В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Голосеевском районе Киева горят складские помещения.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В столице горит одноэтажное складское помещение по ул. Пироговский шлях, 154. На данный момент спасатели пытаются потушить пожар. Произошло частичное обрушение здания. Дым от пожара виден за сотни метров.
В ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:38. Как оказалось, горит 1-этажное складское здание с продуктами, на площади 600 кв. м. Сейчас идет локализация пожара. На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Видео dtp.kiev.ua
Фото: Цензор.НЕТ
Здание до пожара
Фото: ГСЧС
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