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Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

А кому-то он даже президент...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель в ОБСЕ Цимбалюк

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Оракул ОПЗЖ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Все и так ясно...

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Спрос формирует цену...

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Самый важный вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Новый значок

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Картина о едином народе русских и украинцев

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Записки сумасшедшего"

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, Записки сумасшедшего. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Братские связи по-путински

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Медведев Дмитрий (4103) политика (7065) путин владимир (31519) фотожаба (14489) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+68
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 389
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17.07.2021 08:06
+51
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8194
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17.07.2021 08:14
+50
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8121
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17.07.2021 08:11
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А хто вам заважає стати сильною нацією і без хутіна?
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17.07.2021 12:13 Ответить
такие как вы.
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18.07.2021 04:28 Ответить
Чи у вас есть инфа шо муйлуша наконец-то гигнув?
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18.07.2021 04:30 Ответить
тонко подмечено
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1682
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17.07.2021 08:54 Ответить
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9018
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17.07.2021 09:39 Ответить
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4905
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17.07.2021 21:53 Ответить
Це так виглядає наша реформована народна поліція?
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18.07.2021 03:38 Ответить
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 221
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17.07.2021 11:21 Ответить
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4907
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17.07.2021 15:40 Ответить
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2416
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17.07.2021 21:43 Ответить
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8030
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17.07.2021 22:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638742.html Наслідки "Великого крадівництва" ЗЕленої банди

Тарас Березовець: "В этом весь Зеленский и всё, что он делает. Все расползается по швам, шитым гнилыми нитками. «Велике будівництво» на наши с вами налоги, успешно https://www.ponomaroleg.com/nazyvaetsja-problema-kirill-timoshenko.html разворованные Зеленским, Ермаком и Тимошенко , превращается в труху.
На автомобильной трассе М-05 Киев - Одесса, 337 км у села Троицкое, в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия. Однако главная деформация совсем в другом месте, на Банковой. Остальное, тут только последствия".
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17.07.2021 22:35 Ответить
Це правда. Зєлєнскій, Єрмак і Тімошенко повинні особисто стояти над кожним місцевим злодюжкою і бракоробом... І в тому, що якесь п"яне бидло насцяло в під"їзді, теж вони винні...
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18.07.2021 03:37 Ответить
Да очнитесь, где вы видели в Украине , до такой степени занедбанi пiд`iзди, шо вы носитесь с теми подъездами , как дурень со ступой... Окститесь. нафиг нам здесь пропагандировать кацапо подъезды...
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18.07.2021 04:23 Ответить
На жаль, таких під"їздів в нас ще дуже багато. Навіть в столиці. І сцють, сцють, падлюки, і в під"їздах, і в ліфтах, і, навіть, в тамбурах електричок...
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18.07.2021 11:42 Ответить
На гілці засмерділо лаптями. Не від тебе?
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23.07.2021 18:11 Ответить
Скажи кто твой светочь и я скажу кто ты... Особенно улыбнуло насчет ЕЭСУ-ковской баб Юли. Я о прыдебилковатых вообще молчу.
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18.07.2021 04:31 Ответить
Если украинцы и русские - один народ
то почему дончане и луганчане - РАЗНЫЕ???
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18.07.2021 09:29 Ответить
Тому що вони і не українці, і не росіяни. Це окремі "народи Донбасу"...
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18.07.2021 11:43 Ответить
Тебе призначили черговим по гілці, патц?
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23.07.2021 18:16 Ответить
Зеленский оставляет след в истории
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9132
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18.07.2021 22:37 Ответить
В авторов статьи в головах все перепуталось. Насчет Пуйла все правильнотого, но что 15 ноября Зе сложит полномочия, то это вполне возможно. Или авторы статьи не хотят? Пусть клоун правит и дальше и пусть украинскую землю дерибанит?
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23.07.2021 19:00 Ответить
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