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Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управления стратегических расследований в Херсонской области разоблачили преступную группировку, фигуранты которой оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. Полученный "урожай" планировали сбывать на территории области. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 10 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

17 июля работники УСР совместно со следователями областного главка полиции, под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры и силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД задокументировали преступную деятельность "наркоаграриев". На месте было обнаружено 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорастений, стоимостью более 10 млн гривен.

Как рассказал заместитель начальника Управления стратегических расследований в Херсонской области Александр Славинский, злоумышленникам от 24-36 лет, двое из них жители Херсона, другие из области.

Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 01

Мужчины выращивали наркорастения среди заводненных участков на левом берегу реки Днепр с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения для ускорения роста растений.

Двух фигурантов правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении еще двух граждан проводятся розыскные мероприятия.

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Изъятое направлено на исследование.

Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 02

Открыты уголовные производства по ч.3 ст.309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и ч.2 ст.310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли "УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 03
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 04
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 05
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 06
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн 07
Фото: сайт полиции

конопля (133) наркотики (2152) марихуана (135)


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Топ комментарии
+19
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9149
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19.07.2021 12:17
+17
вот эта грядка стоит нынче 10 млн грн? Предлагаю засадить все плавни по Днепру такими плантациями, и за 2-3 года рассчитаться с МВФ
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19.07.2021 12:29
+15
видно, что с душой к делу относились.
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19.07.2021 12:18
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Так то все в медичних цілях
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19.07.2021 12:17 Ответить
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9149
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19.07.2021 12:17 Ответить
Дождались, когда подрастёт, и случайно обнаружили...
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19.07.2021 12:18 Ответить
видно, что с душой к делу относились.
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19.07.2021 12:18 Ответить
Юні мічурінці.
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19.07.2021 12:32 Ответить
Долина, чудная долина.
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19.07.2021 12:19 Ответить
так легалайз же, зачем спецназ нагнали
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19.07.2021 12:22 Ответить
поле чудес...живут же люди!
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19.07.2021 12:23 Ответить
Спонсоров леголайза накрыли или в ВР не будут пальцем показывать , а так потрусят на деньги и подождут когда у депутатов каникулы закончатся , потом грамоты дадут -ударники сельского хозяйства !
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19.07.2021 12:26 Ответить
Синтетического гавна, завозимого с рашки продается на каждом углу - а отечественный натур-продукт нужно уничтожать, ага!
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19.07.2021 12:29 Ответить
вот эта грядка стоит нынче 10 млн грн? Предлагаю засадить все плавни по Днепру такими плантациями, и за 2-3 года рассчитаться с МВФ
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19.07.2021 12:29 Ответить
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19.07.2021 14:04 Ответить
кто то в погонах же считает деньги , и наверняка курит вот если бы было так : покурил в погонах -дети умерли - потому шо противозаконно
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19.07.2021 14:53 Ответить
С МВФ рассчитаться "кораблями"
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19.07.2021 15:19 Ответить
а как ты думаешь что американцы делали все время в Афганистане?)) Нафиг бы он им сдался? Ни нефти ни ископаемых ни промышленности, далеко территориально. Зато конопля там с маком колосится на ура. Чем мы хуже?
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19.07.2021 20:34 Ответить
Геополитик. Лол.
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19.07.2021 23:30 Ответить
ну да, и поэтому они щедро всыпали туда порядка 50 млрд долларов за все годы, чтобы у людей была альтернатива выращиванию наркоты, а также премировали афганские силы безопасности за каждый уничтоженный плантарь? Чушь, если бы это было главной целью, они бы просто вырастили все это у себя в Оклахоме или Нью-Мексико
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20.07.2021 12:31 Ответить
кто ж так прячет? такие квадратные плантации хороши видны с высоты. нужно было между камыша садить. теперь будут на авакова работать.
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19.07.2021 12:34 Ответить
это вы поторопились ! ))))
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 248
.закон провалили.. а так бы...все норуль было
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19.07.2021 12:37 Ответить
Вообще то конопля - это дерево. Просто ему не дают вырасти.
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19.07.2021 12:52 Ответить
именно о ней и говорил Зеля когда обещал посадить миллиард деревьев.Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 2667
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19.07.2021 15:44 Ответить
Хіла якась конопля, погано доглянута. Була б висотою з очерет, то не виявили б з квадрокоптера.
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19.07.2021 12:59 Ответить
то індика, вона невисока зазвичай
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19.07.2021 13:32 Ответить
Они могли ее и раньше обнаружить. Просто дождались ближе к урожаю...Иногда менты специально растягивают выявление/раскрываемость... чтобы постоянно была статистика, и не было то пусто то густо (и чтобы с верху не долбили)
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19.07.2021 15:22 Ответить
то був медичний канабіс )

країна могла б на цьому заробити мільйони,
але виростає тільки кримінал
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19.07.2021 13:04 Ответить
Наградить и отпустить с почестями
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19.07.2021 13:07 Ответить
Краса яка... Але краще нехай нарід горілку жре, тютюном травиться та вмирає, аніж легалізувати канабіс раніше за сусідів та отримати мільярди в бюджет..
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19.07.2021 13:31 Ответить
у соседей кроме наших советских республик (кто думает шо совок распался -идиот) , с этим все в порядке , у большинства
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19.07.2021 14:54 Ответить
Жадность порождает бедность...
И нары греть в жару будут груверы жабы)))
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19.07.2021 13:50 Ответить
Та то Йулькин бизнес)))
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19.07.2021 14:32 Ответить
тот кто курит и носит погоны - падаль
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19.07.2021 14:55 Ответить
Держава не любить конкурентів. Хтож тоді буде купляти горілку.
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19.07.2021 15:02 Ответить
Скоро Украина станет мировым лидером в потреблении и экспорте конопли. Слава ЗЕ!
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19.07.2021 15:36 Ответить
Украине до мирового лидера , как до луны рачки
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19.07.2021 16:27 Ответить
мабуть утримували депутати.... ті що проти канабису
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19.07.2021 16:06 Ответить
Бедные растишки,а могли же столько радости людям принести.
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19.07.2021 16:11 Ответить
ну нерви дай дозреть
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19.07.2021 16:51 Ответить
Тут главное определить в какую сторону ветерок и стать с наветренной стороны, когда это всё жечь будут - и ни каких вопросов - природа.
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19.07.2021 18:21 Ответить
А потом поймают очередного мента, который барыжит конфискатом. Наша песня хороша , начинай с начала.
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19.07.2021 19:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WBJmxXcGezs Херсон - мiсто хлiбне
Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3105



UAH
https://docs.google.com/forms/d/e/1*******************************************************/viewform Подбор сортов
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20.07.2021 00:59 Ответить
 
 