Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов. ФОТОрепортаж

Закарпатские пожарные ликвидировали пожар на территории базы отдыха, произошла из-за молнии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Согласно сообщению, пожар произошел 15 июля около 10 часов вечера в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района. Как сообщил охранник объекта, на его глазах молния ударила в антенну на крыше и огонь стал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную наружную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 - ликвидировать. Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв.м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв.м.

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Фото: сайт ГСЧС