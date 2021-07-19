Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане. ФОТОрепортаж

Ряд регионов Польши пострадал от сильных ливней с градом. Затоплены многие дома и дороги, сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Самая сложная ситуация наблюдается в Малопольском воеводстве (Краков). Только за последние сутки спасатели больше 1,5 тыс. раз выезжали ликвидировать последствия ненастья, при этом больше половины из них касались Малопольского воеводства. Самая сложная ситуация наблюдается в населенном пункте Глогочув, где в результате сильных осадков из берегов вышла местная река Глогочувка. Вода затопила много домов, дорогу национального значения №7, которая ведет в курортный город Закопане. Часть жителей пришлось эвакуировать.

Ураган пронесся над населенным пунктом Лися Гура, в результате чего сорваны или повреждены 17 крыш домов, линии электропередач.

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Подтопления домов и дорог местного значения имели место и в других регионах Малопольского и соседнего Подкарпатского воеводства, которое граничит с Украиной.

В связи с непогодой пришлось эвакуировать три скаутских лагерях - в Малопольском и Подкарпатском воеводствах

В Кракове состоялось заседание кризисного штаба по делу ликвидации последствий ненастья при участии премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Глава правительства заявил, что власти предоставят помощь пострадавшим от последствий стихии.

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Метеорологи прогнозируют, что непогода на юге и востоке Польши продолжится в ближайшие дни.

















