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Граната взорвалась в руках пьяного мужчины в Каменце-Подольском - пострадало 6 человек, - Нацполиция. ФОТО

15 июля, около 19.25 часов на линию 102 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков", - отмечается в сообщении.

Лицо, которое вероятно устроило подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Граната взорвалась в руках пьяного мужчины в Каменце-Подольском - пострадало 6 человек, - Нацполиция 01

Автор: 

взрыв (6792) граната (1006) Каменец-Подольский (76)


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Топ комментарии
+7
Как он жив остался? В руках граната..... Бред.
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15.07.2021 23:37
+5
если есть куда наручники одеть значит то не граната или не взорвалась.
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15.07.2021 23:53
+4
Если граната взрывается В РУКАХ, то происходит отрыв как минимум кисти или руки по локоть, со множественными осколочными поражениями живота, груди, шеи и лица, + ожоги и возможна баротравма. А вообще граната для того и предназначена, чтобы осколками поражать в радиусе 3-5-7 метров всё вокруг себя. Безопасная дистанция от 15-20 и дальше метров. Вроде воюющая страна, а до сих пор ликбез проходим
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16.07.2021 01:27
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Как он жив остался? В руках граната..... Бред.
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15.07.2021 23:37 Ответить
не бред. при взрыве ргд-5 бывают случаи выживания. еще помню про такие случаи на курсе криминалистки 20 лет назад рассказывали
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15.07.2021 23:45 Ответить
ну ок остался жив, но нет крови на руках а ещё на фото наручники одели, а граната зарвалась в руках - нет, совсем не странно.
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15.07.2021 23:55 Ответить
может задержали не пострадавшего. или фото прилепили откуда то из другого места. я написал про другое, а именно что бывают случаи выживания при взрыве гранаты в руке
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15.07.2021 23:58 Ответить
біля мене в метрі вибухнула РГД ну да глушануло мене а в хлопця рядом 3 осколка 1 в лопатку і 2 в опу. ВОГ від АГС приблизно 40 см від обличчя хоть би хни, ВОГ від подствольніка (мого) вибухнув в повітрі (мій ВОГ) метр від мене, осколок в брову попав
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16.07.2021 07:13 Ответить
если это была пятка, то скорее останется .... если осколок в горло не попадёт..
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16.07.2021 00:15 Ответить
Пьяному -море по колено и граната-хлопушка....
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16.07.2021 08:58 Ответить
Так он, наверное, патриот, потому и выжил.
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16.07.2021 10:17 Ответить
прям терминатор какой-то
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16.07.2021 10:17 Ответить
Пьяный хуже обезьяны
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15.07.2021 23:44 Ответить
Бред...либо граната черного цвета с запалом УЗРГ
При взрыве ргд-5 или ф-1 там бы уже нечего было собирать
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15.07.2021 23:48 Ответить
Точнее некого было забирать, а только убирать и собирать в пакет
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15.07.2021 23:50 Ответить
не бред. посмотри видео как опытный инструктор на учениях бросает рядом с собой ргд-5 и отходит буквально на 4-5 метра. если остатки запала в тебя не попадут, то там из осколков как фольга. а при взрыве ф-1 в небольшом помещении я видел как выжило 3 человека. недавно кстати похожий случай у диркетора фк ингулец был
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15.07.2021 23:52 Ответить
Граната взорвалась в руках пьяного мужчины в Каменце-Подольском
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15.07.2021 23:54 Ответить
и что? он не мог выжить? загугли в интернете сколько таких случаев было
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16.07.2021 00:06 Ответить
есть и видосы таких случаев. гугл в помощь
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16.07.2021 00:06 Ответить
после фильмов многие думают , что граната это атомная бомба...ргд - это мощная хлопушка ....хоть тротила и больше ,чем в эфке ,но оболочка жестянка.
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16.07.2021 00:56 Ответить
та да, а калаш рельсу пробиваэ
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16.07.2021 07:16 Ответить
Не рельсу. Шейку рельса. самую тонкую его часть. Да и то не всяким патроном. И только 7,62
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16.07.2021 08:33 Ответить
пулей бронебойно зажигательно трассирующей по характеристикам можно бробить броню до 7мм с расстояния 300м....
На счет перешейка рельсы ничего не скажу ибо не пробовал и невидел...
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16.07.2021 08:39 Ответить
Ну, это фигура речи такая. Журналист он как художник, он так видит. Явно в руках дядька ее не держал. Отбросил. Я полностью согласен с Андреем Васильевичем, карманная артиллерия не такая уж и артиллерия. Хотя бывали примеры удивительной эффективности гранат. Но это скорее единичные случаи.
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16.07.2021 08:30 Ответить
Это твои истории - бред и сказки.
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16.07.2021 00:06 Ответить
хосподе, вас всех в гугле забанили что ли? там даже за 21-й год есть видео, где москаль себя гранатой подорвал в руке, и живым остался.
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16.07.2021 00:09 Ответить
Ты в гугле сможешь найти и "ядерные ракеты с непредсказуемой траекторией"...
А у НАСТОЯЩЕЙ БОЕВОЙ гранаты РГД-5, с зарядом в 110 грамм тротила гарантированный радиус поражения ударной волной равняется 1,5 метра.
И даже если случится ЧУДО и ни одного осколка не попадёт, то это все равно тебя не спасёт.
Так, что все эти видео или ФЕЙКИ или гранаты были НЕ настоящие или бракованных.
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16.07.2021 00:28 Ответить
не спасет уже ничего твой мозг. а я лично видел трех выживших при взрыве Ф-1 (которая намного мощней ргд-5) в помещении площадью 12-15 квадратных метров. и на курсе криминалистке в институте рассказывали про такой случай, при котором женьщина выжила с взорванной ргд-5 в руке. и еще, есть новости от серьезных телеканалов:
https://tsn.ua/ru/********/v-harkove-na-detskoy-ploschadke-muzhchina-vzorval-granatu-poyavilos-video-1671502.html

так что бред - несешь ты
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16.07.2021 00:41 Ответить
Согласитесь, наиболее вероятная версия - мусора брешут. Впрочем, как и всегда.
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16.07.2021 03:09 Ответить
все может быть. или пресс служба натупила, и выложила фотографии с каких то других событий.
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16.07.2021 03:10 Ответить
Нет! Не натупила. По обыкновению, считая быдлом своих зрителей\спонсоров\налогоплательщиков(увы, часто небезосновательно) выложила соответствующие статусу зрителей\публики фото.
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16.07.2021 03:24 Ответить
и такое может быть
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16.07.2021 03:28 Ответить
Если граната взрывается В РУКАХ, то происходит отрыв как минимум кисти или руки по локоть, со множественными осколочными поражениями живота, груди, шеи и лица, + ожоги и возможна баротравма. А вообще граната для того и предназначена, чтобы осколками поражать в радиусе 3-5-7 метров всё вокруг себя. Безопасная дистанция от 15-20 и дальше метров. Вроде воюющая страна, а до сих пор ликбез проходим
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16.07.2021 01:27 Ответить
еще раз для особо одаренных: случаи выживания при взрыве гранаты в руке БЫВАЮТ. все еще и зависит от типа гранаты. понятно что кисть отрывает, но шансы выжить есть. И преподаватель с профессорской степенью криминалистике в ВУЗЕ рассказывал про случаи выживания людей при взрыве гранаты в руке. и ликбез мне проводить не надо, я в РЕАЛЬНОСТИ видел последствия взрыва гранат на людях. Без твоей теории и ликбеза.
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16.07.2021 01:51 Ответить
80 LVL познания "препод в вузе 20 лет назад рассказал" и в видосике "опытный инструктор кидает гранату и отходит на 5 метров"... Боюсь даже представить, что будет, когда к руководству придёт поколение тик-токеров Судебно-медицинскую практику не пробовал почитать?
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16.07.2021 02:25 Ответить
препод с докторской степенью. 20 лет назад ргд-5 отличалась от нынешних ргд-5? видео с инструктором (американским) можешь найти в ютубе. судебно-медицинскую практику мне читать не надо. для этого соответствующие эксперты есть в области судебной медицины и криминалистики. лично выезжал на несколько мест происшествий, где взрывались гранаты с жертвами, и имею ПРАКТИЧЕСКОЕ представление о таких событиях (один из них как раз с гранатой в руке. но там была ф-1 и он не выжил). кроме того, про случаи выживание после взрыва гранаты в руке есть масса новостей разных каналов. потому если кто тут и поколение тиктокера - то только "фахивець"дмитрий иванов.
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16.07.2021 03:04 Ответить
Андрей, поддерживаю Вас. Имею личный опыт использования сего девайса. Мощная хлопушка, которую нужно бросить точно под ноги. Ну, или за шиворот засунуть, как в кино. Чувак явно успел отбросить гранату. Ну и пьяный был. И дурак. А дураков и пьяных Бог бережет.
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16.07.2021 08:40 Ответить
Замечу, кстати, что огромное значение при применении такого рода штук имеет фарт. На занятиях картонным донцем обычного взрывпакета так по заднице приложило, что лиловый синячище с отеком месяц нормально сидеть не давал. Было что лелеять!
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16.07.2021 08:45 Ответить
Хлопцы -что вы спорите -из той гранаты прапор тол ....взял без спросу чужое....
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16.07.2021 09:03 Ответить
если есть куда наручники одеть значит то не граната или не взорвалась.
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15.07.2021 23:53 Ответить
ну да. фотка и правда странная.
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16.07.2021 00:07 Ответить
Она же ручная.
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15.07.2021 23:56 Ответить
Домбасюра.
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16.07.2021 00:13 Ответить
**** Лошара...
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16.07.2021 00:46 Ответить
нет что бы рыбы наглушил и домой детям поесть принес!
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16.07.2021 01:02 Ответить
Такой скорее на точку отнесет, на самогон поменяет.
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16.07.2021 08:41 Ответить
странно ... что не ленчивали недоумка на месте ...до приезда полиции..
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16.07.2021 02:36 Ответить
АТОшник без реабилитации.
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16.07.2021 05:33 Ответить
Скорее всего тривиальный взрывпакет или петарда.
При авакове менты привыкли сочинять разные басни про свои подвиги и офигенную важность для общества и нести разный бред.
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16.07.2021 06:52 Ответить
если даже запал отрывает пальцы! то на фото другой человек или граната взорвалась не в руках!
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16.07.2021 07:08 Ответить
Кто обезьянам гранаты раздал? Что за зверинец? Где дрессировщик? Где клетки???? Доколе будет беспредел и хаос???
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16.07.2021 07:44 Ответить
На премию Дарвина он конечно не тянет
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16.07.2021 09:34 Ответить
 
 