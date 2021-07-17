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Новости Фото Российские террористы сбили Боинг
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Украинцы устроили пикет под зданием суда в Гааге с требованием наказать виновных в трагедии МН17. ФОТО

В седьмую годовщину трагедии МН17 украинцы, проживающие в Нидерландах, с плакатами вышли к зданию Дворца правосудия в Гааге, чтобы в очередной раз призвать РФ признать свою ответственность за уничтожение МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Во Дворце правосудия заседает Международный суд ООН.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) также находится в том же здании, что и Международный суд ООН.

В руках украинцы держали плакаты с требованием правосудия для жертв МН17 и украинские флаги.

Возле Дворца правосудия и мира в Гааге в 2004 году был установлен памятник, символизирующий путь к миру и призывающий мир объединиться в его поиске. Вокруг вечного огня были установлены камни, отражающие стремление стран к миру. Среди них и Украина.

Украинцы устроили пикет под зданием суда в Гааге с требованием наказать виновных в трагедии МН17 01
Украинцы устроили пикет под зданием суда в Гааге с требованием наказать виновных в трагедии МН17 02

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Гаага (298) пикет (697) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+11
УП -заголовок новини
Зеленский написал про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"
СУББОТА, 17 ИЮЛЯ 2021, 13:31Нє, ну не падло?
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17.07.2021 13:57
+10
ЗЕчмо вже покарало одного віддавши його *****, а вагнерівців врятував від покарання.
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17.07.2021 13:58
+8
За влади Порошенко була домовленність з Кіївським видавництвом про друк 3-томного дослідження авіаксперта Лукашевича про катастрофу МН-17, частина документів увійшла в судове розслідуванння в Гаазі. Коли він прїхав у Київ вже прі вовоЄРМАКІВЩИНІ - йому відмовили ... Пославшись на нову владу! Й це зелене падло щось вякає про катастрофу не сказавші ні слова про рашистів...
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17.07.2021 13:55
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Правила форума Совет форумчан
За влади Порошенко була домовленність з Кіївським видавництвом про друк 3-томного дослідження авіаксперта Лукашевича про катастрофу МН-17, частина документів увійшла в судове розслідуванння в Гаазі. Коли він прїхав у Київ вже прі вовоЄРМАКІВЩИНІ - йому відмовили ... Пославшись на нову владу! Й це зелене падло щось вякає про катастрофу не сказавші ні слова про рашистів...
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17.07.2021 13:55 Ответить
УП -заголовок новини
Зеленский написал про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"
СУББОТА, 17 ИЮЛЯ 2021, 13:31Нє, ну не падло?
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17.07.2021 13:57 Ответить
БУКВИ - заголовок
Володимир Зеленський не згадав про участь Росії в збитті літака рейсу МН17

Президент України Володимир Зеленський у річницю збиття літака рейсу МН17 Malaysia Airlines не згадав про причетність Росії до цього злочину.
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17.07.2021 13:59 Ответить
Відповідна заява з'явилася в https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338 Twitter-акаунті та https://www.instagram.com/p/CRatP63h2z7/ Instagram-акаунті глави держави.

"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в ********* світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність - неминуча!" - йдеться в повідомленні. А-ТАКИ вова збирається до Ростова , мабуть Фрау Меркель передала йому привіт від Рашафюрера та розповіла про історію врятування Хонекера ...
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17.07.2021 14:40 Ответить
Агент ***** петляє між краплями.
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17.07.2021 14:00 Ответить
Лукашевич на днях у Фейгина нёс такую адскую галиматью о катастрофе польского авиалайнера в Смоленске, что какбе вызывает некоторые вопросы : его биография, зачем ему всё это надо и собственно, где наши авиаэксперты?
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17.07.2021 14:15 Ответить
У трьохтомнику лише зібрані усі дослідження по цій справі.
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17.07.2021 14:32 Ответить
ЗЕчмо вже покарало одного віддавши його *****, а вагнерівців врятував від покарання.
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17.07.2021 13:58 Ответить
Учора Порошенко зробив перелік КОЖНОГО з вагнерівців , які в попердніх розмовах під час підгтовоки операції за участі найдосвідченіших розвідників Заходу, розказали про свої "досягнення" , які були зібрані докупи й мали найважливіше значення для майбутніх міжнародних судів РАШИСТОФЮРЕРА ... Розказав про те, що УСІ дані мають міжнародні журналісти й у тоу числі про те, дзінок вови до Луки, про який він брякнув абсолютно випадково здавши себе , був не першим у тій здачі...
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17.07.2021 14:09 Ответить
Судячи з вигляду Зелі і як він це казав, він був під наркотою і сказав те що і не думав казати.
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17.07.2021 14:14 Ответить
юди тролять, не звертайте увагу
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17.07.2021 14:02 Ответить
Молодці! Я з вами!
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17.07.2021 14:05 Ответить
маруся, не жени
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17.07.2021 14:08 Ответить
Так я ж нікого, здаєцця, нє женіла
)))
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17.07.2021 14:15 Ответить
Тяжка година!
До нічлігу ледь добрів -
цвіте гордина!
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17.07.2021 14:36 Ответить
Яка тяжка година? Ще довго до нічлігу(14.36) Ну добріли, то й добре. Нехай цвіте городина!)))
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17.07.2021 14:42 Ответить
насправді це недобре
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17.07.2021 14:43 Ответить
Насправді добре. То Ви нічого не розумієте. Не розкисайте.) Ну нехай гордина вже цвіте замість городини.)
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17.07.2021 15:17 Ответить
Христо Грозев и его Биллингкэт гениальные следаки...,вычислили все до минуты...причем из открытых источников... Это типа Виктор Суворов нашел все номера газеты "Правда" и "Красная звезда" и показал всему Миру...СССр был все казлы и вонючки...,Гитлеровские бараны и пособники...
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17.07.2021 14:07 Ответить
журнал "коммунист" в мене був на сортирі
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17.07.2021 14:10 Ответить
Лев Симкин,доктор юридических наук лет 30 назад сказал ...22 миллиона советских граждан прямо или косвенно служило Вермахту,это притом что Гитлер оккупировал 75% территории где производилось 80% промышленной продукции дохлого СССра...а это значит вопрос? Откуда Сралин брал товары и продукты? Правильно...,все шло от Рузвельта и Черчилля...,от граблей до кораблей...Дедываевалы обожрались Тушонки Рузвельта и сегодня орут...мы паБЕДУ одиржали над врагом Мировой революции
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17.07.2021 14:15 Ответить
вся європа тримає гузки за підарів
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17.07.2021 14:20 Ответить
Дуже сподобалася ідея для вови від Сашка Лірника - піти геть з посади, ще є час не в тюрму, та зіграти комічносаркастичну роль РАШИСТОФЮРЕРА в українсьому фільмі по пирикладу, як Чаплін зіграв Гітлера , й увійти в історію зі знаком плюс коміком ...
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17.07.2021 14:16 Ответить
Українці влаштували пікет перед будівлею суду в Гаазі з вимогою покарати винних у трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 4119
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17.07.2021 14:39 Ответить
Добре. Ви просто не розумієте свого щастя!)
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17.07.2021 14:48 Ответить
 
 