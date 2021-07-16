Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке прокурора Бердянского окружной прокуратуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянского окружной прокуратуры требовал $25 тыс. у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов. За эти деньги прокурор обещал закрыть начатое ним уголовное производство о якобы незаконном строительстве, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия", - говорится в сообщении.
Прокурор был задержан непосредственно во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (требование и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, избрании меры пресечения и отстранения от должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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