ответить
В такому разі і тут пиши агліцькою. Цензор читають в усьому світі.
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16.07.2021 07:34 Ответить
Подконтрольные Авакова почувствовали свободу, ждем потрясений. Аваков вумный, знает, что делать. Начнет бушевать, бурлить и на этой пенке, будьте уверены, Аваков на белом коне.
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15.07.2021 23:15 Ответить
аваков на х*ю,а не на коню!
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16.07.2021 03:23 Ответить
Два извращенца неудовлетрены тем, что Аваков им не заплатил? Или они в поддержку? Как всегда репортаж с ужимками, самое интересное остается непонятным.
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15.07.2021 23:38 Ответить
Реформа МВС? Запросто. Монастирський назве поліціянтів карабінерами
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16.07.2021 00:05 Ответить
Хтозамовивкатюгандзюківців не було, тож не зараховується.
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16.07.2021 04:29 Ответить
Красиво ушел, как покойник)
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16.07.2021 05:36 Ответить
В армию!!! Бегом всех! Я не сторонник Авакова. По виду это избиратели Зеленского: носители от армии, любители дебильных сериалов и тупорылых шоу типа 95 квартала, дизеля, расейской эстрады и их шоу, это вся мразь которая за дружбу между 'людьми без разделения на кордоны". Это все кто сидит на шее у государства у своих родных, всяких любители ЛГБТ.
Почему они имеют одинаковые права с людьми которые защищали и защищают Украину, с людьми которые содержат государство Украина своим налогами???? Не нужно ли сделать как в Дании где такая же категория не может принимать участие в выборах?
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16.07.2021 10:13 Ответить
 
 