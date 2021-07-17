Авария автобуса "Киев - Вроцлав": водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части. Пострадали 23 человека, - полиция. ФОТОрепортаж
Авария автобуса сообщением "Киев - Вроцлав", которая произошла сегодня на Ривненщине, случилась по вине пешехода, который двигался по проезжей части навстречу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области.
По данным полиции, 43-летний житель Хмельницкой области - водитель двухэтажного автобуса марки "Setra", осуществляющий регулярные перевозки по маршруту "Киев-Вроцлав", двигаясь из Киева в направлении города Радивилов не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
По предварительной информации, водитель уходил от наезда на пешехода - 22-летнего жителя села Срибное, который двигался по проезжей части навстречу.
Известно, что в салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и города Киева.
В результате ДТП в целом травмы различной степени тяжести получили 23 человека. Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловской ЦРБ.
Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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лучше б один!
Другими словами виновником данной трагедии является ГОСУДАРСТВО, не оборудовавшее данный участок дороги пешеходной зоной вдоль дороги !
А потому, чТо государству ПЛЕВАТЬ НА ВСЕ И НА ВСЕХ !
Не википедии или иные сайты..., а именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ официальный источник - это подтверждающий !
Я оказался не прав !
Я оказался не прав !
Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вдруг опять выскакивает на рельсы. Офигевшие пассажиры прибежали к машинисту спрашивают:
- Что это было?
- Еду, смотрю - https://zasmeshi.ru/sms/category/1100/men.html мужик на рельсах ср*т!
- Так давить его надо было!
- Так я его только в кукурузе и догнал!
А на справді Ви ніколи не працювали в Укрзалізниці бо у параші можливо немає такої корупції.
а пешеход,между прочим,как ты сам написал,должен соблюдать правила передвижения,так что идиот это ты!
Но даже вдоль них есть пешеходная дорожка https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/ https://vodiy.ua/ru/znaky/5/5.1/
А вместе ДТП - её не было !
Я написал, что на месте ДТП - не было ничего пешеходного !? А значит - пешеход согласно ПДД должен был двигаться по краю проезжей части настречу транспорту !
во вторых,у нас все пешеходы,идут в том же направлении что и транспорт.
в третьих,у нас пешеход не несёт ответственности за созданную им аварию,с жертвами и пострадавшими.
именно поэтому нужно издать циркуляр,разрешающий сбивать этих дебилов.
после двух-трёх десятков жмуров,с выплатой ущерба родственниками в счёт ремонта авто,все сразу станут как шёлковые!
2- раз государство не оборудовало этот участок пешеходной зоной, а результате совершено ПДД из-за движущегося человека на проезжей части (как предусмотрено ПДД) - то виновно ГОСУДАРСТВО!
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА МЕЖДУГОРОДНИХ ТРАССАХ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ,ЭТО ТЕБЕ ИДИОТУ ПОНЯТНО?
Я вот тебе ссылаюсь на п4 ПДД
Пешеходам запрещается:д)
двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
Специально для тебя выделил жирным шрифтом , что МОЖНО двигаться по "пешеходным дорожкам" - у автомагистралей ! Значит они там ДОЛЖНЫ быть !
А если будешь хамить... - не обижайся, но придется позаботится о твоем бане...
- того, что бы люди попавшие в ДТП или у которых автомобиль сломался на автомагистрали - могли выйти из него и уйти с проезжей части!
А то, что наше государство КАК всегда в нарушение правил (а международные правила ратифицированные ВР и являются частью нашего законодательства ) все стоит через воровство - недостававая или делая не того качества - лишь подтврдачет то, что в ДТП виновно государство !
д) двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха."
запрещено - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ !!! и НИКАКИХ "если они есть" !!!
Не выдумывай того, чего нет в норме закона ! а ПДД - это норма ЗАКОНА!
2- в последующем шёл спор уже не о конкретном человеке а о самой юридической части - где может идти пешеход! И в этом пункте я настаивал на том на чем настаивал!
"Мог-не мог" отскочить... - не всегда можно куда то отскочить... Например у меня в городе есть участок дороги - мост, а под ним жд.полотно, высота метров 10-15... Дорога убитая, пешеходная часть - не просто убитая, а местами имеет провали СКВОЗЬ МОСТ.... Обойти этот мост не реально. Если на тебя летит машина - то тебе вариантов просто никаких нет, даже если ты на пешеходной части (а она шириной см 80).
Так что не все так просто ...
А де аналізи - на пешехода - 22-летнего жителя села Срибное, который двигался по проезжей части навстречу.Источник: https://censor.net/ru/p3277709 - був тверезий і чемненько рухався по обочині, а не круто - по асфальту - і то посередині