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Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке прокурора Бердянского окружной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР 01

"По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянского окружной прокуратуры требовал $25 тыс. у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов. За эти деньги прокурор обещал закрыть начатое ним уголовное производство о якобы незаконном строительстве, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР 02

Прокурор был задержан непосредственно во время получения всей суммы взятки.

Смотрите: Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР 03
Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР 04
Прокурор Бердянской окружной прокуратуры задержан на взятке в 25 тыс. долларов, - ГБР 05

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (требование и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, избрании меры пресечения и отстранения от должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Киевлянин обещал продать должность в ГБР за $50 тыс., его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6177) Запорожская область (3172) прокурор (1132) ГБР (3032)


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Топ комментарии
+6
Тю,чи не взятка, з більшою ловили хоч одного посадили...
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16.07.2021 19:12
+2
подкинули...сс@ки... как и октаху)))
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16.07.2021 19:23
+2
Мене вбиває слово "грозит". Не загрожує, а: не менще 10 років з конфіскацією встого аж до третього покоління родичів
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16.07.2021 19:24
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теперь вместе за субботу-воскресенье пропьют
С новой недели все по новой
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16.07.2021 19:03 Ответить
Тю,чи не взятка, з більшою ловили хоч одного посадили...
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16.07.2021 19:12 Ответить
И будет потом оправдан дав взятку 125 000
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16.07.2021 19:14 Ответить
подкинули...сс@ки... как и октаху)))
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16.07.2021 19:23 Ответить
Мене вбиває слово "грозит". Не загрожує, а: не менще 10 років з конфіскацією встого аж до третього покоління родичів
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16.07.2021 19:24 Ответить
прокуроры, судьи одно кодло...
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16.07.2021 19:38 Ответить
Капєйкі! ))) Я так бачу, шо якщо прокурворів разом з судєйскімі і митницею взяти за комір і потрясти, то Україна зможе сама кредити роздавати як МВФ. Ну, ніяк. Міняються президенти, парламенти, а ці як скала )) Гребуть лопатою.
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16.07.2021 19:50 Ответить
Нобелевську премію треба дати тому хто знайде ,бодай одного ,доброчесного прокурора чи суддю в Україні !!!)))
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16.07.2021 20:12 Ответить
непогано зарядив, мабуть нову тачелу хотів
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16.07.2021 19:57 Ответить
Якщо всіх прокурорів пересадити то не помилишься !!!)))
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16.07.2021 20:10 Ответить
это при том, что этим пиз***кам подняли зарплату, и на минуточку 30 тысяч минималка у самого дрыща на первом году работы, а в среднем 40 (со стажем 10 лет и больше).
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16.07.2021 21:39 Ответить
В них не може бути перший рік роботи. Робота і прокуратура дві несумісні речі. Ось перший рік калиму саме те. Так ще їм за це і зряплатню дають! Нонсенс
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16.07.2021 22:09 Ответить
Ловят, и отпускают.
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16.07.2021 21:42 Ответить
чому 25 бо ділиться на 5 без здачі. по 5 двом перцям в окружній, далі обласна і куратор в ГПУ.
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16.07.2021 22:33 Ответить
 
 