Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером 19 июля на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка столкнулись Audi, DAF и Daewoo.

Как установили правоохранители, 37-летний львовянин на Audi пошел на обгон в неположенном месте и врезался в автопоезд ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

В результате 2-летняя пассажирка Daewoo погибла на месте происшествия, а еще четыре пассажира, в том числе мальчики 4 и 12 лет, доставлены в больницу.

Водителя Audi задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.







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