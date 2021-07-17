Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести. ФОТОрепортаж
Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Утром в субботу, 17 июля, представитель полиции в Кобленце сообщил, что только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали более 90 человек, различные травмы получили не менее 618 человек. А по данным министерства внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии, в этой земле погибли 43 человека. Есть опасения, что данные о погибших не окончательные, поскольку более двух суток спустя после катастрофы десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.
В районе катастрофы, где в четверг потоки воды и оползни опустошили целые деревни, продолжаются поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в которых, помимо специальных служб, полиции и военнослужащих бундесвера, принимают участие тысячи добровольцев.
Оценить ущерб, нанесенный стихией, пока никто не берется. Наводнением разрушены здания, дороги, мосты, железнодорожные пути, пострадали фермерские хозяйства, в районе катастрофы во многих населенных пунктах отсутствует электричество и телефонная связь, нет питьевой воды.
По информации земельного ведомства охраны окружающей среды Рейнланд-Пфальца, опасность наводнений в настоящее время уменьшилась. Для тех, у кого пропали без вести родные, друзья или знакомые, организована горячая линия, по которой полиция предоставляет всю имеющуюся на данный момент информацию. Практически во всех регионах Германии возникли гражданские инициативы по оказанию срочной помощи людям в районе катастрофы: активисты собирают вещи и предметы первой необходимости для отправки их нуждающимся.
В субботу в район Рейн-Эрфт в земле Северный Рейн - Вестфалия, который особенно сильно пострадал от наводнения, прибудет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить в ближайшее время разрушенные в результате катастрофы регионы Рейнланд-Пфальца. Во время состоявшейся в пятницу видеоконференции с премьер-министром Северного Рейна - Вестфалии Армином Лашетом она пообещала краткосрочную и долгосрочную помощь пострадавшим.
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В общем произошло недопонимание. Слава Украине!
Но факт ще в тому що у бідних країнах населення менше, вижити там і так на порядок складніше, а тому всі вразливі банально помирають ще до таких катаклізмів.
2. мы - ну уууумныыыеее(может спокойно выпить бутылку самогона, сидя на крыше горящего дома и ругая правительство за то шо воду отключили и нету чем запить )
или в "братьев" в Крымске шо было? - тоже всем поПутину - о б*же, 100-200-300 или 500 рабов подохло - да всем наср.
а теперь представь такое ТАМ!!!
или в Чехии даже или в Польше - и затолкай свой ура-поцреотический комент взад!
там ценят жизни - а ты - ой блин, подумаешь 30см. снега - едь и работай, ну а когда разбился, тогда - зеленкой помазать перелом - мы же такие все крепкие не то шо буржуи изнеженные, ну тупыые, да??
к чему твой комент - х.з.
А если Бразилия напала(витиевато!) на Нигер и тот виляет хвостом(как вот мы) - то ты будешь с Бразилией рвать отношения и терять свое место(голоса возмущенных избирателей)? Дааа???
А почему? Я бы выбрал Бразилию. Хотя я не мазохист, поэтому - естественно.
Запомни - никто те ниче не должен! Морально в принципе типо права членовека и т.д. - ну гаркнули на Рашку - ей пофиг. Иди на Францию наедь за Будапешту - и на Джонсона и на Псаки.
Зеля съездил в Берлин - в главном соборе Германии потоп.
А еще Зеля хочет поехать в Ватикан на переговоры с ******.
Не пускайте туда бедоносца.
https://www.youtube.com/watch?v=OdZflwlceLY&ab_channel=EliasGo Кривой Рог: город-катастрофа. Соцгород, метротрам, карьеры, провалы шахты Гвардейская