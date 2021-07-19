На Закарпатье восстанавливают дорогу к единственной в Украине ферме с пятнистыми оленями, - ОГА. ФОТО
В Закарпатской области проводят ремонтные работы на дороге Иза - Березово. Недалеко от это дороги находится единственная ферма, на которой разводят пятнистых манчжурских оленей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Закарпатской ОГА.
Ферма расположена в селе Иза и является одной из туристических точек региона.
По словам заместителя главы Закарпатской ОГА Игоря Шинкарюка, для повышения срока службы дороги проводится усиление ее основы, чтобы она смогла выдерживать интенсивные транспортные нагрузки и особенности сезонных колебаний.
В самом селе Иза подрядная организация в рамках презиндетской программы "Большая стройка" выполняет устройство выравнивающего слоя крупнозернистого асфальтобетона и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.
На участке между селами Иза и Березово уже устроен нижний слой асфальтобетона.
В ОГА считаеют, что после завершения ремонта дороги поток туристов к оленьей ферме значительно возрастет.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что восстановление дорог местного значения является приоритетным в 2021 году, так как именно этими дорогами подавляющее большинство украинцев пользуется ежедневно.
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другое дело меж селами...
Я втомився від міської асфальтної краси
Мене задобвали трамваї і колії
Кондуктори-дебіли і профілакторії
У мене на канапі лежали дівчата
Вони хотіли кохання у мене забрати
А на стіні висить старенький килимок
Я проглядаю його крізь сигаретний димок
А там ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння..."
https://www.youtube.com/watch?v=gbF_fwTfZ9U&ab_channel=MoonRecords