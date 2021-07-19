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Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине. ФОТО

Редкий голубой бриллиант стоимостью более 300 тыс. долларов бандиты украли на территории Обуховского района в начале января.

Об этом сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, бандитов было пятеро. Четверых задержали в апреле, еще один находится в розыске.

"По месту жительства злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности, номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили "Skoda" и "Mazda", на которых передвигались злоумышленники", - сказано в сообщении.

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Расследование этого дела уже завершено, обвинительный акт направили в суд.

Фигурантов обвиняют в разбое, похищении человека, бандитизме и незаконном обращении с оружием. Им грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине 01
Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине 02
Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине 03

Автор: 

Киевская область (4191) Нацполиция (16553) похищение (1688) бриллианты (18)


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Топ комментарии
+16
У кого украли? мне от этого бриллианта ни холодно ни жарко, лежит он в музее или в частной коллекции...
Меня болше волнуют ******** которые не выплачивают достойную зарплату...
меня интересуют ворюги которые воруют мои деньги необоснованно подняв тарифы и цены на продукты
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19.07.2021 17:02 Ответить
+10
Бриллиант у бриллиантовых прокуроров.
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19.07.2021 17:11 Ответить
+8
Одни бандиты нашли бриллиант у других бандитов. Хозяева бриллиант вряд ли увидят.
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19.07.2021 17:01 Ответить
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Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине - Цензор.НЕТ 6582
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19.07.2021 16:54 Ответить
Так бриллиант нашли или только бандитов?
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19.07.2021 16:56 Ответить
Бриллиант у бриллиантовых прокуроров.
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19.07.2021 17:11 Ответить
Одни бандиты нашли бриллиант у других бандитов. Хозяева бриллиант вряд ли увидят.
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19.07.2021 17:01 Ответить
У кого украли? мне от этого бриллианта ни холодно ни жарко, лежит он в музее или в частной коллекции...
Меня болше волнуют ******** которые не выплачивают достойную зарплату...
меня интересуют ворюги которые воруют мои деньги необоснованно подняв тарифы и цены на продукты
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19.07.2021 17:02 Ответить
верните голубой бриллиант голубятне,изверги...
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19.07.2021 17:07 Ответить
Каког ж пострадавшего прячет цензор Или не цензор Или непострадавшего
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19.07.2021 17:11 Ответить
Так у кого украли? У очередного казнокрада?
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19.07.2021 17:16 Ответить
там написано, в Обуховском районе, туда и вернут
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19.07.2021 18:18 Ответить
А діамантові прокурори працюють на благо правосуддя? Все добре в них? Бо я переживаю.
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19.07.2021 17:41 Ответить
не переживайте , мы уже в Европе, брюликовые прокуроры работают и наслаждаются жизнью как их коллеги в Европе ( там ведь тоже есть такие прокуроры у кого брюликов на миллионы,)
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19.07.2021 17:46 Ответить
и как они собирались продать редкий бриллиант? ето практически невозможно
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19.07.2021 18:43 Ответить
Ищите все , украденные бриллианты у наших бриллиантовых прокуроров. Шлапакин и Корниец.
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19.07.2021 18:52 Ответить
Бриллиант имеет имя. Все редкие камни с именами. Продать можно только заказчику. Но:
1. разбойники не гемологи. Они работали по наводке.
2. кто-то отслеживал перемещение алмаза.
3. виноват - заказчик. Выяснили кто он?
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19.07.2021 22:47 Ответить
А тих бандюків що обкрадають квартири, житлові будинки та людей ніхто і не шукає, або видимість створюють що шукають і то по ломбардах. Бардак який в основі паащряєтся .....як ви думаєте ким. Жуть. Фсьо харашо как на кладбіщє....
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19.07.2021 23:16 Ответить
 
 