Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек. ФОТОрепортаж

В субботу, 17 июля, в Луганской области на трассе Н-21 перевернулась пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

"Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутки "Мерседес спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров",- говорится в сообщении.

Известно, что все пострадавшие были госпитализированы в Счастьенскую городскую больницу.

По предварительной информации, маршрутка (направлением Харьков-Станица-Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Рено Магнум", у которого лопнула шина.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус "Киев - Вроцлав" перевернулся на Ривненщине: 16 человек госпитализированы









