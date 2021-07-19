Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управления стратегических расследований в Херсонской области разоблачили преступную группировку, фигуранты которой оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. Полученный "урожай" планировали сбывать на территории области. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 10 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

17 июля работники УСР совместно со следователями областного главка полиции, под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры и силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД задокументировали преступную деятельность "наркоаграриев". На месте было обнаружено 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорастений, стоимостью более 10 млн гривен.

Как рассказал заместитель начальника Управления стратегических расследований в Херсонской области Александр Славинский, злоумышленникам от 24-36 лет, двое из них жители Херсона, другие из области.

Мужчины выращивали наркорастения среди заводненных участков на левом берегу реки Днепр с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения для ускорения роста растений.

Двух фигурантов правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении еще двух граждан проводятся розыскные мероприятия.

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Изъятое направлено на исследование.

Открыты уголовные производства по ч.3 ст.309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и ч.2 ст.310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли "УК Украины.

Следственные действия продолжаются.











Фото: сайт полиции