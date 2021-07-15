Граната взорвалась в руках пьяного мужчины в Каменце-Подольском - пострадало 6 человек, - Нацполиция. ФОТО

15 июля, около 19.25 часов на линию 102 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков", - отмечается в сообщении.

Лицо, которое вероятно устроило подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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