На Закарпатье восстанавливают дорогу к единственной в Украине ферме с пятнистыми оленями, - ОГА. ФОТО

В Закарпатской области проводят ремонтные работы на дороге Иза - Березово. Недалеко от это дороги находится единственная ферма, на которой разводят пятнистых манчжурских оленей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Закарпатской ОГА.

Ферма расположена в селе Иза и является одной из туристических точек региона.

По словам заместителя главы Закарпатской ОГА Игоря Шинкарюка, для повышения срока службы дороги проводится усиление ее основы, чтобы она смогла выдерживать интенсивные транспортные нагрузки и особенности сезонных колебаний.

В самом селе Иза подрядная организация в рамках презиндетской программы "Большая стройка" выполняет устройство выравнивающего слоя крупнозернистого асфальтобетона и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На участке между селами Иза и Березово уже устроен нижний слой асфальтобетона.

В ОГА считаеют, что после завершения ремонта дороги поток туристов к оленьей ферме значительно возрастет.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что восстановление дорог местного значения является приоритетным в 2021 году, так как именно этими дорогами подавляющее большинство украинцев пользуется ежедневно.

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