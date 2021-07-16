РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11281 посетитель онлайн
Новости Фото
21 540 34

17-летняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви, - полиция Киевщины. ФОТО

17-летняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви, - полиция Киевщины. ФОТО

В селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. На помощь пришел товарищ, который не растерялся и потушил пожар вылив на несовершеннолетнюю ведро воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и осуществила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя погасил пламя и девушка получила незначительные ожоги.

17-летняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви, - полиция Киевщины 01
Фото: сайт полиции

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года 69 детей в Украине совершили самоубийства, - МВД

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).

"Берегите детей, ведь они - самое дорогое !!!" - призывают в полиции.

дети (6554) Киевская область (4187) поджог (1091) самоубийство (1011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Гормоны и алкоголь - мощный коктейль... Молотова.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:25
+15
не дай бог такую жену... если не себя то тебя спалит
показать весь комментарий
16.07.2021 09:34
+15
Ага...как в том анекдоте да..

В больницу привезли мужика с тяжёлыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских снимков, врач говорит: - У вас больше переломов, чем ожогов. - Возможно...говорит пострадавший - ЛОПАТОЙ МЕНЯ ТУШИЛИ, СУКИ!
показать весь комментарий
16.07.2021 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А может, это она принесла алкоголь, чтобы разжечь в парне огонь любви ?
показать весь комментарий
16.07.2021 09:23 Ответить
Тушить бензин водой?? Это надо быть особо одаренным...
В данном случае девке повезло...а могло быть еще хуже..
показать весь комментарий
16.07.2021 09:25 Ответить
не тупи...причем здесь одаренность .. что было под рукой тем и тушил.. сбить пламя можно
показать весь комментарий
16.07.2021 09:31 Ответить
Ага...как в том анекдоте да..

В больницу привезли мужика с тяжёлыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских снимков, врач говорит: - У вас больше переломов, чем ожогов. - Возможно...говорит пострадавший - ЛОПАТОЙ МЕНЯ ТУШИЛИ, СУКИ!
показать весь комментарий
16.07.2021 09:44 Ответить
И охладить поверхность горения... Єлектричества нет, вода годится.
показать весь комментарий
16.07.2021 11:01 Ответить
Горят пары бензина, а не бензин. В данном случае и в сложившейся ситуации верное решение, тем более что водой (мокрой одеждой) защитил от термического воздействия кожу
показать весь комментарий
16.07.2021 09:32 Ответить
В том то и дело что горят пары бензина...и в связи с тем что бензин легче воды..его площадь испарения становится больше...и паров тоже больше..
Так что в данном случае дуре девке просто повезло..
показать весь комментарий
16.07.2021 09:43 Ответить
Умный бы сразу нашел огнетушитель или фуфайку)
показать весь комментарий
16.07.2021 09:33 Ответить
Летом на лавочке.... Гениально Ватсон !
показать весь комментарий
16.07.2021 09:35 Ответить
Сарказм он таков, Холмс
показать весь комментарий
16.07.2021 09:38 Ответить
А ведро с водой возле лавочки стояло...да??😀
показать весь комментарий
16.07.2021 09:41 Ответить
Лавочка біля колодязя?
показать весь комментарий
16.07.2021 10:05 Ответить
или отвез бы ее в пожарную часть, там бы пеной быстро потушили
показать весь комментарий
16.07.2021 11:41 Ответить
Страсти то какие, похлеще чем в бразильских сериалах
показать весь комментарий
16.07.2021 09:25 Ответить
Любоффь - страшная вэсчь.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:25 Ответить
Гормоны и алкоголь - мощный коктейль... Молотова.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:25 Ответить
ну и эпанутая.. других слов нет...
показать весь комментарий
16.07.2021 09:27 Ответить
не дай бог такую жену... если не себя то тебя спалит
показать весь комментарий
16.07.2021 09:34 Ответить
Вот и она так решила
показать весь комментарий
16.07.2021 09:39 Ответить
Недолюбленное дитя ,скорее всего ******* и мч ,что ее бросил.
Всю жизнь будет мужикам мозки выносить ,если не попадет к мозгоправу.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:31 Ответить
Ромео и Джульетта тоже?
показать весь комментарий
16.07.2021 09:33 Ответить
я и так ,я и сяк ,я и ноги раскосяк,я и сиськи на забор-ну возьми меня Егор!
показать весь комментарий
16.07.2021 09:37 Ответить
Бензин і вода, все під рукою- "совпадение, не думаю)". Вле все одно - дурепа.
показать весь комментарий
16.07.2021 09:42 Ответить
Бензин то такое, могла ж и в речке утонуть, что сейчас в тренде
показать весь комментарий
16.07.2021 09:56 Ответить
Опасные психологические отклонения, ее нужно обходить стороной, такая ночью и зарезать может
показать весь комментарий
16.07.2021 09:56 Ответить
Дура
показать весь комментарий
16.07.2021 10:04 Ответить
Малолітня
показать весь комментарий
16.07.2021 10:07 Ответить
- это эмоционально неуравновешенное поколение Г+Г и прочих телепомоек, с их сватами, свадьбами, шопингами, минял жинок и прочими аферистами в телесетях, с их телебАгинямы....(
показать весь комментарий
16.07.2021 10:13 Ответить
Так неразделенная любовь к чему? К бухлу?
показать весь комментарий
16.07.2021 12:10 Ответить
Идиотка шантажистка. Сказали нет, значит вали. Свои ожидания пусть проглотит.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:29 Ответить
ббоилр
показать весь комментарий
16.07.2021 15:41 Ответить
Почему Боженька таких бухих безмозглых тварей сберегает ?

3 недели назад уехал на 2 дня на работу в город. Вечером по телефону поговорил с мамой . На следующий день телефон уже не отвечает, попросил по телефону женщину с села зайти. Мама мертвая, упала возле кровати в доме, инсульт...
показать весь комментарий
16.07.2021 15:44 Ответить
В коментарях відзначились, в основному,йолопи і бовдури...
показать весь комментарий
16.07.2021 15:46 Ответить
Статья из учебника "Как жить идиоткой"...
показать весь комментарий
17.07.2021 10:29 Ответить
 
 