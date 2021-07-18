В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко. ФОТОрепортаж
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.
Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.
"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Развоз в регионы начнем уже сегодня, до среды вакцина будет в каждой области", - написал он на странице в Facebook.
Ляшко сообщил, что разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.
"Это значит, что после полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации", - написал министр.
По его словам, полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.
Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.
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Пересчитаем смертность Израиля на наше население 7/9,05*41,588=32. В два раза меньше, и это при том, что в Израиле дельта штамм уже давно, а у нас только первые случаи.
Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
https://censor.net/ru/user/483340
В Ізраїлі тепер "заборонено" ставити діагноз "ковід".
Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
https://censor.net/ua/comments/locate/3277775/0192143c-2cdc-71ad-****-ecb042cf220a
Викликай швидку, скотиняка - вивірка прийшла!
https://www.youtube.com/watch?v=ccfA2DDcX-M
Сами https://www.rupor.info/news/178466/proizvoditeli-sputnik-v-massovo-otkazyvayutsya-delat-privivki-svoey-zhe-vaktsinoy/ производители Спутника отказываются им колоться .
От він - рівень ! =міжнародний сертифікат=. Є до чого прагнути.
2. "Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Зараз у =чемпіонів= та решти супер-пупер щеплених нові спалахи і хворіють в більшості саме отакі "захищені". Та й про =захист здоров*я= дуже сумнівно, враховуючи побічні ефекти, які вже змушені були визнати + купу інших, які не бажають фіксувати та пов*язувати з вакцинкою + ті, які почнуть проявлятися з часом.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/new-uk-study-people-vaccinated-make-47-new-covid-cases/