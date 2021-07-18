РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4014 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
6 109 6

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем. ФОТОрепортаж

Под Мариуполем завершился полевой выход подразделения противовоздушной обороны отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Отмечается, что основная цель занятий - повысить уровень организации ведения боя в различных условиях, наладить эффективное управление расчетами в бою и поднять уровень полевой выучки личного состава.

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем 01

Личный состав расчетов в течение недели оттачивал свое мастерство, начиная с разведки воздушного противника на местности, борьбы с БПЛА, заканчивая выполнением упражнений по стрельбам из зенитных установок ЗУ-23-2.

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские фрегаты в Черном море учились уничтожать суда условного противника "на фоне захода кораблей НАТО"

"От слаженности совместных действий личного состава в различных боевых условиях зависит исход боя, поэтому важно, чтобы командиры получили практику в управлении, а расчеты поняли свою основную задачу", - рассказал начальник ПВО воинской части 3057 майор Максим Литвинов.

Так, во время учений бойцы получили теоретические и практические знания по управлению зенитными установками. Улучшили навыки в определении расстояния до целей, ориентировании на местности, передвижении к огневой позиции и от нее в укрытие. Кроме того, отработали порядок работы механизмов, зарядки и разрядки, правильность уничтожения воздушных и наземных целей.

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем 03

Отмечается, что завершающим этапом полевых занятий стали тактические учения с боевой стрельбой, где расчетам была поставлена ​​задача уничтожить условного противника, как воздушного, так и наземного.

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем 04

Здесь зенитчики должны были задействовать все свои навыки и умения и максимально поразить все мишени. По словам начальника ПВО воинской части 3057 с поставленными задачами все расчеты справились.

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze, - Пентагон

Автор: 

Мариуполь (5724) МВД (9324) оборона (5229) ПВО (2823) военные учения (3462) Национальная гвардия (2153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем - Цензор.НЕТ 7328
показать весь комментарий
18.07.2021 14:20 Ответить
А де ж на фото хоч одне ПЗРК? Що це за підрозділ ППО без засобів ППО?
показать весь комментарий
18.07.2021 14:59 Ответить
Гриценко продав.
показать весь комментарий
18.07.2021 17:53 Ответить
Сильно!!
показать весь комментарий
18.07.2021 14:45 Ответить
Напоминаю ООСН "Азов" тренировался. В 2014-м маленькая кучка именно его добровольцев боролась за Мариуполь, когда местные ВВ-шники и милициянты разбежались, как тараканы. Не надо сегодня тихарить эту историю и обезличивать без надобности подразделения
показать весь комментарий
18.07.2021 15:38 Ответить
благослови Вас Господь наши Защитники Украины!
показать весь комментарий
18.07.2021 20:21 Ответить
 
 