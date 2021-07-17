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Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Утром в субботу, 17 июля, представитель полиции в Кобленце сообщил, что только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали более 90 человек, различные травмы получили не менее 618 человек. А по данным министерства внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии, в этой земле погибли 43 человека. Есть опасения, что данные о погибших не окончательные, поскольку более двух суток спустя после катастрофы десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.

В районе катастрофы, где в четверг потоки воды и оползни опустошили целые деревни, продолжаются поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в которых, помимо специальных служб, полиции и военнослужащих бундесвера, принимают участие тысячи добровольцев.

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Оценить ущерб, нанесенный стихией, пока никто не берется. Наводнением разрушены здания, дороги, мосты, железнодорожные пути, пострадали фермерские хозяйства, в районе катастрофы во многих населенных пунктах отсутствует электричество и телефонная связь, нет питьевой воды.

Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 01
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 02
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 03
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 04
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 05
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 06
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 07
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 08
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 09
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 10
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 11
Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести 12

По информации земельного ведомства охраны окружающей среды Рейнланд-Пфальца, опасность наводнений в настоящее время уменьшилась. Для тех, у кого пропали без вести родные, друзья или знакомые, организована горячая линия, по которой полиция предоставляет всю имеющуюся на данный момент информацию. Практически во всех регионах Германии возникли гражданские инициативы по оказанию срочной помощи людям в районе катастрофы: активисты собирают вещи и предметы первой необходимости для отправки их нуждающимся.

В субботу в район Рейн-Эрфт в земле Северный Рейн - Вестфалия, который особенно сильно пострадал от наводнения, прибудет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить в ближайшее время разрушенные в результате катастрофы регионы Рейнланд-Пфальца. Во время состоявшейся в пятницу видеоконференции с премьер-министром Северного Рейна - Вестфалии Армином Лашетом она пообещала краткосрочную и долгосрочную помощь пострадавшим.

Автор: 

Германия (7043) наводнение (461)


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Топ комментарии
+33
Бідося відмітився і в Ірманії. Скоро його нікуди не пускатимуть від гріха подалі.
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17.07.2021 12:07
+26
того сша морозиться і все ніяк не запросить зе. ))
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17.07.2021 12:18
+12
Похоже природа наказывает западных дебилов за вечные озабоченность и обеспокоенность.
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17.07.2021 12:10
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Бідося відмітився і в Ірманії. Скоро його нікуди не пускатимуть від гріха подалі.
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17.07.2021 12:07 Ответить
того сша морозиться і все ніяк не запросить зе. ))
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17.07.2021 12:18 Ответить
пипэц привалило
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17.07.2021 12:09 Ответить
Угу. Але прикинь, скільки автівок новопривезених через місяць в Україні з'явиться.
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17.07.2021 14:20 Ответить
Похоже природа наказывает западных дебилов за вечные озабоченность и обеспокоенность.
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17.07.2021 12:10 Ответить
Немцы справятся. Социальная сплочённость у них сильна. А вот, вы, *****, как с голой жопой ходили, так и ходить будете, и топить в дерьме друг друга. Для вас это родная стихия.
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17.07.2021 15:36 Ответить
А ты ***** кацапский из какого дерьма сделан, сидишь в германии и за ***** глотку вонючую рвешь и не тебе засранец что-либо комментировать!!!
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17.07.2021 16:07 Ответить
Как раз ******* я кацапов зову, ведь они ***** служат. Их на дух не переношу и в ********* не езжу и *********** ничего не покупаю.
В общем произошло недопонимание. Слава Украине!
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17.07.2021 16:24 Ответить
Тогда зверски извиняюсь!
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17.07.2021 16:26 Ответить
А вы заметили что чем беднее страна тем при таких катаклизмах меньше народа погибает?А возможно потому что бедный народ более осмотрителен и не надеется ни на кого а тем более на государство,а немцы беспечный народ и даже природные катаклизмы надеются что все уладит правительство.У них даже снег на дороге выше 10-ти см уже парализует страну а у нас это только не предвидиые неудобства.
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17.07.2021 12:13 Ответить
Доля істини в цьому є.
Но факт ще в тому що у бідних країнах населення менше, вижити там і так на порядок складніше, а тому всі вразливі банально помирають ще до таких катаклізмів.
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17.07.2021 12:17 Ответить
Вы заметили, чем беднее страна, тем с большей наглостью врут чиновники? Скажу по другому, там цифры подгоняют. В подобных статистиках мастер класс всегда показывают русские.
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17.07.2021 12:23 Ответить
Нет, мы заметили что в богатых странах подсчет населения более правдив и точен, а в бедных это либо замалчивается и скрывается либо вовсе не афишируется. Как говорится сдох Максим и *** с ним. А немцы нормальные люди, отличная нация с богатой историей и великим будущим.
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17.07.2021 12:24 Ответить
В Закарпатье что ни день то в последнее время такие катаклизмы но за этот сезон всего погибло один или два человека да и то по своей неосмотрительности.Один по пяне а другой пошел на днях спасать лошадь.Скрыть конечно можна но не от тех кто живет в этой местности,у нас скорее припишут как гибель так и масштаб разрушений чтоб больше выделили денег на восстановления последствий.
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17.07.2021 12:37 Ответить
так у них всегда так, вырубают сами лес, а потом визжат что затапливает. не странно ли тебе например что тот кто привык - реже обосрется от того к чему привык, чем тот кто не привык?
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17.07.2021 13:07 Ответить
В цьому із Вами не посперечаєшся,безхозна вирубка показала на днях себе у всій красі на Рахівщині де гілляки створили дамби і потічок прорвавший затори хвилею ,,цунамі,,змив ціле село.Але це незначить що ліс не потрібно рубати просто його треба вирубувати хазяйновато на вірубані площі засаджувати молодими деревами.
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17.07.2021 13:16 Ответить
В бідних країнах ніхто загиблих не рахує. Ну хто зможе порахувати бомжів, що загинули чи зникли безвісті?
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17.07.2021 12:46 Ответить
Згоден,у нас рахунок людей проходить по уплаченим за минулий місяць податкам а хто заплатити по якіїсь причині не зміг тот вже не українець і в загальну кількись народу не входить.
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17.07.2021 12:51 Ответить
А можливо там просто немає точної статистики.
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17.07.2021 13:05 Ответить
1. они - нутупыыыыееее(та Тавриях не хотят ездить, а все на своих жалких Мерседесах гыгыгы)
2. мы - ну уууумныыыеее(может спокойно выпить бутылку самогона, сидя на крыше горящего дома и ругая правительство за то шо воду отключили и нету чем запить )
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17.07.2021 13:12 Ответить
помнишь про Семочко? чет 200 людей подохли бо он хотел чуть более лучше поживиться - и шо? - а всем поПутину.
или в "братьев" в Крымске шо было? - тоже всем поПутину - о б*же, 100-200-300 или 500 рабов подохло - да всем наср.
а теперь представь такое ТАМ!!!
или в Чехии даже или в Польше - и затолкай свой ура-поцреотический комент взад!
там ценят жизни - а ты - ой блин, подумаешь 30см. снега - едь и работай, ну а когда разбился, тогда - зеленкой помазать перелом - мы же такие все крепкие не то шо буржуи изнеженные, ну тупыые, да??
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17.07.2021 18:34 Ответить
Да, конечно! вспомни Индонезию, беднейшая страна! Цунами-2004. В этот трагический день Индонезия в общей сложности потеряла больше 160 тысяч человек.
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17.07.2021 19:27 Ответить
Индонезию в пример не ствате,там выплеснул океан а не как на Раховшине ручейок который за всю историю выше своих берегов не разливался да и на Германию не обрушилось океанское цунами.
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17.07.2021 19:42 Ответить
Хотів було написати що така кількість загиблих це ппц деградація (в особливості порівнюючи з кількість в Японії коли її майже змило), але подивився фото, побачив вимиті кольца колектора і щось це все дуже дивно виглядає, або дощі такі це неймовірно рідкісна річ і їх практично не буває чи все гірше і у нас усіх великі проблеми, ну або все простіше і дехто будувати розучився що теж мало імовірно.
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17.07.2021 12:13 Ответить
скоро до нас поїдуть оті втоплені машини ))
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17.07.2021 12:17 Ответить
А кому вони потрібні топлені та ще і нові,адже за них при розтаможці прийдеться платити більше чим вогни коштують у німців у салоні.
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17.07.2021 12:46 Ответить
а кому треба ті гнилі євробляхи які понаганяли? Так буде і з цими. Ви так кажете наче на них написано шо вони топлені. Наші там в СТО підкрасять підрехтують і приженуть в Україну. )) Чи ви думаєте німці такою фігнею будуть займатись. Таким займаються наші, росіянці, білоруси які туди попереїжджали і тепер розводять лохів впарюючи відра з болтами, бо німці таке не куплять.
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17.07.2021 13:16 Ответить
Можливо,але краще мати підтоплене германське відро чим автомобіль в салафані нашого автопрому.Та і самі без спеца автомобілі йдуть купувати тільки лохи або самонадіяні болвани.
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17.07.2021 13:20 Ответить
Северный Потоп1 пришел.Ждите Северный потоп2!
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17.07.2021 12:20 Ответить
когда в Закарпатье было наводнение в немецких сми в топе эта тема не была вообще не упоминали о ней а у нас идет каждый день
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17.07.2021 12:22 Ответить
Вон, в Судане убили 100 детей нигеры - и че? у нас ты хотя бы ГДЕ ТО видел тему эту? а почему нет?

к чему твой комент - х.з.
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17.07.2021 13:14 Ответить
нигеры твои нам палки в колеса не ставили а про немцах честь писать на каждом сайте им на нас насрать нам также но они публикуют а немцы пускай пользуются трубой потоком 2 сэкономили ну вот природа расставила на свои места
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17.07.2021 13:19 Ответить
Давай так - ты будешь торговать и любить Нигер(50 млн. торг. оборот), или Бразилию(1млрд.)?
А если Бразилия напала(витиевато!) на Нигер и тот виляет хвостом(как вот мы) - то ты будешь с Бразилией рвать отношения и терять свое место(голоса возмущенных избирателей)? Дааа???
А почему? Я бы выбрал Бразилию. Хотя я не мазохист, поэтому - естественно.
Запомни - никто те ниче не должен! Морально в принципе типо права членовека и т.д. - ну гаркнули на Рашку - ей пофиг. Иди на Францию наедь за Будапешту - и на Джонсона и на Псаки.
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17.07.2021 13:35 Ответить
То на кучці складені каркасні і інші різні енергозберігаючі?
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17.07.2021 12:23 Ответить
А украинцам,которых убивают коцапы,выразишь соболезнования?
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17.07.2021 12:42 Ответить
У тебя есть возможность это сделать в новости про киборга.
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17.07.2021 12:56 Ответить
В этой новости тебе хватает времени,хватит и в той.
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17.07.2021 13:05 Ответить
И как поможет горю немцев,то что ты приполз на этот сайт?
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17.07.2021 13:07 Ответить
Прощай.Тут водки нет,не забывай об этом😂🌷×××
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17.07.2021 13:09 Ответить
Тоже из Англии?😂🌷×××
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17.07.2021 13:42 Ответить
Тебя в дверь-ты в окно,истинный коцап.Пшла на срусайты падаль😂🌷×××
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17.07.2021 13:55 Ответить
Єх,не там все це повинно було б статись,а в масковії...
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17.07.2021 12:43 Ответить
Зеля съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Зеля съездил в Берлин - в главном соборе Германии потоп.
А еще Зеля хочет поехать в Ватикан на переговоры с ******.
Не пускайте туда бедоносца.
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17.07.2021 12:49 Ответить
найти бы подборку о Зеле - еще в Японии храм сгорел, в Канаде вроде трусозем был и несколько еще случаев. а, и с Меркель в первый раз - чуть не обосралась от припадка, и вот теперь опять проклинает Зелю.
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17.07.2021 13:15 Ответить
Там с самого начала идти надо...
https://www.youtube.com/watch?v=OdZflwlceLY&ab_channel=EliasGo Кривой Рог: город-катастрофа. Соцгород, метротрам, карьеры, провалы шахты Гвардейская
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17.07.2021 13:39 Ответить
З усією Україною катастрофа , повний армаггедон , поки Воно при владі ((
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17.07.2021 14:44 Ответить
А где там зеленые коментаторы с давно заезженной пластинкой, что это наводнение из-за того, что порошенко вырубил весь лес, а кличко не почистил водосливы?!
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17.07.2021 13:01 Ответить
Північний потік 2 запрацював...Нарешті...
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17.07.2021 14:07 Ответить
Уявляю, що ЗЄ натворить в США, маючи в арсеналі надпотужні урагани і торнадо
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17.07.2021 14:30 Ответить
Климатическое оружие дополняет вирусное в деле перехода к постиндустриальному формату социума.
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17.07.2021 14:57 Ответить
Для того щоб перейти до постіндустріального, треба аби весь світ зайшов в індустріальне.
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17.07.2021 15:19 Ответить
Гарячих саамських оленеводів не дочекались.
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17.07.2021 15:38 Ответить
Так розумію, що та російська дерьовня залишиться і далі без дороги.
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17.07.2021 15:21 Ответить
 
 