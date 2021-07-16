Детсад в Чкаловом после реконструкции сможет принять до 80 воспитанников, - Днепропетровская ОГА. ФОТО

Реконструкция детского сада "Березка" завершается в г. Чкалово Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Отмечается, что уже завершено утепление фасада и сейчас идет отделка стен. Благодаря реконструкции детсад сможет принять до 80 воспитанников.

"Большие окна, много света. А главное - пространства. Для детского сада "Березка" обновленный корпус - мечта, которая осуществляется. Модернизация объекта - ради комфорта маленьких жителей области", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

После реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" "Березка" будет принимать детей со всей громады, которая насчитывает 12,5 тыс. жителей. В садик смогут набрать сразу четыре группы - от младшей до старшей. Каждая будет иметь свое помещение с отдельным входом. Каждая группа получит во дворе свою игровую зону с беседкой и качелями. Для безопасности воспитанников двор будет с искусственным газонным покрытием.

Кроме того, будет создан музыкальный зал, а также обустроят пищеблок со столовой и помещение для хранения продуктов и прачечную.

Отапливать садик будет собственная твердотопливная котельная. Вскоре подрядчики приступят к ее установке.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.

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