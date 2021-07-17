Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде. ФОТОрепортаж

16 июля в Токио прибыл первый десант олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх ХХХІІ Олимпиады.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, информирует Цензор.НЕТ.

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на COVID-19 украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

Таким образом, первыми жителями Олимпийского дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.

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Наши спортсмены разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах.

В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира.

Уже завтра у наших атлетов будет возможность более подробно ознакомиться с Олимпийской деревней и провести свои первые тренировки на ее территории.

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Напомним, на Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).