30 597 124
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
А кому-то он даже президент...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк
Оракул ОПЗЖ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия
Все и так ясно...
Спрос формирует цену...
Самый важный вопрос
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином
Новый значок
Картина о едином народе русских и украинцев
"Записки сумасшедшего"
Братские связи по-путински
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+68 саша паламарчук
показать весь комментарий17.07.2021 08:06 Ссылка
+51 саша паламарчук
показать весь комментарий17.07.2021 08:14 Ссылка
+50 саша паламарчук
показать весь комментарий17.07.2021 08:11 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тарас Березовець: "В этом весь Зеленский и всё, что он делает. Все расползается по швам, шитым гнилыми нитками. «Велике будівництво» на наши с вами налоги, успешно https://www.ponomaroleg.com/nazyvaetsja-problema-kirill-timoshenko.html разворованные Зеленским, Ермаком и Тимошенко , превращается в труху.
На автомобильной трассе М-05 Киев - Одесса, 337 км у села Троицкое, в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия. Однако главная деформация совсем в другом месте, на Банковой. Остальное, тут только последствия".
то почему дончане и луганчане - РАЗНЫЕ???