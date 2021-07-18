Мы гордимся своей ролью в укреплении безопасности региона, - корабли США вышли из Черного моря. ФОТОрепортаж

Американский ракетный истребитель класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma оставили Черное море, после участия в военных учениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт командования сил ВМС США в Европе.

Ross находился в Черном море с 26 июня и участвовал в организованных Украиной и США учениях "Sea Breeze", а также управляемых Болгарией учениях "Breeze".

"Принимая участие в учениях "Sea Breeze" и "Breeze", мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе c нашими союзниками в НАТО и партнерами, - отметил командующий Ross Джон Д. Джон. - Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море".

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Черное море - критически важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе, отметили в командовании сил ВМС США в Европе. В американских ВМС также отметили, что они регулярно взаимодействуют в Черном море с такими союзниками и партнерами, как Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.









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