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Новости Фото Олимпиада-2020
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Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде. ФОТОрепортаж

16 июля в Токио прибыл первый десант олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх ХХХІІ Олимпиады.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, информирует Цензор.НЕТ.

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на COVID-19 украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде 01

Таким образом, первыми жителями Олимпийского дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.

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Наши спортсмены разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах.

Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде 02

В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира.

Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде 03

Уже завтра у наших атлетов будет возможность более подробно ознакомиться с Олимпийской деревней и провести свои первые тренировки на ее территории.

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Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде 04

Напомним, на Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).

Олимпиада (1136) спорт (2435) Токио (63)


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Топ комментарии
+3
Це точно наші спортсмени ??
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17.07.2021 13:15
+3
Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть http://noc-ukr.org/olympic/games/tokyo-2020/sklad-olimpiyskoi-zbirnoi/ 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/7/7299734/ Затверджено склад Олімпійської збірної України для ігор у Токіо | Українська правда (pravda.com.ua)

Уважаемый Цензор, кто, БЛД, эти люди на фото?!!
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17.07.2021 14:48
+2
а кто из них спортсмены? три пупсика с право?
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17.07.2021 12:13
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Правила форума Совет форумчан
а кто из них спортсмены? три пупсика с право?
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17.07.2021 12:13 Ответить
Что-то я в этой олимпиаде надеюсь на награды только на наших пара-олимпийцев.Как по фото видно это упитаные не спортивного вида сынки чиновников а не спортсмены.
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17.07.2021 12:17 Ответить
P.S.Спортсмены приедут не за месяц до серовнований а в их день выступления так как деньги предучмотрены только на этих ,,олимпийцев,,
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17.07.2021 12:18 Ответить
!
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17.07.2021 12:18 Ответить
Як вони збираються їсти в масках?Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 5818
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17.07.2021 12:18 Ответить
Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 6479
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17.07.2021 13:27 Ответить
Пузатые какие-то..
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17.07.2021 12:22 Ответить
Це точно наші спортсмени ??
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17.07.2021 13:15 Ответить
Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть http://noc-ukr.org/olympic/games/tokyo-2020/sklad-olimpiyskoi-zbirnoi/ 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/7/7299734/ Затверджено склад Олімпійської збірної України для ігор у Токіо | Українська правда (pravda.com.ua)

Уважаемый Цензор, кто, БЛД, эти люди на фото?!!
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17.07.2021 14:48 Ответить
 
 