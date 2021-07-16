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Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов. ФОТОрепортаж

Закарпатские пожарные ликвидировали пожар на территории базы отдыха, произошла из-за молнии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Согласно сообщению, пожар произошел 15 июля около 10 часов вечера в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района. Как сообщил охранник объекта, на его глазах молния ударила в антенну на крыше и огонь стал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную наружную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 - ликвидировать. Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв.м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв.м.

Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов 01

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Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов 02
Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов 03
Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов 04
Фото: сайт ГСЧС

молния (64) пожар (5968) ГСЧС (4998)


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Проклятая враждебная молния
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16.07.2021 15:07 Ответить
О молниезащите там конечно никогда не знали. И пожарники, принимавшие объект в эксплуатацию -уж померли. Да и текущие инспекции соглашались на денежку..
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16.07.2021 15:07 Ответить
Ну вы хоть понимаете, что это..НЕ МОЛНИИ!!! еще раз НЕ....НЕ..молнии!! Это не молнии! попадают в дома, людей, поля и т.д. Это рязряды через гравитационные линзы, более того они ПРИЦЕЛЬНЫЕ! Прицельные с достаточной точностью прицела. Хоть кто то это понимает?????
Ну смотрите молнии над Ужгородом. Более того они даже ими восхищаются и говорят как красиво! ...не ну надо же.Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин - Цензор.НЕТ 4280
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16.07.2021 16:08 Ответить
 
 