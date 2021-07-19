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На Закарпатье восстанавливают дорогу к единственной в Украине ферме с пятнистыми оленями, - ОГА. ФОТО

В Закарпатской области проводят ремонтные работы на дороге Иза - Березово. Недалеко от это дороги находится единственная ферма, на которой разводят пятнистых манчжурских оленей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Закарпатской ОГА.

Ферма расположена в селе Иза и является одной из туристических точек региона.

По словам заместителя главы Закарпатской ОГА Игоря Шинкарюка, для повышения срока службы дороги проводится усиление ее основы, чтобы она смогла выдерживать интенсивные транспортные нагрузки и особенности сезонных колебаний.

В самом селе Иза подрядная организация в рамках презиндетской программы "Большая стройка" выполняет устройство выравнивающего слоя крупнозернистого асфальтобетона и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На участке между селами Иза и Березово уже устроен нижний слой асфальтобетона.

В ОГА считаеют, что после завершения ремонта дороги поток туристов к оленьей ферме значительно возрастет.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что восстановление дорог местного значения является приоритетным в 2021 году, так как именно этими дорогами подавляющее большинство украинцев пользуется ежедневно.

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На Закарпатье восстанавливают дорогу к единственной в Украине ферме с пятнистыми оленями, - ОГА 01
На Закарпатье восстанавливают дорогу к единственной в Украине ферме с пятнистыми оленями, - ОГА 02

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Закарпатская область (2607)


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а зачем оленям пятнистым...асфальтированная дорога???
другое дело меж селами...
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19.07.2021 16:28 Ответить
что бы
На Закарпатье восстанавливают дорогу к единственной в Украине ферме с пятнистыми оленями, - ОГА - Цензор.НЕТ 2823
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19.07.2021 16:30 Ответить
чтобы джипу в фару посмотреть? )))
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19.07.2021 16:34 Ответить
Коли алень при владі,то є заразно.
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19.07.2021 16:31 Ответить
А рядом с катком это те самые пятнистые олени? Че большая стройка с животными сделала.
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19.07.2021 16:50 Ответить
Я конечно рад за пятнистых оленей, но езжу каждый день по убитой дороге с ямами это в городе где 30 тыс людей живет, никто не собирается даже ремонтировать, хотя у нас к людям сейчас власть относится хуже чем к животным.
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19.07.2021 16:54 Ответить
"Я хочу втекти в дрімучі ліси
Я втомився від міської асфальтної краси
Мене задобвали трамваї і колії
Кондуктори-дебіли і профілакторії
У мене на канапі лежали дівчата
Вони хотіли кохання у мене забрати
А на стіні висить старенький килимок
Я проглядаю його крізь сигаретний димок
А там ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння..."

https://www.youtube.com/watch?v=gbF_fwTfZ9U&ab_channel=MoonRecords
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19.07.2021 17:17 Ответить
 
 