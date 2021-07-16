Шмыгаль докладывает в полупустом зале, Тищенко грозит пальцем Арахамии, Васильев и Ананченко делят 6,7 млн, - день работы Рады 16 июля. ФОТОрепортаж
16 июля состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты назначили нового министра МВД и заслушали премьр-министра Дениса Шмыгаля во время "часа правительства".
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Депутаты поздравляют нового главу МВД Дениса Монастырского.
"Слуга" Николай Тищенко грозит пральцем главе фракции СН Давиду Арахамии.
Министр экономики Алексей Любченко (справа).
Нардеп Орест Саламаха из СН.
Депутатский паровозик во главе с Кирой Рудык (Голос).
"Слуга народа" Сергей Литвиненко эмоционально убеждает коллегу по фракции Павла Павлиша.
Василий Вирастюк (СН) беседует с главой Минветеранов Юлией Лапутиной.
"Слуги народа" Игорь Васильев и Михаил Ананченко обсуждают, как делить 6,7 млн. с Игорем Федоровичем.
Доклад премьер-министа Дениса Шмыгаля народных депутатов не заинтересовал. Зал практически пуст.
Выразившая готовность возглавить Минобороны Ирина Верещук (СН)
Замминистра МВД Антон Геращенко обменялся рукопожатием с Юлией Гришиной (СН).
"Слуга народа" Юрий Корявченков (в центре).
Николай Тищенко (СН) приветствует вице-спикера Руслана Стефанчука.
Скандально известный нардеп Александр Юрченко.
"Слуги народа" Андрей Мотовиловец и Василий Вирастюк обмениваются взглядами.
"Слуги" Юрий Корявченков и Петр Павловский.
У представителей фракции "Голос" Андрея Осадчука и Романа Костенко прекрасное настроение.
Фото - Цензор.НЕТ
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Дивлячись на це фото , здається - його цікавить зовсім не Лапутіна .!! .
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