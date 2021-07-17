Авария автобуса "Киев - Вроцлав": водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части. Пострадали 23 человека, - полиция. ФОТОрепортаж

Авария автобуса сообщением "Киев - Вроцлав", которая произошла сегодня на Ривненщине, случилась по вине пешехода, который двигался по проезжей части навстречу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области.

По данным полиции, 43-летний житель Хмельницкой области - водитель двухэтажного автобуса марки "Setra", осуществляющий регулярные перевозки по маршруту "Киев-Вроцлав", двигаясь из Киева в направлении города Радивилов не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

По предварительной информации, водитель уходил от наезда на пешехода - 22-летнего жителя села Срибное, который двигался по проезжей части навстречу.

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Известно, что в салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и города Киева.

В результате ДТП в целом травмы различной степени тяжести получили 23 человека. Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловской ЦРБ.

Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.