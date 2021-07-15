Граната взорвалась в руках пьяного мужчины в Каменце-Подольском - пострадало 6 человек, - Нацполиция. ФОТО
15 июля, около 19.25 часов на линию 102 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.
"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков", - отмечается в сообщении.
Лицо, которое вероятно устроило подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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При взрыве ргд-5 или ф-1 там бы уже нечего было собирать
На счет перешейка рельсы ничего не скажу ибо не пробовал и невидел...
А у НАСТОЯЩЕЙ БОЕВОЙ гранаты РГД-5, с зарядом в 110 грамм тротила гарантированный радиус поражения ударной волной равняется 1,5 метра.
И даже если случится ЧУДО и ни одного осколка не попадёт, то это все равно тебя не спасёт.
Так, что все эти видео или ФЕЙКИ или гранаты были НЕ настоящие или бракованных.
https://tsn.ua/ru/********/v-harkove-na-detskoy-ploschadke-muzhchina-vzorval-granatu-poyavilos-video-1671502.html
так что бред - несешь ты
При авакове менты привыкли сочинять разные басни про свои подвиги и офигенную важность для общества и нести разный бред.