Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке прокурора Бердянского окружной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянского окружной прокуратуры требовал $25 тыс. у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов. За эти деньги прокурор обещал закрыть начатое ним уголовное производство о якобы незаконном строительстве, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Прокурор был задержан непосредственно во время получения всей суммы взятки.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (требование и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, избрании меры пресечения и отстранения от должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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