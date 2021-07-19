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"Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн. ФОТО

Новая монета номиналом 5 гривен появится в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ.

Отмечается, что монета вводится в оборот с 22 июля 2021 года.

Монета посвящена средствам навигационного оборудования - маякам. 

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (под гербом), 2021 (справа от герба) в центре - композиция: на фоне стилизованных волн - фрагмент карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки; номинал монеты - 5 / гривен (внизу на зеркальном фоне) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа от карты).

На реверсе монеты размещено: в центре на фоне лимба компаса - изображение розы ветров, что символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение, вокруг которой на фоне стилизованных волн изображены маяки и их названия: Станислав- / Аджигольский Задний (вверху слева), Змеиный ( слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомский (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа) вверху - чайки и надпись Маяки/Украина.

Читайте: НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

Маяки Украины: НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн 01
Маяки Украины: НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн 02
Маяки Украины: НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн 03

Автор: 

гривня (1851) монеты (145) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+21
Крым есть...никуда он не делся..
Временно аннексирован паРашей...не более..
Но он есть и он принадлежит Украине..
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19.07.2021 13:28 Ответить
+19
Такая монета - отличный повод потроллить кацапов...
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19.07.2021 13:25 Ответить
+15
Маяки Украины:

"Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн - Цензор.НЕТ 7429
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19.07.2021 13:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у кое-кого мозга нет, а Крым есть и будет
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19.07.2021 13:24 Ответить
А Маяк-205 ?
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19.07.2021 18:59 Ответить
Крым есть...никуда он не делся..
Временно аннексирован паРашей...не более..
Но он есть и он принадлежит Украине..
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19.07.2021 13:28 Ответить
Не-не аннексирован московией,а-оккупирован скорее
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19.07.2021 14:14 Ответить
оккупирован - лугандон, а Крым оккупирован и анексирован, это если вдаваться в подробности.
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20.07.2021 03:28 Ответить
Такая монета - отличный повод потроллить кацапов...
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19.07.2021 13:25 Ответить
Маяки Украины:

"Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн - Цензор.НЕТ 7429
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19.07.2021 13:25 Ответить
Маяк-010 в серию не пошел. Заявленная цена 1900 рублей!!! Чуть добавить и можно было купить японский.
А верхний кажется мне не Маяк.
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19.07.2021 13:54 Ответить
Вильма 100.
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19.07.2021 14:06 Ответить
Да. Вспомнил когда увидел настройки подмагничивания, и кажется там есть автонастройка по тестовому прогону. Тоже в серию не пошел.
010 видел только на ВДНХ в 1982г. Там же бобинный шкаф 001.
Первый класс можно было найти, Маяк-120, Вильма-104, искал Вегу-120 но по счастью не купил, пишут сильно глючная, при мне один купил с витрины даже после проверки с неработающей программой.
В итоге купил Орель-101 из-за лучшего частотного диапазона и компандерного шумопонижения аналог Долби.
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19.07.2021 14:27 Ответить
Орель - это была вещь
1 класс
выпускалось на ДМЗ - предприятие ВПК
На хромовых кассетах до 18 КГц диапазон
Абалдеть
все студии звукозаписи в конце 80 - х только на Орелях работали
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20.07.2021 13:26 Ответить
Ява-350 чехословацкая стоила тогда 1 000 рублей....
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19.07.2021 14:45 Ответить
1100 рубасов. Сам покупал в "Спорттоварах". Эх молодость.
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19.07.2021 14:48 Ответить
"Маяки України": НБУ із 22 липня вводить в обіг нову монету номіналом 5 грн - Цензор.НЕТ 5221
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19.07.2021 14:33 Ответить
кацапи за таку монету будуть давати 5 років ув"язнення, якщо в когось знайдуть))))
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19.07.2021 13:26 Ответить
Зачем такие сложности? Будут просто давать 5 лет, в профилактических целях.
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19.07.2021 13:29 Ответить
Ожидаеи зарева на северо-востоке Украины от подорванных кацапских пуканов. Даже в негазифицированных деревнях - ****** начнут быстро копать лаптями газохранилища. Аминь.
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19.07.2021 13:32 Ответить
Вижу зарево и снова слышен вой на мокшанських болотах
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19.07.2021 13:30 Ответить
нехай в УЄФА як з футболками з Кримом скаржаться
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19.07.2021 13:35 Ответить
твоюж... а чё этот пятёрик круглый, а не многогранный, как предыдущий?!
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19.07.2021 13:43 Ответить
чую як пішов газ із пер9ака скабеевої північним потоком
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19.07.2021 13:44 Ответить
Эй!!! Так экологическую катастрофу на Балтике сотворят. Этот пердоровод недостроен, а колличество газа посрывает все задвижки.
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19.07.2021 14:21 Ответить
И что Богдана теперь не будет или это дополнительная монета для нумизматов?
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19.07.2021 13:47 Ответить
Да. Написано «памятная».
Качество "пруф" для продажи в коллекции, это когда матовый рисунок на блестящем фоне. У меня есть несколько таких советских.
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19.07.2021 14:33 Ответить
Давайте двушку нормальную!
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19.07.2021 13:57 Ответить
и желательно как-то отличающуюся от одногривеника (хоть бы спил-срез какой-то на боку делали))) чтоб в кармане на ощупь различать...
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19.07.2021 14:01 Ответить
технологическое отверстие ))
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19.07.2021 15:24 Ответить
с надписью Путен-*****
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19.07.2021 15:33 Ответить
Фух! Ну слава Господу, шо не зеленого кольору, та без носатого прохвілю буби криворогатого!)
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19.07.2021 13:58 Ответить
Дуже розумний захід, так тримати.
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19.07.2021 14:08 Ответить
А Гетьман, Гетьман гиде????
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19.07.2021 14:56 Ответить
В торговом обороте ее не будет, а если кому-то случайно попадется такая на сдачу - удача. Ориентировочная стоимость покупки в банке - 55 грн. До выхода цена не обозначена, но столько стоят другие памятные монеты из такого металла и такого номинала. Когда банк все распродаст коллекционерам и скупщикам, цена еще возрастет.
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19.07.2021 15:09 Ответить
Список и цена (заявленная НБУ) коллекционных монет https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list
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19.07.2021 15:11 Ответить
Блискученьке чудо з правильною картою.
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19.07.2021 15:27 Ответить
дебилы!!! а где легендарный Воронцовский маяк Одессы??????
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19.07.2021 16:08 Ответить
Гарна монета
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19.07.2021 22:08 Ответить
Ждём монету - путен - *****! номиналом - 0 гривен )))
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20.07.2021 01:27 Ответить
Всирамно остров Крым это РАБссия,сказало плешивое чучело,а японские острова Шикотан,Итуруп,Кунашир и Габомаи тоже РАБссиянские,поскольку имеют чисто рюсские имена... смотрите словарь Даля,год издания 1854...,как раз в этом году Султаны Турции захватывали Крым...,и по итогам той войны РАБссии ваще запретили иметь флот в Черном море Интересно читать исторические документы,а не фантазии плешивого барана...
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20.07.2021 06:05 Ответить
 
 