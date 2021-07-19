"Крымские татары - не террористы!", - активисты провели одиночные пикеты в Москве. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 18 июля, российские активисты провели одиночные пикеты в центре Москвы в поддержку крымских татар, против их необоснованного уголовного преследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение активистки Ольги Мазуровой в социальной сети "Фейсбук".

"Сильные государства бережно относятся к людям, слабые - бесчеловечно... Выходит, Россия - слабое государство? Продолжает работать жестокий конвейер репрессий против крымских татар. Похищения людей, обыски на рассвете, когда десятки людей в камуфляже врываются в мирные дома, в мирные многодетные семьи, травмируя психику детей, женщин и стариков; вымышленные дела о терроризме; отправление мирных работящих людей за решетку в пыточные по сути условия; длительные судебные заседания, зачастую с нарушением всех мыслимых законов, с имитацией правосудия; игнорируя реальность пандемии коронавирусной инфекции", - отмечает активистка.

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