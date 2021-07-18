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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Мы гордимся своей ролью в укреплении безопасности региона, - корабли США вышли из Черного моря. ФОТОрепортаж

Американский ракетный истребитель класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma оставили Черное море, после участия в военных учениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт командования сил ВМС США в Европе.

Ross находился в Черном море с 26 июня и участвовал в организованных Украиной и США учениях "Sea Breeze", а также управляемых Болгарией учениях "Breeze".

"Принимая участие в учениях "Sea Breeze" и "Breeze", мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе c нашими союзниками в НАТО и партнерами, - отметил командующий Ross Джон Д. Джон. - Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze, - Пентагон

Черное море - критически важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе, отметили в командовании сил ВМС США в Европе. В американских ВМС также отметили, что они регулярно взаимодействуют в Черном море с такими союзниками и партнерами, как Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.

Мы гордимся своей ролью в укреплении безопасности региона, - корабли США вышли из Черного моря 01
Мы гордимся своей ролью в укреплении безопасности региона, - корабли США вышли из Черного моря 02
Мы гордимся своей ролью в укреплении безопасности региона, - корабли США вышли из Черного моря 03
Мы гордимся своей ролью в укреплении безопасности региона, - корабли США вышли из Черного моря 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина - ключевой партнер в Черноморском регионе, - временный поверенный США Квин. ВИДЕО

Автор: 

Си-Бриз (145) США (27082) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+11
USS Ross тот самый который отлупил крылатыми ракетами ассадовский аэродром в 2017!
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18.07.2021 11:33
+9
Показали лаптям фак і пішли. Нехай баяцца.
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18.07.2021 11:52
+5
А сколько было патриотичных ватных визгов в РОАшке!
Как они "надрали задницу НАТО"!
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18.07.2021 12:06
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USS Ross тот самый который отлупил крылатыми ракетами ассадовский аэродром в 2017!
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18.07.2021 11:33 Ответить
И не истребитель он а эсминец, бросьте автоматический переводчик.
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18.07.2021 11:35 Ответить
"Yuma" - зачётная тачка, хочу себе яхту такую.
Эсминцы ушли, а Чёрное море в радиусе поражения осталось (оптический фокус)
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18.07.2021 11:43 Ответить
И как вы её укрепили?
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18.07.2021 11:52 Ответить
Показали лаптям фак і пішли. Нехай баяцца.
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18.07.2021 11:52 Ответить
Шановний, час уже тобі і таким, як ти, виходити з дитячого віку, переставати жити ура-патріотичними лозунгами та почати дивитись правді в очі, якою б неприємною і неприйнятною вона не була. Ніхто там нічого не показав і ніхто їх не став боятись. Тому що насправді ніхто не збирається воювати з кацапами за Україну. Хоча б і англійці, як тільки пір"я підіймали: будем плавати вздовж Криму як захочем і скільки захочем, болт ми клали на кацапів! Але вдруге підійти близько до Криму так і не наважились...
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18.07.2021 12:48 Ответить
А якщо срацценвата наважиться захопити острів Зміїний,то як на це відреагують союзники,глибокою стурбованістю?
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18.07.2021 11:55 Ответить
так Змеиный же украинский
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18.07.2021 11:56 Ответить
Сам остров не представляет никакого интереса , а прилегающая часть моря с большими запасами газа и нефти отошла Румынии .
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18.07.2021 15:03 Ответить
погордились и вышли...
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18.07.2021 11:55 Ответить
Ты рад, петушок?
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18.07.2021 14:12 Ответить
а ты все квохчешь, курочка
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18.07.2021 15:59 Ответить
Ты чмо набутылочное, зубило то прикуси, любитель *****
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18.07.2021 22:32 Ответить
Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря - Цензор.НЕТ 5656
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18.07.2021 11:57 Ответить
А сколько было патриотичных ватных визгов в РОАшке!
Как они "надрали задницу НАТО"!
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18.07.2021 12:06 Ответить
а смотрятся красиво в Черном море...(зря ушли)))
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18.07.2021 12:21 Ответить
Який ще нахрєн ракетний істрєбітель? Що ви там курите?
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18.07.2021 12:27 Ответить
эсминец
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18.07.2021 15:07 Ответить
Лучше бы стали на стоянку у берегов крыма, показали бы руским федерастам их место.
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18.07.2021 12:54 Ответить
Лучше бы стали на рейде Николаева.
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18.07.2021 12:57 Ответить
"Сім футів під килем",як кажуть,панове. І "Ласкаво просимо" знову до нас на гостини, завжди Вам раді 🇺🇦🤝🇺🇸!
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18.07.2021 18:18 Ответить
 
 