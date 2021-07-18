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Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Число жертв наводнений на западе Германии достигло 156, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Утром в воскресенье, 18 июля, полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. В полиции предположили, что число жертв будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч специалистов.

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Поскольку в пострадавших районах вода постепенно сходит, люди возвращаются в свои деревни и города для расчистки завалов. В то же время ночуют, едят, принимают душ они до сих пор в специально оборудованных местах. Многие люди потеряли свои дома.

По сообщению властей города Эрфтштадт, недалеко от Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней, наводнение там повлекло создание большого кратера. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.

В районе Штайнбахтальшперре вблизи Ойскирхен аварийные службы продолжают пытаться закрепить дамбу. По словам местной власти, в окрестностях, расположенных ниже дамбы, до сих пор существует риск затопления.

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Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 01
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 02
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 03
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 04
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 05
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 06
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 07
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 08
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 09
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 10
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 11
Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести 12

Автор: 

Германия (7062) наводнение (461)


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Топ комментарии
+18
Залило Северным потоком 2
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18.07.2021 09:38
+17
Назавжди.
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18.07.2021 09:45
+15
Може на парашку йому з'їздить?
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18.07.2021 09:40
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Оце Бідося натворив шороху в Ірманії. Знай наших.
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18.07.2021 09:31 Ответить
Може на парашку йому з'їздить?
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18.07.2021 09:40 Ответить
Назавжди.
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18.07.2021 09:45 Ответить
Мы крайне озабочены, но не более.
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18.07.2021 09:37 Ответить
Пора Штайнмайера задіяти,він мастак різні кризи розрулювати...
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18.07.2021 11:16 Ответить
Залило Северным потоком 2
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18.07.2021 09:38 Ответить
Зовсім запоточило.
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18.07.2021 09:39 Ответить
Теперь при словах "Северный Рейн-Вестфалия" в голове будут не только мужички в расписных шортиках и белых гетрах, а и гуцулы, которые вырубали девственные смереки в не менее девственных лесах Карпат, из-за чего это всё и случилось!
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18.07.2021 09:39 Ответить
Карпати формують погоду як в Україні, так і на значній частині Європи.
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18.07.2021 09:42 Ответить
А ще бюргер не хоче вітряки з сонячними панелями ставить, псують їх краєвиди, газок мокшанський хочуть...
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18.07.2021 09:43 Ответить
Не только из-за этого, в Германии вообще то инсоляция слабая, намного ниже украинской. Срок окупаемости солнечных панелей дольше на несколько лет.
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18.07.2021 09:50 Ответить
Во идиоты ни как не додумался зеленый тариф ввести.
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18.07.2021 11:35 Ответить
у них период зелёного тарифа завершён, продолжался 15 лет, максимальная ставка была 0,4 евро за квт.. У нас закончится в 2030 году.
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18.07.2021 11:44 Ответить
Гениально, зелёный тариф закончился и закончилась зелёная энергетика, а теперь сп2 рулит.
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18.07.2021 14:14 Ответить
з тих смерек бюргери побудують собі човни..
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18.07.2021 10:05 Ответить
зря Макрель не заблокировала СП-2...да и оружие Украине тоже зря не дала...
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18.07.2021 09:43 Ответить
Причины подобных явлений - карбонизация, массовое асфальтирование, вырубание лесов и уничтожение зелёного покрова Земли. В летний пик -
Температура воздуха под покровом зелени - 24 градуса.
Температура воздуха над скошенной зеленью - 40 градусов.
Температура асфальта и голой почвы - от 60 градусов.
Вопрос откуда берутся излишние водяные пары - поверхность Земли разогревается больше нормы.
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18.07.2021 09:48 Ответить
Дааааа, съездил Вофка берлинской шаурмы покушать. Куда не приедет там жди беды. Может его в Москву на ПМЖ отправим?
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18.07.2021 09:58 Ответить
https://www.gazeta.ru/social/2010/07/12/3397048.shtml В России за минувшую неделю утонули 233 человека. - Газета.Ру
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18.07.2021 10:02 Ответить
у Нас 43
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18.07.2021 10:02 Ответить
233 мацкаля..
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18.07.2021 10:03 Ответить
лапоть плавать не умеет
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18.07.2021 10:03 Ответить
МаловатЫ!
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18.07.2021 10:04 Ответить
работаем ......
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18.07.2021 10:05 Ответить
я даже не уявлью
що станеться з США після приїзда пана головного приСлуги олігархів!!
То й перенесли візит на серпень.Треба підготуватись до найгіршого
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18.07.2021 10:02 Ответить
провести зустріч на Московії.
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18.07.2021 10:43 Ответить
Тут справа не в тому, он наразі Митищі змило, але всіх московитів цікавить Німеччина а не грьобані Митищі.
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18.07.2021 11:21 Ответить
Вот о чем и речь, что такое мытищи не знаете, а мычите только про чужих коров.
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18.07.2021 11:37 Ответить
Тебе кацап до ихнего "не все у них в порядке" развиваться еще лет 500
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18.07.2021 12:33 Ответить
фрау меркель... а куда озабоченность прислать?
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18.07.2021 11:01 Ответить
теперь понятно почему Зе очень хочет встретиться с кремлевским карликом, а тот всячески избегает встреч))) если встретятся в мацкве, то не только карлик сдохнет, но еще и мацкву смоет с лица земли))))))
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18.07.2021 11:51 Ответить
Господь дає попередження-не водіться з москальським дияволом! Не хлібом єдиним сита людина!
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18.07.2021 12:06 Ответить
скоро в Україну прибудуть нові євробляхи))) тільки трохи мокрі))
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18.07.2021 12:11 Ответить
со скидкой ?
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18.07.2021 13:09 Ответить
На жаль, багата та розвинена Європа виявилась абсолютно безсилою перед серйозними викликами: пандемією та природними катаклізмами...
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18.07.2021 13:17 Ответить
Ось що виходить коли кацапам сраку лизати.
Ганси - це Господь вас попереджає.
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18.07.2021 14:12 Ответить
А де оті маски, півтора метра,не відходити дальше продмага,електронні і в формі пастухи,штрафи,комендантська година і т.п,шо вже не треба?
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18.07.2021 14:32 Ответить
То все через гуцулів,які вирубали ліс в Карпатах .
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18.07.2021 16:16 Ответить
Природа у особі нашого дає сигнали про те,що треба припинити грати з імперією зла у піддавки. Що треба припинити займатись суіцидом своїх націй через массову міграцію з Азії та Африки, що треба припинити міняти сімейні цінності на хворобу задньоприводних. Але вони не чують…
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18.07.2021 19:09 Ответить
 
 