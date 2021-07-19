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В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева горят складские помещения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В столице горит одноэтажное складское помещение по ул. Пироговский шлях, 154. На данный момент спасатели пытаются потушить пожар. Произошло частичное обрушение здания. Дым от пожара виден за сотни метров.

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В ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:38. Как оказалось, горит 1-этажное складское здание с продуктами, на площади 600 кв. м. Сейчас идет локализация пожара. На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Видео dtp.kiev.ua

В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 01
В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 02

Фото: Цензор.НЕТ

В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 03

Здание до пожара

В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 04
В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 05
В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 06
В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 07
В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 08
В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров 09

Фото: ГСЧС

Автор: 

Киев (25667) пожар (5969) ГСЧС (5003)


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В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров - Цензор.НЕТ 2600
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19.07.2021 09:10 Ответить
Если склады поджигают....значит - это кому-нибудь нужно!
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19.07.2021 09:23 Ответить
не факт, що хазяєвам. Як видно там у складі були і деревяні піддони, і певно поруч зберігалася упаковка для продукції. скоріше всього її і підпалили. Навряд чи загорілися б пакети з кефіром. Або загорілося холодильне обладнання. а від нього вже й інше.
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19.07.2021 09:39 Ответить
Готовят место под очередную высоточку или ТРЦ
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19.07.2021 09:27 Ответить
Там (в этой пока ещё жёппе) места и так дохрена
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19.07.2021 11:51 Ответить
жалко, молокія ніби непогана продукція. Але правильна адреса - Пирогівський Шлях 150.
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19.07.2021 09:36 Ответить
а шо горит , вата ?
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19.07.2021 10:33 Ответить
Це напіврозрушене приміщення просто не може бути складом для матеріальних цінностей.Навмисний підпал на лице.Цікаво на скільки ці руїни застраховані та скільки на них зберігалося ,,стратегічної,,для підприємства сировини?Хтось ховає кінці в воду а тут у вогонь.Даже не експерту видно з висоти що підпал ціленаправлений а не стихійний.
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19.07.2021 11:46 Ответить
 
 