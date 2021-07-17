Украинцы устроили пикет под зданием суда в Гааге с требованием наказать виновных в трагедии МН17. ФОТО

В седьмую годовщину трагедии МН17 украинцы, проживающие в Нидерландах, с плакатами вышли к зданию Дворца правосудия в Гааге, чтобы в очередной раз призвать РФ признать свою ответственность за уничтожение МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Во Дворце правосудия заседает Международный суд ООН.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) также находится в том же здании, что и Международный суд ООН.

В руках украинцы держали плакаты с требованием правосудия для жертв МН17 и украинские флаги.

Возле Дворца правосудия и мира в Гааге в 2004 году был установлен памятник, символизирующий путь к миру и призывающий мир объединиться в его поиске. Вокруг вечного огня были установлены камни, отражающие стремление стран к миру. Среди них и Украина.





Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.