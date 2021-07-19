"Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн. ФОТО
Новая монета номиналом 5 гривен появится в Украине в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ.
Отмечается, что монета вводится в оборот с 22 июля 2021 года.
Монета посвящена средствам навигационного оборудования - маякам.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (под гербом), 2021 (справа от герба) в центре - композиция: на фоне стилизованных волн - фрагмент карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки; номинал монеты - 5 / гривен (внизу на зеркальном фоне) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа от карты).
На реверсе монеты размещено: в центре на фоне лимба компаса - изображение розы ветров, что символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение, вокруг которой на фоне стилизованных волн изображены маяки и их названия: Станислав- / Аджигольский Задний (вверху слева), Змеиный ( слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомский (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа) вверху - чайки и надпись Маяки/Украина.
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Временно аннексирован паРашей...не более..
Но он есть и он принадлежит Украине..
А верхний кажется мне не Маяк.
010 видел только на ВДНХ в 1982г. Там же бобинный шкаф 001.
Первый класс можно было найти, Маяк-120, Вильма-104, искал Вегу-120 но по счастью не купил, пишут сильно глючная, при мне один купил с витрины даже после проверки с неработающей программой.
В итоге купил Орель-101 из-за лучшего частотного диапазона и компандерного шумопонижения аналог Долби.
1 класс
выпускалось на ДМЗ - предприятие ВПК
На хромовых кассетах до 18 КГц диапазон
Абалдеть
все студии звукозаписи в конце 80 - х только на Орелях работали
Качество "пруф" для продажи в коллекции, это когда матовый рисунок на блестящем фоне. У меня есть несколько таких советских.