В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда. ФОТОрепортаж
На одном из полей Черкасской области на трех инспекторов труда, две из которых - женщины, при попытке провести инспекцию 16 июля напали двое мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы труда.
"Один из мужчин представился руководителем предприятия. Он вместе с сыном с помощью физической силы пытался помешать инспекторам труда осуществлять свои полномочия на предприятии, на котором используется незадекларированный труд. Сейчас инспекторов госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе облуправления полиции уточнили, что инцидент произошел в селе Шабастовка Уманского района.
"Войдя на территорию поля, на котором собирают ягоды голубики, инспекторы начали общаться с работниками, при этом осуществляли видеосъемку с помощью мобильных телефонов. В это время к госслужащим вышли владельцы хозяйства, которым инспекторы представились и предъявили документы по проверке. После чего владельцы начали препятствовать инспектированию и выталкивать работников за пределы территории предприятия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что инспекторам повредили три мобильных телефона и служебное удостоверение, двое из них получили телесные повреждения.
"По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 открыто уголовное производство по части 1 статьи 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается", - резюмируют правоохранители.
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Масса варіантів.
По факту - це ж не був напад озброєних рейдерів ??
Інспектори побиті, телефони побиті. У фермера тепер не 1, а 10 проблем.
Как говорит мой знакомый следак: сознаешься - посадят, не сознаешься...
Очень сомневаюсь. Так какого Система, швыряющаяся миллиардами, омает бизнес тем, кто хоть как то поддерживает экономику Украины свои реально тяжелым трудом?!
Що казати про неоформлені трудові відносини у підприємця - штраф 60 тисяч (на перший раз!). Коли моя дружина мала в аренді магазинчик і платила продавцям з відсотка виручки, то продавці і ненаполягали на оформленні. Бо єсв і подоходній вони платити не збиралися. А коли ввели такі драконівські штрафи (на той час 36 тисяч за неоформленого) то я сказав: пішли вони лісом, аби ми робили на штрафи. Закривайся.
В той же час, доволі крупні мережеві обьєкти типу "оптовичка" (кременчужани добре знають цю мережу), не всіх оформлювали. Бо цей бізнес тримали силовики.
Є один типу фермер, що ніде й не числиться як підприємець. То він звичайно ж не оформлює жодного працівника, більшість з яких - сезонні. Є люди, які на городах покинутих осель в селі вирощують малину. Теж навряд чи платитьь єсв та інші податки.
До них взагалі важко прискіпитись інспекції мінпраці: нема на кого виписувати перевірку
"Я намагався платити офіційну з/п , і не раз, але люди не хочуть! Бо це елементарно: якщо я можу дати 35 тис. в місяць , то це або в конверті або з нарахуваннями. Я не можу дати 51тис. з нарахуванням !!!. Повторюю - люди не хочуть. А що це значить? А значить, що проблема не в фермерах, будівельних ФОПах і ТОВках , а проблема в кровопивцях які і прийшли на поле бл..., в мерзоті яка при владі і не збирається нічого робити з податками - а тільки вижимати останнє. Прийшли бл.. до трудяг і учать ! Ставай **** , попрацюй разом з ним!"