Два человека погибли в результате падения вертолета Ми-2 на Николаевщине. ФОТОрепортаж (обновлено)

Утром, 17 июля, вблизи населенного пункта Зайвое на Николаевщине, упал вертолет Ми-2. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 06 час. 08 мин. вблизи села Зайвое Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Падение вертолета с украинцами в озеро в Польше. ВИДЕО+ФОТО

В 06 час. 35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м2. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Позже на сайте ГСЧС появились фотографии с места трагедии.







