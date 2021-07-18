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На Львовщине обрушился подъезд дома, где два года назад погибли 8 человек. ФОТО

В Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного четырехэтажного дома, который частично разрушился еще в 2019 году. Тогда погибли восемь человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 июля, около 12:50 в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского", - сообщил он.

Козицкий напомнил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все жители обрушившегося в прошлом году дома в Дрогобыче получили компенсацию, всего выплатили 40,4 млн грн, - Львовская ОГА

По его данным, пострадавших нет.

На Львовщине обрушился подъезд дома, где два года назад погибли 8 человек 01
На Львовщине обрушился подъезд дома, где два года назад погибли 8 человек 02
На Львовщине обрушился подъезд дома, где два года назад погибли 8 человек 03

Напомним, 28 августа 2019 года в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Также читайте: Дело о прошлогоднем обвале дома в Дрогобыче, в результате которого погибли восемь человек, передано в суд, - полиция Львовщины

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

В результате обрушения подъезда в жилом доме в Дрогобыче погибли 8 человек, в том числе один ребенок.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.

Автор: 

Дрогобыч (58) обрушение (179) дома (289) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+7
Мило,дуже мило.За два роки так і не розібрали аварійний будинок і тільки по случайності ніхто не пострадав. Думаю що на місцеву владу потрібно відкрити кримінальну справу по навмисне наражання людей на небезпеку.
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18.07.2021 17:34
+6
лапоть, ти для цього вчора зареєструвався, щоб поскиглити? Напиши ***** на россоссісю, нехай тебе приголубить.
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18.07.2021 17:45
+4
Швидше після 1918.
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18.07.2021 17:42
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Правила форума Совет форумчан
Судячи по природі навколо, квартири в майбутній новобудові вже продані.
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18.07.2021 17:14 Ответить
Навряд чи. Попит на нове житло в таких містах як Дрогобич дуже малий. Населення міста стрімко зменшилось, поїхали по закордонах, наявного житла вдоста. Ніхто нове будувати не буде, а на зносити старе - немає грошей. Ремонтують дома мешканці будинків частіше за все за свій рахунок.
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18.07.2021 19:05 Ответить
Таких домов-хрущёвок, которым более полстолетия в Украине более 70%.
И все будут рано или поздно рушиться. Но всем пофиг на это.
Народу, который решил самоуничтожиться, уже ничего не поможет.
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18.07.2021 17:16 Ответить
100% терпил
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18.07.2021 17:28 Ответить
Получается, что ты тоже терпило)
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18.07.2021 17:35 Ответить
точно такой как и ты, как и все
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18.07.2021 17:38 Ответить
А при Петі такого не було. Да?
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18.07.2021 19:00 Ответить
а що, хіба було?
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18.07.2021 19:59 Ответить
Тоді повернемо Петю?
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18.07.2021 20:01 Ответить
Мило,дуже мило.За два роки так і не розібрали аварійний будинок і тільки по случайності ніхто не пострадав. Думаю що на місцеву владу потрібно відкрити кримінальну справу по навмисне наражання людей на небезпеку.
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18.07.2021 17:34 Ответить
хробак, знайди роботу пошкодуй форумчан...
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18.07.2021 17:42 Ответить
а я считаю, мудро. Разрушать, нанимать технику или взрывников, которые бы разрушили управляемыми микровзрывами, как на крутых видео?? А так время сделало свое дело, упало само собой. Премию дать за экономию бюджетных денег!!
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18.07.2021 21:59 Ответить
Все руйнується на Україні після 1991 року. Особливо ускореними темпами - після 2014 року.
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18.07.2021 17:38 Ответить
Швидше після 1918.
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18.07.2021 17:42 Ответить
лапоть, ти для цього вчора зареєструвався, щоб поскиглити? Напиши ***** на россоссісю, нехай тебе приголубить.
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18.07.2021 17:45 Ответить
А воно кожного дня реєструється, аби хоч раз написати "на" і зникнути, ну таке життя у істоти.
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18.07.2021 17:52 Ответить
бедосика работа
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18.07.2021 17:48 Ответить
Наследие совка.Такие строительніе инженеры возвели изначально аварийное житло.Вообще,если в подвале мокро -нужно бить в набат!
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18.07.2021 18:36 Ответить
Причина обвалу відома всім : будинок старий , відслужив своє ртків зо 20 тому , все прогнило вщент . Тріба ні скігліті , а бігті купуваті ціглу і будуваті навій будінак .
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18.07.2021 18:53 Ответить
А если бы там дети играли в свои игры,ну как часто бывает? Почему этот дом не снесли после обрушения два года назад,всё равно в нём никто не жил?
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18.07.2021 18:55 Ответить
странно. как это у нас отселили ??
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18.07.2021 23:02 Ответить
 
 