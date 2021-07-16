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Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля. ФОТОрепортаж

16 июля состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты назначили нового министра МВД и заслушали премьр-министра Дениса Шмыгаля во время "часа правительства".

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 01

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 02

Депутаты поздравляют нового главу МВД Дениса Монастырского.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 03

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Монастырского главой МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 05
Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 06

"Слуга" Николай Тищенко грозит пральцем главе фракции СН Давиду Арахамии.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 07
Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 08

Министр экономики Алексей Любченко (справа).

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 09

Нардеп Орест Саламаха из СН.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 10

Депутатский паровозик во главе с Кирой Рудык (Голос).

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 11

"Слуга народа" Сергей Литвиненко эмоционально убеждает коллегу по фракции Павла Павлиша.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 12

Также читайте: "Слуга народа" Сольский о драке с нардепом "Батькивщины" Ивченко: "Конец рабочей недели, вот немного и повздорили, а потом помирились"

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 13

Василий Вирастюк (СН) беседует с главой Минветеранов Юлией Лапутиной.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 14
Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 15

"Слуги народа" Игорь Васильев и Михаил Ананченко обсуждают, как делить 6,7 млн. с Игорем Федоровичем.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 16

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 17
Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 18

Доклад премьер-министа Дениса Шмыгаля народных депутатов не заинтересовал. Зал практически пуст.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 19
Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 20

Выразившая готовность возглавить Минобороны Ирина Верещук (СН)

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 21

Замминистра МВД Антон Геращенко обменялся рукопожатием с Юлией Гришиной (СН).

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 22

"Слуга народа" Юрий Корявченков (в центре).

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 23

Николай Тищенко (СН) приветствует вице-спикера Руслана Стефанчука.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 24

Скандально известный нардеп Александр Юрченко.

Также читайте: Разумков о драках в Раде: Не нужно делать это в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 25

"Слуги народа" Андрей Мотовиловец и Василий Вирастюк обмениваются взглядами.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 26

"Слуги" Юрий Корявченков и Петр Павловский.

Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля 27

У представителей фракции "Голос" Андрея Осадчука и Романа Костенко прекрасное настроение.

Также смотрите: Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады текущего созыва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

Васильев (21) ВР (29272) депутат (3320) Арахамия Давид (990) Тищенко Николай (337) Ананченко Михаил (5) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+13
Паноптикум моральных уродов.
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16.07.2021 18:46
+8
а в это время сахар - 26,50 в Польше - 17,50 в гривнах, подсолнечное масло от 60 гривен за литр в Польше 35 гривен....а в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо....
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16.07.2021 18:51
+7
Делят 6,7 млн, а в это время их электорат роется в мусорном баке в поисках писчи))) Молодец Зеля)))))
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16.07.2021 18:57
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Паноптикум моральных уродов.
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16.07.2021 18:46 Ответить
а в это время сахар - 26,50 в Польше - 17,50 в гривнах, подсолнечное масло от 60 гривен за литр в Польше 35 гривен....а в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо....
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16.07.2021 18:51 Ответить
Ну так зате ж тепер піввареника не доїдаємо.
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16.07.2021 19:21 Ответить
Приїхав до батьків. Пенсам пздц(((
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16.07.2021 19:21 Ответить
А эта мерзота молчит, как будто в рот КАЛомойского набрала.
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 7422
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16.07.2021 19:48 Ответить
Середина июля, уже наработались, войска у границы, Карлик свои хотелки озвучивает, грозя войной, а у наших депутатиков все мысли на морях-островах-лагунах. Летних 1.5 месяца безделья, после майских 2 недель, видимо с расисянами победобесие гуляли, а там и новогодних недалеко. Не жизнь, а лафа
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16.07.2021 18:51 Ответить
Последняя фотка шедевральная - тянет на новый мем
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16.07.2021 18:56 Ответить
Зарплату в конвертах не выплатили.
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16.07.2021 19:37 Ответить
Делят 6,7 млн, а в это время их электорат роется в мусорном баке в поисках писчи))) Молодец Зеля)))))
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16.07.2021 18:57 Ответить
Щось я сумлеваюсь, что эти недоноски думают о моем светлом будущем. А вот платежки осенью будут предисловием к ВОЙНЕ и МИРУ)))
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16.07.2021 19:09 Ответить
Єто фотожоп.
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16.07.2021 19:59 Ответить
які вони мерзенні
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16.07.2021 20:15 Ответить
у вирастюка жопа скоро будет шире плеч
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16.07.2021 20:17 Ответить
педофилы гомосеки зоофилы все собрались под одним куполом. фу *** гидота
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16.07.2021 21:11 Ответить
Вирастюк заглядывает в очко коллеге
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16.07.2021 21:25 Ответить
Василий Вирастюк (СН) безедует с главой Минветеранов Юлией Лапутиной Источник: https://censor.net/ru/p3277618
Дивлячись на це фото , здається - його цікавить зовсім не Лапутіна .!! .

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 1747 .
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16.07.2021 21:35 Ответить
Вася , куди ж ти дивишся , ніззя ,, то ж - ТАБУ !!

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 8353 .
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16.07.2021 21:43 Ответить
Иліта.
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17.07.2021 09:46 Ответить
 
 