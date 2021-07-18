Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 156, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Утром в воскресенье, 18 июля, полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. В полиции предположили, что число жертв будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.
В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч специалистов.
Поскольку в пострадавших районах вода постепенно сходит, люди возвращаются в свои деревни и города для расчистки завалов. В то же время ночуют, едят, принимают душ они до сих пор в специально оборудованных местах. Многие люди потеряли свои дома.
По сообщению властей города Эрфтштадт, недалеко от Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней, наводнение там повлекло создание большого кратера. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.
В районе Штайнбахтальшперре вблизи Ойскирхен аварийные службы продолжают пытаться закрепить дамбу. По словам местной власти, в окрестностях, расположенных ниже дамбы, до сих пор существует риск затопления.
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Температура воздуха под покровом зелени - 24 градуса.
Температура воздуха над скошенной зеленью - 40 градусов.
Температура асфальта и голой почвы - от 60 градусов.
Вопрос откуда берутся излишние водяные пары - поверхность Земли разогревается больше нормы.
що станеться з США після приїзда пана головного приСлуги олігархів!!
То й перенесли візит на серпень.Треба підготуватись до найгіршого
Ганси - це Господь вас попереджає.