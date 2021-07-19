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Mitsubishi врезался в стену в Днепре: погибли две женщины. ВИДЕО камер наблюдения

В Днепре произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 19 июля, около 7:45 на ул. Сичеславская Набережная г. Днепр.

Предварительно установлено, что 43-летняя водитель автомобиля "Miтsubishi Lanser" не справилась с управлением, на закруглении выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение со стеной.

В результате ДТП водитель и его пассажир - установлена ​​женщина, от полученных травм погибли на месте происшествия.

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Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Mitsubishi врезался в стену в Днепре: погибли две женщины 01

Днепр (4439) ДТП (7684) смерть (9250)


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Топ комментарии
+17
Непристёгнуты были и вот результат.
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19.07.2021 14:49 Ответить
+15
До предыдущего ДТП и перепродажи конечно!!!
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19.07.2021 14:52 Ответить
+13
зато как красиво на тоненького съехала в перед черная иномарка, что ее чуть чуть не зацепило. Вот там рили водитель со стажем.
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19.07.2021 14:55 Ответить
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Харків і Дніпро кожен день в новинах дтп,що там взагалі коЇться,навіть в Києві такого немає!!!
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19.07.2021 15:56 Ответить
Діється те саме, що й останні 25 років - менти продають водійські права без фактичного навчання.
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19.07.2021 16:11 Ответить
Тю, ледь не через день ловлю на реєстратор дибілів, які їдуть на червоний. І це невеличке місто на 100 тис.
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19.07.2021 17:55 Ответить
Подушок безпеки немає, ремені безпеки не пристебнуті. Якби все було на місці і зроблено відповідно технічним нормам і ПДР, залишилися б живі, а може і неушкоджені на такій малій швидкості. Теорія Давріна в дії.
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19.07.2021 16:10 Ответить
Вот это автоснайпер по укурке...милиметр в милиметр возле правого, и железная чуйка у того что отъехал
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19.07.2021 16:23 Ответить
Интересно, чувак, что отъехал, видел этих камикадзэ?
Девушка водитель конечно же повела себя довольно странно. Такое чувство, что уже была не под контролем, т.к. ехала тупо прямо и даже с ускорением перед самым ударом. Очень жаль.
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19.07.2021 17:42 Ответить
Автоматическая коробка иногда опасна: никаких мозговых усилий - наступил на педаль и поехал. При ручной коробке инструктор отсеял бы её ещё на этапе трогания.
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19.07.2021 17:47 Ответить
как там можно было погибнуть? судя по камере - скорость невысокая. непристёгнутые были наверное.
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19.07.2021 18:35 Ответить
Не пристегнутые, подушек, наверное, нет после предыдущего дтп. Лансер довольно безопасная машина, 9-й так точно - я на нем сам влетал. Все были пристегнуты, и на передних, и на задних сиденьях, сработали преднатяжители ремней и подушки, в итоге - ни у кого ни единой царапины. Правда, въехал я не в стену, а во впереди стоящий автомобиль. Но и скорость у меня поболе была.
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19.07.2021 23:04 Ответить
Очень может быть, что солнце ослепило, как раз с утра под прямым углом...
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19.07.2021 19:57 Ответить
Коли сонце, чи фари сліплять, то однозначний, раптовий СТОП.
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20.07.2021 14:02 Ответить
На перекрестке?
Машина не меняла траектории движения. Мне кажется, что там с водителем стало что-то не то.
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20.07.2021 14:40 Ответить
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