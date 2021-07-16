Малышу Диме Свичинскому из Одессы сделали самый дорогой в мире укол, деньги на который собирали всей страной. ФОТО

Дима получил в США укол препарата от спинальной мышечной атрофии и теперь будет жить.

Об этом сообщили в организации "Дети, мы успеем", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Дима с родителями находится в детской больнице в г. Сан-Антонио (США), где сегодня получил укол и пройдет двухмесячный курс реабилитации. Также еще раз хотим заметить, что весь этот курс стоит на 250 тыс $ дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине", - сказано в сообщении.

Препарат, который ввели Диме, называется Zolgensma. Это самое дорогое лекарство в мире, оно возвращает мышцам больных спинально-мышечно атрофией подвижность.

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Сумму в $2 млн семье Свичинских удалось собрать за 85 дней - в конце мая кто-то анонимно перевел недостающие средства.





