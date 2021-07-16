Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля. ФОТОрепортаж

16 июля состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты назначили нового министра МВД и заслушали премьр-министра Дениса Шмыгаля во время "часа правительства".

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутаты поздравляют нового главу МВД Дениса Монастырского.

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"Слуга" Николай Тищенко грозит пральцем главе фракции СН Давиду Арахамии.





Министр экономики Алексей Любченко (справа).

Нардеп Орест Саламаха из СН.

Депутатский паровозик во главе с Кирой Рудык (Голос).

"Слуга народа" Сергей Литвиненко эмоционально убеждает коллегу по фракции Павла Павлиша.

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Василий Вирастюк (СН) беседует с главой Минветеранов Юлией Лапутиной.





"Слуги народа" Игорь Васильев и Михаил Ананченко обсуждают, как делить 6,7 млн. с Игорем Федоровичем.





Доклад премьер-министа Дениса Шмыгаля народных депутатов не заинтересовал. Зал практически пуст.





Выразившая готовность возглавить Минобороны Ирина Верещук (СН)

Замминистра МВД Антон Геращенко обменялся рукопожатием с Юлией Гришиной (СН).

"Слуга народа" Юрий Корявченков (в центре).

Николай Тищенко (СН) приветствует вице-спикера Руслана Стефанчука.

Скандально известный нардеп Александр Юрченко.

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"Слуги народа" Андрей Мотовиловец и Василий Вирастюк обмениваются взглядами.

"Слуги" Юрий Корявченков и Петр Павловский.

У представителей фракции "Голос" Андрея Осадчука и Романа Костенко прекрасное настроение.

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