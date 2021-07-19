Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине. ФОТО
Редкий голубой бриллиант стоимостью более 300 тыс. долларов бандиты украли на территории Обуховского района в начале января.
Об этом сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным полиции, бандитов было пятеро. Четверых задержали в апреле, еще один находится в розыске.
"По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности, номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили "Skoda" и "Mazda", на которых передвигались злоумышленники", - сказано в сообщении.
Расследование этого дела уже завершено, обвинительный акт направили в суд.
Фигурантов обвиняют в разбое, похищении человека, бандитизме и незаконном обращении с оружием. Им грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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Меня болше волнуют ******** которые не выплачивают достойную зарплату...
меня интересуют ворюги которые воруют мои деньги необоснованно подняв тарифы и цены на продукты
1. разбойники не гемологи. Они работали по наводке.
2. кто-то отслеживал перемещение алмаза.
3. виноват - заказчик. Выяснили кто он?