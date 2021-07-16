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Малышу Диме Свичинскому из Одессы сделали самый дорогой в мире укол, деньги на который собирали всей страной. ФОТО

Малышу Диме Свичинскому из Одессы сделали самый дорогой в мире укол, деньги на который собирали всей страной. ФОТО

Дима получил в США укол препарата от спинальной мышечной атрофии и теперь будет жить.

Об этом сообщили в организации "Дети, мы успеем", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Дима с родителями находится в детской больнице в г. Сан-Антонио (США), где сегодня получил укол и пройдет двухмесячный курс реабилитации. Также еще раз хотим заметить, что весь этот курс стоит на 250 тыс $ дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине", - сказано в сообщении.

Препарат, который ввели Диме, называется Zolgensma. Это самое дорогое лекарство в мире, оно возвращает мышцам больных спинально-мышечно атрофией подвижность.

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Сумму в $2 млн семье Свичинских удалось собрать за 85 дней - в конце мая кто-то анонимно перевел недостающие средства.

Малышу Диме Свичинскому из Одессы сделали самый дорогой в мире укол, деньги на который собирали всей страной 01
Малышу Диме Свичинскому из Одессы сделали самый дорогой в мире укол, деньги на который собирали всей страной 02
Малышу Диме Свичинскому из Одессы сделали самый дорогой в мире укол, деньги на который собирали всей страной 03

Автор: 

дети (6553) лечение (922)


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Топ комментарии
+46
Выздоровления тебе малыш мир не без добрых людей
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16.07.2021 16:41
+46
Догадываюсь, кто перевёл основную сумму. И это точно был не Зеля.
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16.07.2021 16:43
+34
А твоя маленькая обдолбаная лягушка из своих украденных денег вместе с бородатой бабушкой почему это не делает пусть даже и на камеру?!
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16.07.2021 16:52
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Выздоровления тебе малыш мир не без добрых людей
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16.07.2021 16:41 Ответить
Спутник V, освящённый }{уйлом и Гундяйкой.
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16.07.2021 16:44 Ответить
ну это ж тебе не спутник-5, это генная инженерия, результат работы сотен людей многие годы.
А стоимость вычисляли очень просто. Есть другие менее эффективные препараты
Они взяли сумму лечения такими препаратми в течении 10 лет и сложили вместе.
Рекомендованная цена была 4млн долларов
Сошлись на 2.1млн) дай бог здоровья
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16.07.2021 17:04 Ответить
И разница, кстати, коллосальная! Этот препарат колят один раз и он заменяет повреждённый ген полностью! А другие надо колоть каждые 6 месяцев десяток лет минимум
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16.07.2021 17:10 Ответить
А скільком малюкам за ці кошти можна було б спасти життя?Гуманність завжди має два кінці...Як і все на світі...
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16.07.2021 17:22 Ответить
З вашим підходом до цьої проблеми тоді всіх. хто захворів на невиліковні хвороби, як то онкологія, розсіяний склероз та багато інших, де лікування дуже дорого коштує, але всеодно не приводить до повного одужання, треба відразу ж відправляти на ефтаназію, щоб даремно не тратити кошти.
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16.07.2021 18:55 Ответить
никто так не делал. Какими еще другими менее эффективными препаратами можно излечить генную мутацию? Стоимость препарата такая, потому что его производят индивидуально под каждый случай, так как такое заболевание случается одно на 10000-20000 новорожденных. Учитывая весьма ограниченное количество уколов, окупаться разработка и производство такого лекарства будет в какие то обозримые сроки при такой цене, увы
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16.07.2021 20:44 Ответить
https://www.apteka.ua/article/502426
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16.07.2021 17:20 Ответить
Неважно,важно что ребенок будет жить.и респект тем кто денег дал,уважение им.анонимно не рисовались и не рекламировали себя, молодцы!
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16.07.2021 18:14 Ответить
Догадываюсь, кто перевёл основную сумму. И это точно был не Зеля.
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16.07.2021 16:43 Ответить
той про кого ти здогадуєся, робить все тільки перед камерами. А малюку бажаю міцного здоров'я
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16.07.2021 16:47 Ответить
А Г+Г чего?
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16.07.2021 16:50 Ответить
Без коментариев.... до нас этому дали оценку:

Мф. 6:1-6 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми… с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают ЛИЦЕМЕРЫ в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 5:7).
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16.07.2021 16:57 Ответить
А ты любитель вижу еврейского фольклёра!
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16.07.2021 17:08 Ответить
Это плохо ?
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16.07.2021 17:29 Ответить
Ну если считать что сказка является былью то да!
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16.07.2021 17:36 Ответить
це не єврейський "фолькльор", а християнська біблія,краще помовч,бо ти не знаєш,що з тобою буде взавтра,"помолись таємно і отець твій який таємний віддасть тобі явно"!
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16.07.2021 17:56 Ответить
"Християнська біблія" це і є єврейський фольклор
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16.07.2021 18:10 Ответить
Ага, полтора лярда за 5 лет, и все именно перед камерами.
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16.07.2021 16:49 Ответить
А твоя маленькая обдолбаная лягушка из своих украденных денег вместе с бородатой бабушкой почему это не делает пусть даже и на камеру?!
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16.07.2021 16:52 Ответить
Ти точно все знаєш?
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16.07.2021 17:12 Ответить
Яке ж ти говеня...
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16.07.2021 20:21 Ответить
Ага, ЩАС!!!! Тот знаменит своей непомерной жадностью!!!!!
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16.07.2021 16:51 Ответить
Ну ясное дело не на ЗЕ! ЗЕ за пятак удавится!
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16.07.2021 16:53 Ответить
Я тоже буду за Пороха голосовать!
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16.07.2021 17:02 Ответить
придурки )))
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16.07.2021 17:26 Ответить
Вот ты умный уже за ЧЛЕНОГРАЯ наголосував
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16.07.2021 17:32 Ответить
на х начинается и на й заканчивается так больше подходит
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16.07.2021 17:29 Ответить
Тот,за кого вы думаете,за копейку в церкви перднет.
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16.07.2021 17:07 Ответить
Та ніхто на Зеленського не думає, не нервуйся.
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16.07.2021 19:31 Ответить
Здоровья малышу !
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16.07.2021 16:44 Ответить
жаль родителей таких же больных детей(
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16.07.2021 16:45 Ответить
Рости здоровим, козаче !
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16.07.2021 16:46 Ответить
А давайте преЗЕденту зарплату платит из пожертвований?!
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16.07.2021 16:46 Ответить
З голоду подохне, якщо ще й без відкатів.
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16.07.2021 17:06 Ответить
Значит пусть идет так где у него получается! Писюном на рояле играть!
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16.07.2021 17:07 Ответить
Вітаю і бажаю міцного здоров'я і довгих років життя! Але! Чому такий укол коштує так дорого?! Чому чуваки, котрі ганяють м'яч або люди, котрі грають ролі дістають за це десятки міліонів доларів, а потім повчають решту світу як їм жити, в той вас, коли дитині, для того, щоб вона жила збирають по копійці за укол?!
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16.07.2021 16:48 Ответить
А причем тут спортсмены? Гоняй и ты мяч если можешь! Вот почему столько денег тратится на маленькую зелёную обдолбаную лягушку мне вот не понятно!
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16.07.2021 16:51 Ответить
Як до чого?! Вони грають в ГРУ!!!! Це гра і не більше! Чому вони заробляють міліони?! А якби дитині не зібрали потрібної суми? Скільком дітям в світі і близько такого шансу немає?! Я не дивлюсь спорт.
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16.07.2021 16:55 Ответить
$ 1М в рік достатньо для достойного життя.
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16.07.2021 16:58 Ответить
Они работают! Уже давно спорт это каждодневный трудный труд без отдыха! Если конечно хочешь достичь результата! И тем более тут им деньги платит не государство а владелец команды и платит из добровольных так скажем пожертвований! деньги платят зрители за возможность увидеть матч ну и спонсоры что-бы увидели их продукцию и логотип! Поэтому твоё возмущение тут не уместно! А вот я не хочу что-бы из моих налогов оплачивали такое дорогое содержание клоуна-наркомана! Хватит ему двух комнатной квартиры одного служебного автомобиля с парой охраников!
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16.07.2021 17:01 Ответить
4*20+10=90 кв.м - це норма забезпечення житлом, закріплена у законах.
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16.07.2021 17:31 Ответить
ЗЕ+ЗЕленка + Мендель а 4 кто?
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16.07.2021 17:33 Ответить
Зе+ЗеЛенка+2ЗеКіндер
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16.07.2021 18:40 Ответить
2 ЗЕздюка в Англии живут!
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16.07.2021 18:46 Ответить
Да ? Не знав ... Вони ще маленькі ...
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16.07.2021 18:55 Ответить
а ты у нашего гарантика спроси....
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16.07.2021 16:52 Ответить
потому что это очень редкое заболевание, а затраты на исследование и создание такого препарата огромны, потому такова сумма. Вроде бы слышал что эта компания около 100 детям по всему миру сделает бесплатные инъекции.
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16.07.2021 16:54 Ответить
ОК- логічно але це не пояснює чому атлети і актори заробляють такі астрономічні суми.
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16.07.2021 16:56 Ответить
Ну наверное потому, что на них есть спрос?
Люди интересуются почему так много зарабатывают - Люди ходят в кино, и покупают кроссовки Найк. Но, ладно атлеты. А тик-ток здвезды 16 летние, которые миллионы крутят, вот это треш) хотя это тоже результат бешеного спроса на такой конент
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16.07.2021 17:08 Ответить
Точно ... "А вот и распаковочка ..." Ідіоти якісь.
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16.07.2021 17:33 Ответить
Потому-что на них делают рекламу.
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16.07.2021 17:10 Ответить
Якщо хвороба така рідка, то було б по- людські, зробити ці ін'єкції безкоштовними. Для світового фонду, ці мільйони- крихти.
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16.07.2021 17:11 Ответить
хм, по людськи? О, этот огромный жестокий мир не знает таких слов, есть просто целесообразность. Малышу просто повезло, а представьте сколько других деток вообще ... потому что нет денег.
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16.07.2021 17:20 Ответить
Ось і я про це.
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16.07.2021 17:30 Ответить
Они и так в год 100 штук колят бесплатно на весь мир...
И может для вас секрет, но полистайте инфу сколько такие разработки стоят. На это выделяют космические суммы, ну кто ж будешь вообще бесплатно работать?
Учитывая, что другого такого дорогого лекарства и близко нету. Оно уникальное, прорыв, который заменяет настоящие поврёжденные гены, это не спутник-5 ведро намешать за 5 минут
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16.07.2021 17:24 Ответить
Я не сперечаючь. Пишу, лише, що всі держави світу мали б скинуться у фонд для розробки таких рідкісних ліків.
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16.07.2021 17:29 Ответить
виробники ліків з чого ЗП будуть отримувати ??
вони по радянським законам не живуть
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16.07.2021 17:34 Ответить
"в конце мая кто-то анонимно перевел недостающие средства. Источник: https://censor.net/ru/n3277602".....Вот за это от души СПАСИБО !!!!
Не то что наши политиканытипамеценаты, я для вас и фронта всё и фанфары на всю страну врубает, в церькви себя малюет, А вот это не для него...

Мф. 6:1-6 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми… с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают ЛИЦЕМЕРЫ в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 5:7).
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16.07.2021 16:53 Ответить
Петелюбы цитату из Библии спамят....кто вы после этого ? А как же "Віра ! Мова ! Армія !"???!!!
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16.07.2021 17:34 Ответить
1. Там ще суниці були. Вас це не тривожить часом ??
2. Не треба спрощувати - піар потрібен для будь-якого політика. Інакше люде просто знати не будуть.
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16.07.2021 17:37 Ответить
Ну тогда и эксгибиционизм норма поведения....
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16.07.2021 17:59 Ответить
Чергове пересмикування ... На жаль.
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16.07.2021 18:39 Ответить
Вот честно, Вы действительно верите, что прошлый президент думал об Украине и украинцах, а не о том, что кацапы могут отобрать заводы-пароходы и всю земельку (тот ещё собиратель земель)...особенно эта "забота" видна по датам бойни в Иловайске и создании офшорных компаний...вот представьте себе, пацаны в полях умирают, кого в плен, кого добили, а он даёт юристам задание подготовить "запасной офшорный аэродром"....мерзко, нынешний хоть и наивный дурак, но с моралью у него получше будет...
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16.07.2021 19:33 Ответить
1. Усі ми чекаємо ідеального Президента. Це факт. Крім того, багато чого повилазить після закінчення каденції. От тоді будемо знати, кому пам*ятник ставити. Але мені щось підказує, що це буде не Зе.
2. За По, території збирали. За Зе вже віддали.
3. Бізнес-інтереси були різні і по масштабах і по напрямах. Тому порівнювати складно. Зе йшов у Президенти вже з офшорами, при цьому брехав, брехав, брехав і брехав ...
4. За два роки Зе не спромоглися щось доказати у судах проти По. Це факт.
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16.07.2021 21:04 Ответить
Я ни за одного из них...как по мне Яценюк среди этих чертей наиболее адекватен, хотя постройка проволочной стены против танков та ещё авантюра....но циничнее прошлого ещё не было. Как бы не обгадился нынешний, старому не стать новым, народ обман и лицемерие не простит...боюсь вообще у нас "кивы" скоро рулить будут.
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16.07.2021 21:18 Ответить
Так, згоден, Яценюка треба повертати у велику політику.
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17.07.2021 10:41 Ответить
Доволі велика упаковка для однієї ампули.

Хто знає - один укол це на все життя?
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16.07.2021 16:56 Ответить
да
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16.07.2021 16:57 Ответить
https://www.apteka.ua/article/502426
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16.07.2021 17:19 Ответить
Слава Украине !
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16.07.2021 17:31 Ответить
У нас достаточно быстро собрали на укол девочке:
Марія Сахно з Херсонщини отримала укол Zolgensma, який коштує 2,5 млн доларів

https://suspilne.media/104463-maria-sahno-z-hersonsini-otrimala-ukol-zolgensma-akij-kostue-25-mln-dolariv/

А другой никак
Мотенко Аделіна СМА 1 тип ТЕРМІНОВО збір

https://www.facebook.com/groups/saveadel//

...
Дітки з таким діагнозом дуже стрімко перестають самостійно ковтати, дихати....

Ліків в Україні, на сьогодні немає! Zolgensma препарат, який може допомогти.

В минулому році фармацевтична корпорація Novartis винайшла вакцину Zolgensma, яка як пазл, заповнює відсутній ген і тим самим зупиняє прогресування захворювання. Одна єдина інфузія, один укол!!! Але треба вводити його тільки до 2-х років...

У девочки остались считанные дни
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16.07.2021 17:36 Ответить
Собрано около 30% необходимой суммы

Недавно в какой-то передаче мужчина предлагал деньги , запланированные на празднование Дня независимости , передать на лечение деток с СМА, и еще 4 миллиарда гривен останется на празднование. Но у нас же шоу маст гоу он. Нада, шоб па-багатому...
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16.07.2021 17:45 Ответить
за деньги недельного отпуска шеколадного хапуги на мальдивах можно спасти 2-х детей
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16.07.2021 20:08 Ответить
Для тех, кто в танке: "... треба вводити його тільки до 2-х років." Этих деток, каким сегодня необходим этот препарат, во время отпуска "шОколадного хапуги" в помине не было..
"В минулому році фармацевтична корпорація Novartis винайшла вакцину Zolgensma, яка як пазл, заповнює відсутній ген..."

Если отмазываете зеленую мразь, уж про отпуски помолчали бы. Сколько отпусков было за два года, не подскажете? Сколько детей можно было бы спасти, если б не съездил зеля в Оман? и остальные пляжи?...
Вы не порадовались за ребенка, которому укол сделали, не пожелали ему зровья и долгой, радостной жизни, Вы не посочувствовали деткам, родители которых собирают на укол. Вы приплели сюда Петю, который к этому никакого отношения не имеет. Еще раз для тех, кто с трудом вникает в смысл написанного: вакцину изобрели в прошлом году.
Вам Петя каждый день в штаны наваливает? Как живете Вы с этим?
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16.07.2021 23:55 Ответить
По поводу высоких заработков спортсменов и артистов. Так вот, водка, пиво и сигареты намного больше востребованы, чем клоуны с 95-го или одиннадцать позорных недоучек с футбольным мячом. Но там государство держит жёсткий контроль. Там двойной налог с прибыли. А за паленку можно получить #. А артисты у нас по цене вискаря, а на деле - паленка. Футболисты, вообще - шмурдяк. Оскарские зарплаты для оскароносцев! А остальным, налоги от занимаемого сорта. Когда у вас в сортире засор канализации и говно лезет фонтаном назад, то сантехник, больше востребован ,чем любой Винник с Потапом. Но ему вы не заплатите гонорар многожонца В Павлика. Скорей, плавать будете в дерме. Уж слишком большой разрыв у нас между богатыми и бедными. Середина ,вообще, отсутствует. Началом изменения ситуации может послужить только ситуация ,когда депутаты прекратят ассоциировать себ
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16.07.2021 18:43 Ответить
себя распределителем кормушки и превратятся в служащих, управляющих государством, с адекватным денежным доволствием
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16.07.2021 18:46 Ответить
Рости здоровим, козаче, на радість батькам !

Подяка людям.
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16.07.2021 20:37 Ответить
Ну скажіть, що це за їб.нута країна така якщо у США та сама терапія коштує на $ 250 тис дешевше?! Це просто п.ц якийсь, ви там всі ї.ануті!!!
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16.07.2021 20:59 Ответить
В метро еще трое таких малышей на плакатах... кто из вас тролей перевел?
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17.07.2021 00:27 Ответить
 
 