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Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как установили правоохранители, ранее судимый 23-летний житель Львовской области, причастен к убийству двух жителей города Стрый, которые произошли 5 и 17 июля. В обоих случаях на телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации Нацполиции Львовской области

"17 июля, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Выговского в городе Стрый, вблизи церкви, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

На территории Львовской области была введена специальная полицейская операция. К раскрытию преступления были задействованы следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Стрыйского районного управления полиции, а также оперативники уголовного розыска, следователи и эксперты-криминалисты полиции Львовщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался житель райцентра возрастом 43 года. На теле эксперты обнаружили два огнестрельных ранения в области груди, которые и стали причиной смерти.

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"Во время отработки территории города Стрый полицейские заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении Сколе. Несмотря на то, что разыскиваемый может быть вооружен, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье граждан, было принято решение под правдоподобным предлогом остановить автобус вне города и проверить пассажира. В сумке, которую имел с собой мужчина, правоохранители обнаружили обрез ружья и патроны", - рассказал глава полиции Львовщины генерал полиции третьего ранга Александр Шляховский.

"Злоумышленник, 23-летний житель Львовской области, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Также установлено, что задержанный причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, которое произошло 5 июля на перекрестке улиц Вокзальной и Первого ноября в райцентре. Тогда причиной смерти мужчины также стали два огнестрельных ранения.

По фактам следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается, назначены эксперты" - резюмировали в Нацполиции.

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Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция 01
Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция 02
Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция 03
Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция 04
Подозреваемый в совершении двух убийств задержан на Львовщине, - Нацполиция 05

Нацполиция (16550) убийство (6505) Львовская область (2930)


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Топ комментарии
+8
а этому подозреваемому запрет помешал?
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17.07.2021 15:34
+6
Не треба, нехай такі вбивають і надалі.
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17.07.2021 15:23
+5
Ви алкоголік ?
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17.07.2021 18:14
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Дозвольте вільний доступ всім до зброї,ага!
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17.07.2021 15:18 Ответить
Не треба, нехай такі вбивають і надалі.
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17.07.2021 15:23 Ответить
а этому подозреваемому запрет помешал?
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17.07.2021 15:34 Ответить
Действительно, надо сберечь это право только для преступников, да?
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17.07.2021 18:49 Ответить
и что будет? начнут отстреливатсья от тех кто и так его имеет?

p.s. под каждой новостью приходит толпа ботов и недоумков и пишут ОДНО И ТОЖЕ, вплоть до запятых. Совпадение?
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19.07.2021 08:05 Ответить
Наталко, у нас і так вільний доступ до зброї. підіть в дозвільній спитайте скільки коштує дозвіл. навіть якщо не хочете купляти, то як законослухняний громадянин, що не має проблем з психікою та наркотиками, ви можете без проблем придбати зброю. якщо ви не розбираєтесь у темі - то не треба писати нісенітницю
не існує вільного доступу до зброї, навіть у США. забудьте це формулювання, вас їм залякали ті самі власники зброї або ЗМІ (уряд), які не хочуть, щоб у простих людей був до неї доступ.
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19.07.2021 12:23 Ответить
куда з українським алкоголізмом дозвіл на зброю?? ви подуріли,люди(
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17.07.2021 16:08 Ответить
Ви алкоголік ?
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17.07.2021 18:14 Ответить
не бухай, индеец
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17.07.2021 18:50 Ответить
куди з американською наркоманією та бандами дозвіл на зброю?? подуріли?
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19.07.2021 12:19 Ответить
А в Україні дозволені обрізи рушниці? Не знав...
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19.07.2021 12:50 Ответить
Посадити довічно з недорогим дворазовим на тиждень харчуванням . Без права на ніщо.
Щоб молила **** про розстріл . Інакше порядку не буде . А 10-15 років - це фашизм і корупція .
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17.07.2021 18:12 Ответить
ПIДТРИМУЮ!
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18.07.2021 15:18 Ответить
 
 