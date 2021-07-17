Двое молодых людей погибли в жутком ДТП на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате аварии на Львовщине погибли два человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
ДТП произошло 17 июля около 2:55 на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь", возле с. Подберезцы (Подберезцевская ТО) Львовского района.
"Житель с. Куровичи (Глинянская ТО) Львовского района 2003 года рождения (несовершеннолетний ребенок), управляя автомобилем "ВАЗ-2105" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", под управлением жителя с. Банюнин (Новояричевская ТО) Львовского района 1965 года рождения", - сказано в сообщении.
17-летний водитель без водительского удостоверения выжил, погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.
По словам их родственников, компания ехала в Перемышляны в больницу, потому что у девушки что-то залезло в ухо, оттуда их отправили в Винники.
Водитель "ВАЗ-2105" госпитализирован в МДКБ г. Львов.
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Другое дело что для Оки и 25км\ч может быть смертельно )))
На самом деле это хуже, чем в стенку.
Основні причини даного ДТП - водій без необхідних навичок водіння і як наслідок, напевно, порушення правил обгону та швидкісного режиму.
Вот посмотри, что может автомобиль, намного меньший по габаритам (размерами практически Ока), но сделанный с умом. Обрати внимание, что этот тест не на 60, а на 100 км/ч: https://youtu.be/mnI-LiKCtuE
а тут ночью, без опыта , скорость... епт, где мозги ? ...........- на лобовом остались....
Даже на мопеде.
Через год автомат уже выдают.
А шо без опыта - так в селе ещё с 10ти ездить учат. Как до педалей доставать начал, так и поехал, а до того рулят.
Вангую отвалилось чтото у древнего ведра
в 5 лет батей стал шоле?
хотя может это невладелец батя дал братьям порулить, старший из коих - владелец
в любом случае жаль машину - фуру починить дорого - а еще бегай за колхозниками и скули - дайте денег на ремонт.
17-летний водитель без водительского удостоверения выжил, погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.
Хм. Нужно везти человека в больницу, что же делать? Идея! Посажу ка я за руль ее несовершеннолетнего брата без прав а сам рядом сяду, что в конце-концов может пойти не так!
Хорошо хоть сами убились, а не кого-то с собой прихватили случайного.
Другой вопрос в том, почему в первой больничке насекомое не достали из уха, а послали во вторую!? И вот результат.