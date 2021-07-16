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Выманили у граждан 250 млн грн: киберполиция разоблачила ОПГ, создавшую фиктивную онлайн-биржу. ВИДЕО+ФОТО

Группа злоумышленников создала фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вклада составляла 150 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции НПУ, схему мошенничества разоблачили сотрудники киберполиции Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева.

"Злоумышленники создали приложение электронной биржи, которое было похоже на всемирно известные биржи, которые занимаются продажей криптовалюты. Инвесторам обещали прибыль в размере 7% в день. Минимальная сумма вложений составила 150 000 гривен. Фигуранты также имели так называемых послов, которые привлекали новых инвесторов в проект.

Впрочем, когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем - блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на территории города Черкассы и Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, "черновые" записи, деньги, а также оружие. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения Черкасской области.

Выманили у граждан 250 млн грн: киберполиция разоблачила ОПГ, создавшую фиктивную онлайн-биржу 01
Фото: сайт полиции

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.

Нацполиция (16546) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) киберполиция (327) криптовалюта (93)


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В 90-х была поговорка "в определенных кругах": снова слышен баксов шелест, это лох пошел на нерест.
Ничуть не жаль граждан, соблазнившихся прибылью в 7% в день!
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16.07.2021 14:55 Ответить
а хто сказав, що на день?
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16.07.2021 18:14 Ответить
На дурак не нужен нож, ему тихонечко наврешь и делай с ним что хож ! Так у нас и выборы каждые 5 лет проходят ! Пока столько идиотов , так и живем !
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16.07.2021 15:00 Ответить
Ляшко щас скажет шо был их клиентом, но ему отдали вложения с прибылью, после того как он пригрозил с ними сделать то шо делает с коровами
хлоп - и Ляшко опять богат, а деньги - чистые. это не в лотерею три раза выиграть)
хотя еще может вырастить трехглавую корову - продаст за хорошие динары - шейхам - и опять скажет что честно заработал и шоп не завидовали, а то урожая не будет....
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16.07.2021 15:02 Ответить
2500% в год?
Если у меня есть такой бизнес, зачем мне отдавать деньги лохам?
Берем в банке, под 40% годовых ...
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16.07.2021 15:19 Ответить
Минимальная сумма вклада составляла 150 тыс. гривен.
И фото этих идиотов которые вложили такие сумы на лоха в нете.Пусть страна знает героев лохов.
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16.07.2021 17:02 Ответить
Видурили у громадян 250 млн грн: кіберполіція викрила ОЗУ, яке створило фіктивну онлайн-біржу - Цензор.НЕТ 666
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16.07.2021 18:32 Ответить
 
 