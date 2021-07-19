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Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане. ФОТОрепортаж

Ряд регионов Польши пострадал от сильных ливней с градом. Затоплены многие дома и дороги, сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Самая сложная ситуация наблюдается в Малопольском воеводстве (Краков). Только за последние сутки спасатели больше 1,5 тыс. раз выезжали ликвидировать последствия ненастья, при этом больше половины из них касались Малопольского воеводства. Самая сложная ситуация наблюдается в населенном пункте Глогочув, где в результате сильных осадков из берегов вышла местная река Глогочувка. Вода затопила много домов, дорогу национального значения №7, которая ведет в курортный город Закопане. Часть жителей пришлось эвакуировать.

Ураган пронесся над населенным пунктом Лися Гура, в результате чего сорваны или повреждены 17 крыш домов, линии электропередач.

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Подтопления домов и дорог местного значения имели место и в других регионах Малопольского и соседнего Подкарпатского воеводства, которое граничит с Украиной.

В связи с непогодой пришлось эвакуировать три скаутских лагерях - в Малопольском и Подкарпатском воеводствах

В Кракове состоялось заседание кризисного штаба по делу ликвидации последствий ненастья при участии премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Глава правительства заявил, что власти предоставят помощь пострадавшим от последствий стихии.

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Метеорологи прогнозируют, что непогода на юге и востоке Польши продолжится в ближайшие дни.

Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 01
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 02
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 03
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 04
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 05
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 06
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 07
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 08
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане 09

Автор: 

непогода (817) Польша (8503)


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Топ комментарии
+9
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане - Цензор.НЕТ 1674
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19.07.2021 17:36 Ответить
+4
Вот вам и "вершина эволюции", "покоритель природы". Природа ясно дала понять, кто мы такие.
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19.07.2021 17:50 Ответить
+3
следующая форма жизни на шарике,будет хомо-ихтиус.
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19.07.2021 17:50 Ответить
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Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане - Цензор.НЕТ 1674
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19.07.2021 17:36 Ответить
Фигня какая-то происходит с климатом Земли и кто знает, какие еще "сюрпризы" погоды будут через 2-3 года, а тем более через 5-10 лет..
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19.07.2021 17:41 Ответить
быдлоылита по кончах заволае: " здопоможите, мы не местные, сиротские хатынки 3-5ти этажные смывает вместе с яхтами"
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19.07.2021 18:00 Ответить
вода в польше?жаль...бо офис на мендельштрассе мечтал помочь китайцам пожары тушить...
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19.07.2021 17:48 Ответить
Вот вам и "вершина эволюции", "покоритель природы". Природа ясно дала понять, кто мы такие.
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19.07.2021 17:50 Ответить
следующая форма жизни на шарике,будет хомо-ихтиус.
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19.07.2021 17:50 Ответить
Ля!
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19.07.2021 17:56 Ответить
Які дороги в Польщі..
Одразу помітно, що тут державу будували.
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19.07.2021 18:07 Ответить
у нас зараз не хужі будуються!!!
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19.07.2021 18:14 Ответить
Не гірші.
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19.07.2021 18:18 Ответить
так скоро і до конче-заспи черга дійде,я за!!!
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19.07.2021 18:13 Ответить
Проклятые ляхи вместе с порохом повырубывали леса, а кличко им лично засерал сточные канавы.
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19.07.2021 18:41 Ответить
Последние фото похоже откуда-то с РФ
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19.07.2021 19:06 Ответить
 
 