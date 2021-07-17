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В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда. ФОТОрепортаж

На одном из полей Черкасской области на трех инспекторов труда, две из которых - женщины, при попытке провести инспекцию 16 июля напали двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы труда.

"Один из мужчин представился руководителем предприятия. Он вместе с сыном с помощью физической силы пытался помешать инспекторам труда осуществлять свои полномочия на предприятии, на котором используется незадекларированный труд. Сейчас инспекторов госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе облуправления полиции уточнили, что инцидент произошел в селе Шабастовка Уманского района.

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"Войдя на территорию поля, на котором собирают ягоды голубики, инспекторы начали общаться с работниками, при этом осуществляли видеосъемку с помощью мобильных телефонов. В это время к госслужащим вышли владельцы хозяйства, которым инспекторы представились и предъявили документы по проверке. После чего владельцы начали препятствовать инспектированию и выталкивать работников за пределы территории предприятия", - сообщили в полиции.

В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда 01

Отмечается, что инспекторам повредили три мобильных телефона и служебное удостоверение, двое из них получили телесные повреждения.

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В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда 02
В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда 03
В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда 04

"По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 открыто уголовное производство по части 1 статьи 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается", - резюмируют правоохранители.

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Автор: 

нападение (2229) Нацполиция (16550) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) фермер (188) Госслужба труда (37) Черниговская область (1157)


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Топ комментарии
+43
Всякі інспектори завжди з"являються, коли грошима пахне
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17.07.2021 23:05
+33
якщо держава нічого не дає громадянам, а лише їх чпокає й грабує, то це адекватна відповідь громадян.
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17.07.2021 23:29
+28
Есть право частной собственности - зашли без разрешения хозяина - получите.
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17.07.2021 23:07
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Чому виживає ?? Працюють ... Так, багато спеціальностей з важкими, складними і шкідливими умовами праці. Та відмініть ці спеціальності. Прапор Вам у руки.
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18.07.2021 18:48 Ответить
еще недолго осталось вам пи..деть и тут, и везде!...."бизнессмены" -убийцы, а я только о пищевиках пока, вас химией всякой и пальмой со все "хлебов" льющейся, так отымеют, так зв ваши же бабки накормят и напоят, что массово ласты склеивать, и без войны всякой, начнете....благодарите Яйцелоха и Шлюшка, Госты отменивших и ТУ введших, с правом их разработки, самими "убийцами" производителями харчей...еще и Госконтроль от них, к тому же отстранили...занавес для ДЛБ! ...жрите,не обляпайтесь, еще и осанны им попойте, лошары галимые!
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18.07.2021 17:38 Ответить
У англичан есть поговорка "Если тощую корову не кормить,а только дёргать за вымя,рано или поздно получишь копытом в лоб". Какой-то король душил крестьян налогами,начались мятежи и поговорка тех времён.
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18.07.2021 17:57 Ответить
это такая ..мелочь.. обложить батраков проверками -- вот брат дерьмака должностями торговал направо и налево . а зеленое ***** не замечал -- вот это высший пилотаж .
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18.07.2021 18:15 Ответить
Якщо фермер вважає, що інспектори щось порушили, може подати скаргу, у суд, у поліцію ...
Масса варіантів.
По факту - це ж не був напад озброєних рейдерів ??
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18.07.2021 18:44 Ответить
Я так понимаю, что с украинским судом вы ни разу в своей жизни не сталкивались.
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18.07.2021 19:35 Ответить
І що ? Як це стосується конкретної ситуації ??
Інспектори побиті, телефони побиті. У фермера тепер не 1, а 10 проблем.
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18.07.2021 21:53 Ответить
Ну тогда только наш в самый гуманный суд. Пусть доказывают, что на них напали, побили, уничтожили телефоны и ищут реальных свидетелей этого правонарушения.
Как говорит мой знакомый следак: сознаешься - посадят, не сознаешься...
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18.07.2021 21:59 Ответить
Сам то понял, что сказал?
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18.07.2021 21:11 Ответить
Читай комент вище.
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18.07.2021 21:53 Ответить
Вот почему все власти были против свободного владения оружием народом. Если бы у каждого фермера и бизнесмена в сейфе был бы калаш с пулеметом, проверяющие бандиты и мародёры действовали бы поосторожней. У нас государство - бандит, цель которого - выжать все соки с народа.
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18.07.2021 18:53 Ответить
Фермеры могут прийти с проверкой https://slavdelo.dn.ua/2021/07/16/100-milliardov-za-chuzhie-gazovye-dolgi-i-novaya-platezhka-za-kommunalku/ 100 млрд. компенсации из бюджета субсидий Фирташу ?
Очень сомневаюсь. Так какого Система, швыряющаяся миллиардами, омает бизнес тем, кто хоть как то поддерживает экономику Украины свои реально тяжелым трудом?!
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18.07.2021 19:34 Ответить
комісія? у фермера? він приватна особа і правильно посилає всіх на... сплатив податок і спи спокійно
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18.07.2021 20:13 Ответить
наймати без оформлення договору навіть для виконання домашніх робіт заборонено. Будь-яка робота вдома найнятого вважається трудовими відносинами. Ризикують обоє - наймач і виконавець. Виконавець менше навіть.
Що казати про неоформлені трудові відносини у підприємця - штраф 60 тисяч (на перший раз!). Коли моя дружина мала в аренді магазинчик і платила продавцям з відсотка виручки, то продавці і ненаполягали на оформленні. Бо єсв і подоходній вони платити не збиралися. А коли ввели такі драконівські штрафи (на той час 36 тисяч за неоформленого) то я сказав: пішли вони лісом, аби ми робили на штрафи. Закривайся.
В той же час, доволі крупні мережеві обьєкти типу "оптовичка" (кременчужани добре знають цю мережу), не всіх оформлювали. Бо цей бізнес тримали силовики.
Є один типу фермер, що ніде й не числиться як підприємець. То він звичайно ж не оформлює жодного працівника, більшість з яких - сезонні. Є люди, які на городах покинутих осель в селі вирощують малину. Теж навряд чи платитьь єсв та інші податки.
До них взагалі важко прискіпитись інспекції мінпраці: нема на кого виписувати перевірку
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18.07.2021 22:03 Ответить
Народ має право себе захищати від грабунку... Це неоколоніалізм 21-го століття. Україна перетворена в колонію, яку експлуатує влада під видом ніби наповнення бюджету, а насправді головний стимул для збирачів податків і ренти. https://censor.net/ru/user/484539

"Я намагався платити офіційну з/п , і не раз, але люди не хочуть! Бо це елементарно: якщо я можу дати 35 тис. в місяць , то це або в конверті або з нарахуваннями. Я не можу дати 51тис. з нарахуванням !!!. Повторюю - люди не хочуть. А що це значить? А значить, що проблема не в фермерах, будівельних ФОПах і ТОВках , а проблема в кровопивцях які і прийшли на поле бл..., в мерзоті яка при владі і не збирається нічого робити з податками - а тільки вижимати останнє. Прийшли бл.. до трудяг і учать ! Ставай **** , попрацюй разом з ним!"
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18.07.2021 20:31 Ответить
Размазали рожи зеленейшим вымагателям? И что плохого? Большой души люди, а ведь и закопать могли.
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18.07.2021 21:10 Ответить
Це - тільки початок.
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18.07.2021 23:18 Ответить
а что вы хотели?! Вы ребята (налоговая, мчс, инспекция труда), своими поборами всех уже задолбали, работаешь только на то, что бы с вами рассчитаться. Толи еще будет.
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19.07.2021 09:11 Ответить
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