На Львовщине обрушился подъезд дома, где два года назад погибли 8 человек. ФОТО
В Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного четырехэтажного дома, который частично разрушился еще в 2019 году. Тогда погибли восемь человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 18 июля, около 12:50 в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского", - сообщил он.
Козицкий напомнил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад.
По его данным, пострадавших нет.
Напомним, 28 августа 2019 года в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).
Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.
В результате обрушения подъезда в жилом доме в Дрогобыче погибли 8 человек, в том числе один ребенок.
Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.
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