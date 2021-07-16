Выманили у граждан 250 млн грн: киберполиция разоблачила ОПГ, создавшую фиктивную онлайн-биржу. ВИДЕО+ФОТО

Группа злоумышленников создала фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вклада составляла 150 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции НПУ, схему мошенничества разоблачили сотрудники киберполиции Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева.

"Злоумышленники создали приложение электронной биржи, которое было похоже на всемирно известные биржи, которые занимаются продажей криптовалюты. Инвесторам обещали прибыль в размере 7% в день. Минимальная сумма вложений составила 150 000 гривен. Фигуранты также имели так называемых послов, которые привлекали новых инвесторов в проект.

Впрочем, когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем - блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на территории города Черкассы и Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, "черновые" записи, деньги, а также оружие. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения Черкасской области.



Фото: сайт полиции

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.