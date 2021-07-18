Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем. ФОТОрепортаж

Под Мариуполем завершился полевой выход подразделения противовоздушной обороны отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Отмечается, что основная цель занятий - повысить уровень организации ведения боя в различных условиях, наладить эффективное управление расчетами в бою и поднять уровень полевой выучки личного состава.

Личный состав расчетов в течение недели оттачивал свое мастерство, начиная с разведки воздушного противника на местности, борьбы с БПЛА, заканчивая выполнением упражнений по стрельбам из зенитных установок ЗУ-23-2.

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"От слаженности совместных действий личного состава в различных боевых условиях зависит исход боя, поэтому важно, чтобы командиры получили практику в управлении, а расчеты поняли свою основную задачу", - рассказал начальник ПВО воинской части 3057 майор Максим Литвинов.

Так, во время учений бойцы получили теоретические и практические знания по управлению зенитными установками. Улучшили навыки в определении расстояния до целей, ориентировании на местности, передвижении к огневой позиции и от нее в укрытие. Кроме того, отработали порядок работы механизмов, зарядки и разрядки, правильность уничтожения воздушных и наземных целей.

Отмечается, что завершающим этапом полевых занятий стали тактические учения с боевой стрельбой, где расчетам была поставлена ​​задача уничтожить условного противника, как воздушного, так и наземного.

Здесь зенитчики должны были задействовать все свои навыки и умения и максимально поразить все мишени. По словам начальника ПВО воинской части 3057 с поставленными задачами все расчеты справились.

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