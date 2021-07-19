Mitsubishi врезался в стену в Днепре: погибли две женщины. ВИДЕО камер наблюдения
В Днепре произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 19 июля, около 7:45 на ул. Сичеславская Набережная г. Днепр.
Предварительно установлено, что 43-летняя водитель автомобиля "Miтsubishi Lanser" не справилась с управлением, на закруглении выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение со стеной.
В результате ДТП водитель и его пассажир - установлена женщина, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Топ комментарии
+17 Омерзительный
показать весь комментарий19.07.2021 14:49 Ответить Ссылка
+15 Рома Маестро
показать весь комментарий19.07.2021 14:52 Ответить Ссылка
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.07.2021 14:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Девушка водитель конечно же повела себя довольно странно. Такое чувство, что уже была не под контролем, т.к. ехала тупо прямо и даже с ускорением перед самым ударом. Очень жаль.
Машина не меняла траектории движения. Мне кажется, что там с водителем стало что-то не то.