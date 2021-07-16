17-летняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви, - полиция Киевщины. ФОТО

В селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. На помощь пришел товарищ, который не растерялся и потушил пожар вылив на несовершеннолетнюю ведро воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и осуществила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя погасил пламя и девушка получила незначительные ожоги.



Фото: сайт полиции

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.

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В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).

"Берегите детей, ведь они - самое дорогое !!!" - призывают в полиции.