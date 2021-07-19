"Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн. ФОТО

Новая монета номиналом 5 гривен появится в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ.

Отмечается, что монета вводится в оборот с 22 июля 2021 года.

Монета посвящена средствам навигационного оборудования - маякам.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (под гербом), 2021 (справа от герба) в центре - композиция: на фоне стилизованных волн - фрагмент карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки; номинал монеты - 5 / гривен (внизу на зеркальном фоне) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа от карты).

На реверсе монеты размещено: в центре на фоне лимба компаса - изображение розы ветров, что символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение, вокруг которой на фоне стилизованных волн изображены маяки и их названия: Станислав- / Аджигольский Задний (вверху слева), Змеиный ( слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомский (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа) вверху - чайки и надпись Маяки/Украина.

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