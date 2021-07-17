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Новости Фото ДТП
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Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек. ФОТОрепортаж

В субботу, 17 июля, в Луганской области на трассе Н-21 перевернулась пассажирская маршрутка. В результате инцидента пострадали 9 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

"Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутки "Мерседес спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров",- говорится в сообщении.

Известно, что все пострадавшие были госпитализированы в Счастьенскую городскую больницу.

По предварительной информации, маршрутка (направлением Харьков-Станица-Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Рено Магнум", у которого лопнула шина.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус "Киев - Вроцлав" перевернулся на Ривненщине: 16 человек госпитализированы

Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек 01
Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек 02
Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек 03
Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек 04
Маршрутка с пассажирами перевернулась на Луганщине: пострадали 9 человек 05

Автор: 

ДТП (7684) маршрутки (546) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+4
Сегодня ночью на А-9 -- Мюнхен-Берлин, жуткая авария случилась... -- я, как раз, мимо проезжал навстречу.

Тела на дороге валялись, человека 4-5... -- но их мгновенно обносили специальным заграждением, что бы любопытным не фоталось...
...хотя, за такие фотки -- суд и штраф -- начиная с момента съёмки! Специальные полицаи за этим следят.

А у вас -- шоу -- 96 квартал, по-ходу...
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17.07.2021 17:31
+3
Час звернутися жо психіатра.
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17.07.2021 19:30
+2
То лопнувшее колесо еще, наверно, немцы при отступлении потеряли, а этот на прицеп надел...
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17.07.2021 17:27
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То лопнувшее колесо еще, наверно, немцы при отступлении потеряли, а этот на прицеп надел...
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17.07.2021 17:27 Ответить
Сегодня ночью на А-9 -- Мюнхен-Берлин, жуткая авария случилась... -- я, как раз, мимо проезжал навстречу.

Тела на дороге валялись, человека 4-5... -- но их мгновенно обносили специальным заграждением, что бы любопытным не фоталось...
...хотя, за такие фотки -- суд и штраф -- начиная с момента съёмки! Специальные полицаи за этим следят.

А у вас -- шоу -- 96 квартал, по-ходу...
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17.07.2021 17:31 Ответить
Тут, кстати, странно. С одной стороны снимают целые документальные фильмы про, к примеру, авиакатастрофы, с кадрами очевидцев, где их нет - реконструкциями, оно потом транслируется по ТВ, продается на носителях... А с другой стороны ото шо ты написал. Нипанятна...
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17.07.2021 17:40 Ответить
Документальных кадров с пострадавшими и трупами -- нет.

Реконструкции -- есть.
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17.07.2021 17:48 Ответить
Так и на фотках сверху трупов нет...
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17.07.2021 17:50 Ответить
Хоть номера и лица размыты... -- в данном случае. И то хлеб...
У нас такого хлеба, для жёлтой прессы, с места события нету.
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17.07.2021 17:55 Ответить
В позапрошлом году, на велике катался ... вижу, хлопец лежит -- кровью из головы истекает.
Какая-то маруся рядом мечется, в полицию звонит -- помощи не оказывает.
Я к нему -- кровь остановил и сфоткал, на всякий случай -- шо тут почалось!
Дождался медиков, фотку показал и демонстративно удалил.

...бывает...
Но хлопец, при мне, уже шевелился... -- это нормально...*)
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17.07.2021 18:01 Ответить
В случае чего - первый подозреваемый...
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17.07.2021 18:03 Ответить
...для того и фоткал... *)
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17.07.2021 18:05 Ответить
Ну теперь и я...хрюкну, как именно делаются такие ....УМЫШЛЕННЫЕ !!! аварии. Почему я это знаю, потому что лично я был жертвой подобной аварии и лично знаю того, кто ее делал.
Первое очень характерное( но не обязательное условие!) это взрыв колеса, оно не просто хлопает от давления, оно именно разрывается как бомба. Так делают только зеленые, попадают очень точно, у меня была велосипедная камера, давление ну где-то 1,5 до 2 бар. Все в норме, но когда он в нее попал, я подумал, что в меня ПТУР попал, ее разнесло в лохмотья, как будто там было давление 8 бар и внутри она была залита бензином. Я в жизни такого не видел.
Можно было бы пропустить это колесо, если бы не маршрутка, это их любимая цель. А если она заполнена детьми, это вообще для них идеально. Теперь главное подождать маршрутку и просто рядом бахнуть в колесо. Вот так!!! ...чтобы вы знали, делаются сейчас аварии.
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17.07.2021 18:37 Ответить
И еще вы надеюсь знаете, что у маленьких зеленых...НЕТ МОЗГОВ!! Нет я вполне серьезно и это совсем не смешно. Более того, они еще заявляют что это мы с вами недоразвитые, а им мозги вообще не нужны. Они сами по сути - это выносные управляемые ячейки биологической нейросети. Вместо них думает программист, это сама нейросеть.
Кажется, какой то набор слов, да? Но....такова жестокая реальность,....и зло по прежнему рядом.
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17.07.2021 19:16 Ответить
Час звернутися жо психіатра.
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17.07.2021 19:30 Ответить
Да.....и я пойду к нему. И даже даю слово....когда от вас никого не останется! Зеленые так и сказали....посмотрим, что он скажет, когда от них никого не останется.
Ну....и ...как вы думаете,.....я найду его...ну, нук ....психиатра или психоаналитика. Да мне пофиг....хоть кого нибудь.
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17.07.2021 20:32 Ответить
полуприцеп с прожеваным колесом здесь причем?
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17.07.2021 18:54 Ответить
О статтю ми читаємо сракою...
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17.07.2021 19:30 Ответить
Зачем люди ходят в зоопарк?Как говорил питерский аквариумист -"Там бегают животные невиданной красы".Почувствовал себя в зоопарке...
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17.07.2021 19:47 Ответить
А людей жалко.Тут есть два очевидных аспекта.
1.Состояние фур,безответственость владельцев и полиции.
2.Опасность самопальных маршруток.Большинство наших маршруток - переделаные грузовички.Существуют большие бизнесы по переделке под скотовозки(пассажирскими их трудно назвать).Главный недостаток - там конструктивно элементы(дуги,короба) только в районе водителя.Плюс перегрузка. При опрокидывании такая коробушка(грузовой отсек - коробка часто склееная) дает сразу несколько трупов.Всем плевать.
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17.07.2021 20:00 Ответить
 
 