17-летняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви, - полиция Киевщины. ФОТО
В селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. На помощь пришел товарищ, который не растерялся и потушил пожар вылив на несовершеннолетнюю ведро воды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и осуществила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя погасил пламя и девушка получила незначительные ожоги.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.
В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).
"Берегите детей, ведь они - самое дорогое !!!" - призывают в полиции.
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В данном случае девке повезло...а могло быть еще хуже..
В больницу привезли мужика с тяжёлыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских снимков, врач говорит: - У вас больше переломов, чем ожогов. - Возможно...говорит пострадавший - ЛОПАТОЙ МЕНЯ ТУШИЛИ, СУКИ!
Так что в данном случае дуре девке просто повезло..
Всю жизнь будет мужикам мозки выносить ,если не попадет к мозгоправу.
3 недели назад уехал на 2 дня на работу в город. Вечером по телефону поговорил с мамой . На следующий день телефон уже не отвечает, попросил по телефону женщину с села зайти. Мама мертвая, упала возле кровати в доме, инсульт...