Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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А кому-то он даже президент...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк

Оракул ОПЗЖ



Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия

Все и так ясно...

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

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