Реконструированное "экстренное" отделение Сумской областной больницы начало работу, - ОГА. ФОТОрепортаж

Отделение экстренной медицинской помощи после реконструкции открылось в Сумской областной клинической больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

Отмечается, что после реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" отделение получило экспресс-лабораторию, где пациентам теперь могут мгновенно делать различные исследования, современные палаты, в том числе реанимационные, операционные, кабинет с установленным компьютерным томографом, кабинеты для врачей, санитарные комнаты.

"В отделении 17 коек, 6 из них - реанимационные. Они оборудованы современными мониторами, есть централизованная подача кислорода и кислородные концентраторы. Ранее подобные палаты мы видели только в зарубежных фильмах, а сегодня они доступны жителям нашей области", - рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

На реконструкцию медучреждения потратили около 16 млн грн государственного, областного бюджета и собственные средства больницы. Также за 18 млн грн из госбюджета приобрели компьютерный томограф.

В отделении будут работать кабинеты бронхоскопии, эндоскопии, ультразвуковой диагностики, компьютерной диагностики, инфекционный бокс, детская палата и даже палата для больных с психическими расстройствами.

Для Сумщины это первое приемное отделение больницы, открытое по программе "Большая стройка". Всего в области в рамках президентской инициативы будет открыто 7 приемных отделений: в Сумской областной больнице и Сумской центральной городской клинической больнице, в городах Шостка, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Глухов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году будут сданы в эксплуатацию 177 современных приемных отделения украинских больниц.

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