С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Андреем Беляевым простятся 19 июля в Никополе. ФОТО
В понедельник, 19 июля, в городе Никополь Днепропетровской области в 8.00 на площади у городского совета начнется церемония прощания с Андреем Левонтиевичем Беляевым (позывной Белый), 1982 года рождения, военнослужащим, командиром отделения 57-й отдельной механизированной бригады, который погиб 13 июля в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате ранений, несовместимых с жизнью, полученных во время массированного артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
Об этом говорится на сайте Никопольского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Никополе попрощаются с погибшим Героем
◾️ 19 июля 2021 состоится прощание с Андреем Беляевым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения ООС на востоке Украины.
◾️ Церемония состоится на площади возле городского совета. Начало в 8:00.
◾️ 19 июля в Никополе объявлен траур. Напоминаем о необходимости приспустить государственные флаги.
Беляев Андрей Левонтиевич родился 17 июля 1982 года в г.. Никополь. После окончания школы проходил срочную военную службу. По окончании работал на различных предприятиях города и занимался предпринимательской деятельностью. С самого начала военного конфликта на востоке Украины, в марта 2014 был мобилизован и проходил военную службу в воинской части 3036 Национальной гвардии Украины.
Принимал участие в боях за освобождение г.. Мариуполь. В 2020 был переведен в 57-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко командиром механизированного отделения механизированной роты. В 2021 году заочно окончил Никопольский факультет национальной металлургической академии Украины.
Женат. От первого брака у него трое сыновей: 12, 15 и 18 лет.
Награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", нагрудным знаком Министра обороны Украины "Знак почета".
Погиб 13 июля 2021 во время вражеского артиллерийского обстрела возле с. Причепиловка, Новоайдарского района Луганской области", - отмечается в сообщении.
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