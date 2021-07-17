Двое молодых людей погибли в жутком ДТП на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате аварии на Львовщине погибли два человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

ДТП произошло 17 июля около 2:55 на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь", возле с. Подберезцы (Подберезцевская ТО) Львовского района.

"Житель с. Куровичи (Глинянская ТО) Львовского района 2003 года рождения (несовершеннолетний ребенок), управляя автомобилем "ВАЗ-2105" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", под управлением жителя с. Банюнин (Новояричевская ТО) Львовского района 1965 года рождения", - сказано в сообщении.

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17-летний водитель без водительского удостоверения выжил, погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.

По словам их родственников, компания ехала в Перемышляны в больницу, потому что у девушки что-то залезло в ухо, оттуда их отправили в Винники.

Водитель "ВАЗ-2105" госпитализирован в МДКБ г. Львов.

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