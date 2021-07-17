Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как установили правоохранители, ранее судимый 23-летний житель Львовской области, причастен к убийству двух жителей города Стрый, которые произошли 5 и 17 июля. В обоих случаях на телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации Нацполиции Львовской области

"17 июля, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Выговского в городе Стрый, вблизи церкви, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

На территории Львовской области была введена специальная полицейская операция. К раскрытию преступления были задействованы следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Стрыйского районного управления полиции, а также оперативники уголовного розыска, следователи и эксперты-криминалисты полиции Львовщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался житель райцентра возрастом 43 года. На теле эксперты обнаружили два огнестрельных ранения в области груди, которые и стали причиной смерти.

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"Во время отработки территории города Стрый полицейские заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении Сколе. Несмотря на то, что разыскиваемый может быть вооружен, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье граждан, было принято решение под правдоподобным предлогом остановить автобус вне города и проверить пассажира. В сумке, которую имел с собой мужчина, правоохранители обнаружили обрез ружья и патроны", - рассказал глава полиции Львовщины генерал полиции третьего ранга Александр Шляховский.

"Злоумышленник, 23-летний житель Львовской области, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Также установлено, что задержанный причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, которое произошло 5 июля на перекрестке улиц Вокзальной и Первого ноября в райцентре. Тогда причиной смерти мужчины также стали два огнестрельных ранения.

По фактам следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается, назначены эксперты" - резюмировали в Нацполиции.

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