Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 июля, в Киеве ближе к полудню в столице резко ухудшилась погода - пошел сильный ливень, который за короткое время успел превратить улицы в реки. В некоторых районах даже был град.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео и фото последствий непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.
Всего за несколько минут небо над столицей в буквальном смысле почернело после аномальной жары, которая длилась несколько недель.
Станцию метро "Берестейская" закрыли на вход и выход по техническим причинам. Из-за ливня водой затопило кассовый зал станции. Затоплен вход и на станцию "Академгородок".
"Станцию "Академгородок", вестибюль №1 закрыли на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении метрополитена.
Общественный транспорт курсирует не по графику.
Шквальный ветер снес вертушку дерева г. Киев, улица Степана Руданского, 3
Также в сообществе "Киев оперативный" опубликовали кадры затопленной улицы Стеценко.
Проспект Правды
Улица Автозаводская
Подол
На ул. Тулузы под воду ушел автомобиль
Отчаянная попытка спасти автомобиль на Автозаводской
ДТП.Kiev.ua опубликовал затопленную ул. Олены Телиги: "Затоплена, уровень воды 20 – 40 см. Подобная ситуация во многих районах и на улицах столицы".
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение.
Издание "Сегодня" показало как виглядит ситуация на улицах – на Приорской, Полярной, Героев Сталинграда, Маршала Тимошенко. Маршрутки и машины буквально "плывут".
Фото: РБК-Украина, Буквы, Информатор, соцсети, патрульная полиция и др.
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И вообще у энтом годе очень много было мух.
То зимою гололёд, то черемуха цветёт
А прогноз Гидрометцентра слушать без толку, он врет.
Саме в Києві Зе засів...
Что значит ухудшилась погода ? Когда жарит солнце и стоит жара вот это значит погода дрянь . Когда пошел дождь или ливень это хорошо .
Инфа 100%. У меня это в методичке на первой странице написано.