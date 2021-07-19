С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Андреем Беляевым простились в Никополе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июля, в городе Никополь Днепропетровской области состоялась церемония прощания с Андреем Леонтиевичем Беляевым (позывной Белый), 1982 года рождения, военнослужащим, командиром отделения 57-й отдельной механизированной бригады, который погиб 13 июля в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате ранений, которые получил во время массированного артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится на сайте Никопольского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня на центральной площади города состоялось прощание с Андреем Беляевым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения ООС на востоке Украины. Андрей Леонтиевич Беляев родился 17 июля 1982 года в Никополе. После окончания школы проходил срочную военную службу. По окончанию работал на различных предприятиях города и занимался предпринимательской деятельностью. С самого начала военного конфликта на востоке Украины, в марте 2014 года был мобилизован и проходил военную службу в воинской части 3036 Национальной гвардии Украины. Принимал участие в боях за освобождение Мариуполя. В 2015 году подписал контракт и проходил военную службу в 57-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко в 42-м батальоне.

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В январе 2016 года получил звание командира взвода. В 2018 году проходил военную службу в в/ч А2110. В том же году перевелся в 28-ю отдельную механизированную бригаду. В 2019 году Андрей вернулся в 57-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко 42-го батальона. В августе 2020 был переведен в 17-й батальон. Был командиром механизированного отделения механизированной роты. В 2021 году заочно окончил Никопольский факультет национальной металлургической академии Украины.

Награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", нагрудным знаком Министра обороны Украины "Знак почета".

Погиб 13 июля 2021 во время вражеского артиллерийского обстрела возле с. Причепиловка, Новоайдарского района Луганской области.

17 июля погибшему воину должно было исполниться 39 лет.

19 июля в Никополе объявлен траур.

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