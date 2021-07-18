На Львовщине обрушился подъезд дома, где два года назад погибли 8 человек. ФОТО

В Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного четырехэтажного дома, который частично разрушился еще в 2019 году. Тогда погибли восемь человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 июля, около 12:50 в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского", - сообщил он.

Козицкий напомнил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад.

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По его данным, пострадавших нет.







Напомним, 28 августа 2019 года в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

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Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

В результате обрушения подъезда в жилом доме в Дрогобыче погибли 8 человек, в том числе один ребенок.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.