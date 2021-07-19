Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине. ФОТО

Редкий голубой бриллиант стоимостью более 300 тыс. долларов бандиты украли на территории Обуховского района в начале января.

Об этом сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, бандитов было пятеро. Четверых задержали в апреле, еще один находится в розыске.

"По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности, номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили "Skoda" и "Mazda", на которых передвигались злоумышленники", - сказано в сообщении.

Смотрите: В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда. ФОТОрепортаж

Расследование этого дела уже завершено, обвинительный акт направили в суд.

Фигурантов обвиняют в разбое, похищении человека, бандитизме и незаконном обращении с оружием. Им грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.





