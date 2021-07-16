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Реконструированное "экстренное" отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА. ФОТОрепортаж

Отделение экстренной медицинской помощи после реконструкции открылось в Сумской областной клинической больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

Отмечается, что после реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" отделение получило экспресс-лабораторию, где пациентам теперь могут мгновенно делать различные исследования, современные палаты, в том числе реанимационные, операционные, кабинет с установленным компьютерным томографом, кабинеты для врачей, санитарные комнаты.

"В отделении 17 коек, 6 из них - реанимационные. Они оборудованы современными мониторами, есть централизованная подача кислорода и кислородные концентраторы. Ранее подобные палаты мы видели только в зарубежных фильмах, а сегодня они доступны жителям нашей области", - рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

На реконструкцию медучреждения потратили около 16 млн грн государственного, областного бюджета и собственные средства больницы. Также за 18 млн грн из госбюджета приобрели компьютерный томограф.

В отделении будут работать кабинеты бронхоскопии, эндоскопии, ультразвуковой диагностики, компьютерной диагностики, инфекционный бокс, детская палата и даже палата для больных с психическими расстройствами.

Для Сумщины это первое приемное отделение больницы, открытое по программе "Большая стройка". Всего в области в рамках президентской инициативы будет открыто 7 приемных отделений: в Сумской областной больнице и Сумской центральной городской клинической больнице, в городах Шостка, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Глухов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году будут сданы в эксплуатацию 177 современных приемных отделения украинских больниц.

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Реконструированное экстренное отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА 01
Реконструированное экстренное отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА 02
Реконструированное экстренное отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА 03
Реконструированное экстренное отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА 04
Реконструированное экстренное отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА 05

Автор: 

больница (1442) реконструкция (200) Сумы (1165) Большая стройка (728)


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А до чому на кожному кутку згадування цього сраного Зеленського? Без нього не робилося ремонтів в лікарнях? Чи він з своєї кишені фінансує це? Яке він взагалі має відношення до цього будівництва, окрім незаконного самопіару для бидло-електорату?
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16.07.2021 09:15 Ответить
Без найвеличнішого і сонце б не сходило, і трава б не росла.
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16.07.2021 09:20 Ответить
Лисенко-молодець,але ця дурна наліпка від бзде-придурка все псує.
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16.07.2021 09:28 Ответить
 
 