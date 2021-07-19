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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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"Крымские татары - не террористы!", - активисты провели одиночные пикеты в Москве. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 18 июля, российские активисты провели одиночные пикеты в центре Москвы в поддержку крымских татар, против их необоснованного уголовного преследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение активистки Ольги Мазуровой в социальной сети "Фейсбук".

"Сильные государства бережно относятся к людям, слабые - бесчеловечно... Выходит, Россия - слабое государство? Продолжает работать жестокий конвейер репрессий против крымских татар. Похищения людей, обыски на рассвете, когда десятки людей в камуфляже врываются в мирные дома, в мирные многодетные семьи, травмируя психику детей, женщин и стариков; вымышленные дела о терроризме; отправление мирных работящих людей за решетку в пыточные по сути условия; длительные судебные заседания, зачастую с нарушением всех мыслимых законов, с имитацией правосудия; игнорируя реальность пандемии коронавирусной инфекции", - отмечает активистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму, - МИД

Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 01
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 02
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 03
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 04
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 05
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 06
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 07
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 08
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 09
Крымские татары - не террористы!, - активисты провели одиночные пикеты в Москве 10

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У лаптєй українці взагалі фашисти.
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19.07.2021 11:59 Ответить
Таки да. Но уважуха этим смелым людям. Жаль что таких вменяемых наверное не более 0,1% среди всех рабсиян. Но даже они не понимают, или боятся до обморока признать виновным во всем этом варварстве бункерфюрера.
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19.07.2021 12:07 Ответить
На всю Москву (14 млн) нашлись 2 человека с проснувшейся совестью? Остальные рады или им плевать.
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19.07.2021 12:52 Ответить
татари не терористи,
какцапи - не люди !
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19.07.2021 14:18 Ответить
 
 