Mitsubishi врезался в стену в Днепре: погибли две женщины. ВИДЕО камер наблюдения

В Днепре произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 19 июля, около 7:45 на ул. Сичеславская Набережная г. Днепр.

Предварительно установлено, что 43-летняя водитель автомобиля "Miтsubishi Lanser" не справилась с управлением, на закруглении выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение со стеной.

В результате ДТП водитель и его пассажир - установлена ​​женщина, от полученных травм погибли на месте происшествия.

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Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.