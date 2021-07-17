Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек. ФОТОрепортаж
В субботу, 17 июля, в Луганской области на трассе Н-21 перевернулась пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
"Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутки "Мерседес спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров",- говорится в сообщении.
Известно, что все пострадавшие были госпитализированы в Счастьенскую городскую больницу.
По предварительной информации, маршрутка (направлением Харьков-Станица-Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Рено Магнум", у которого лопнула шина.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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Тела на дороге валялись, человека 4-5... -- но их мгновенно обносили специальным заграждением, что бы любопытным не фоталось...
...хотя, за такие фотки -- суд и штраф -- начиная с момента съёмки! Специальные полицаи за этим следят.
А у вас -- шоу -- 96 квартал, по-ходу...
Реконструкции -- есть.
У нас такого хлеба, для жёлтой прессы, с места события нету.
Какая-то маруся рядом мечется, в полицию звонит -- помощи не оказывает.
Я к нему -- кровь остановил и сфоткал, на всякий случай -- шо тут почалось!
Дождался медиков, фотку показал и демонстративно удалил.
...бывает...
Но хлопец, при мне, уже шевелился... -- это нормально...*)
Первое очень характерное( но не обязательное условие!) это взрыв колеса, оно не просто хлопает от давления, оно именно разрывается как бомба. Так делают только зеленые, попадают очень точно, у меня была велосипедная камера, давление ну где-то 1,5 до 2 бар. Все в норме, но когда он в нее попал, я подумал, что в меня ПТУР попал, ее разнесло в лохмотья, как будто там было давление 8 бар и внутри она была залита бензином. Я в жизни такого не видел.
Можно было бы пропустить это колесо, если бы не маршрутка, это их любимая цель. А если она заполнена детьми, это вообще для них идеально. Теперь главное подождать маршрутку и просто рядом бахнуть в колесо. Вот так!!! ...чтобы вы знали, делаются сейчас аварии.
Кажется, какой то набор слов, да? Но....такова жестокая реальность,....и зло по прежнему рядом.
Ну....и ...как вы думаете,.....я найду его...ну, нук ....психиатра или психоаналитика. Да мне пофиг....хоть кого нибудь.
1.Состояние фур,безответственость владельцев и полиции.
2.Опасность самопальных маршруток.Большинство наших маршруток - переделаные грузовички.Существуют большие бизнесы по переделке под скотовозки(пассажирскими их трудно назвать).Главный недостаток - там конструктивно элементы(дуги,короба) только в районе водителя.Плюс перегрузка. При опрокидывании такая коробушка(грузовой отсек - коробка часто склееная) дает сразу несколько трупов.Всем плевать.