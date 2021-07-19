РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7234 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
6 267 56

Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером 19 июля на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка столкнулись Audi, DAF и Daewoo.

Как установили правоохранители, 37-летний львовянин на Audi пошел на обгон в неположенном месте и врезался в автопоезд ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

В результате 2-летняя пассажирка Daewoo погибла на месте происшествия, а еще четыре пассажира, в том числе мальчики 4 и 12 лет, доставлены в больницу.

Водителя Audi задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Mitsubishi врезался в стену в Днепре: погибли две женщины. ВИДЕО камер наблюдения

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, - полиция 01
Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, - полиция 02
Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, - полиция 03

Также смотрите: Жуткое ДТП под Луцком: три человека погибли, в том числе ребенок, еще 9 госпитализированы, шестеро из которых - дети. ФОТО

Автор: 

ДТП (7685) Нацполиция (16553) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9250) Львовская область (2932)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
А ще Васадзе послав безголового на Ауді - ви забули?
показать весь комментарий
20.07.2021 02:35 Ответить
+4
из за самонадеянной мрази - погибли люди
показать весь комментарий
20.07.2021 00:57 Ответить
+3
прежде чем трындеть советую посмотреть сколько звезд по NCap получил ланос который выпускал АвтоЗАЗ
показать весь комментарий
20.07.2021 00:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Соболезнование семье
Насчёт Daewoo - это конечно же Васадзе собирал ненадежные авто ?
показать весь комментарий
19.07.2021 23:44 Ответить
прежде чем трындеть советую посмотреть сколько звезд по NCap получил ланос который выпускал АвтоЗАЗ
показать весь комментарий
20.07.2021 00:15 Ответить
и кто из итальянцев приложил руку к созданию дизайна.
показать весь комментарий
20.07.2021 00:16 Ответить
При чому дизайн? Дизайн, і конструктив авто - різні речі. Бюджетне авто апріорі не може бути безпечним.
показать весь комментарий
20.07.2021 02:40 Ответить
расскажи это создателям опель-кадета который по 20 лет в автошколах пахали круглые сутки практически.
показать весь комментарий
20.07.2021 08:46 Ответить
чем тебе конструктив не такой?
давай конкретно
передняя - макферсон
задняя - балка
а что касается надежности - лучший показатель - такси. в "нулевых" и до середины "десятых" 90 процентов машин в такси это ланосы и авео. и не потому что дешевки. а потому что надежность + дешевизна обслуживания
показать весь комментарий
20.07.2021 08:48 Ответить
Вы явно там работаете 😀
показать весь комментарий
20.07.2021 00:43 Ответить
где там?
я работаю на себя.
просто я знаю о чем говорю а вы - нет
показать весь комментарий
20.07.2021 02:15 Ответить
нещодавно спробував покермувати лайносом, який там НКап, це якесь корито важкокероване
показать весь комментарий
20.07.2021 03:16 Ответить
не трынди. ходовка там неубиваемая и уж точно не приводит к состоянию "корито важкокероване". ну и совет - сядь за ланос польской сборки а не за машину последних годов выпуска когда собирали из трех комплектов один
показать весь комментарий
20.07.2021 08:44 Ответить
Ну її власник теж думає, що його деву прекрасна, але я ж то після VW різницю бачу))
В першу чергу жахлива рульова - на поворотах кермо стає важке, від незвички виривається з рук. А на рівній прямій дорозі постійно треба підрулювати.
Газ нечутливий, тиснеш і не відчуваєш відгуку.
Випуск 2007, пробіг всього 50 тис. і при такому пробігові салон вже весь затертий, сидіння зім'яті.
показать весь комментарий
20.07.2021 10:00 Ответить
проблемы с рулевой - разбита рейка или тяги
в фольсквагене не разбиваются?
сколько стоит твой новый фолькс?
пробег скручен 300%
показать весь комментарий
20.07.2021 10:18 Ответить
Не скручений, це машина діда)
Нічого там не розбито, я на ній ще майже новій катався, все те саме було.
показать весь комментарий
20.07.2021 10:32 Ответить
ай не трынди
я откатал на ланчике 250000 с салона. за это время под капотом поменял только помпу один раз и выжимной один раз. все остальное - родное. за все время поменял два раза стойки и амортизаторы. раз в пол года ТО с заменой резинок впереди. один раз на 200000 поменял рулевые тяги - начался люфт. думал рейка - оказались тяги. на этом все.
поляк 2007 года выпуска
показать весь комментарий
20.07.2021 11:34 Ответить
Ага, теж помпа потекла на 40 тис.
Так в тому то й справа, що все ціле, все працює, але хєрово працює.
показать весь комментарий
20.07.2021 13:56 Ответить
у меня помпа НЕ потекла. как новая. лежит в запчастях. поменял по регламенту даже с превышением.

херово? у меня есть где то фото где на спидометре 180. моя фото. моя машина
только 95. только мобил 1 5W40
обслуживание и ТО раз в пол года
и получается хорошая машина за те 9000 которые я за нее отдал в 2007 году
цена среднего ТО - 50 долларов. а на твой фолькс сколько?
цена "большого" ТО - 150 долларов. столько на фолькс стоит фара.

надо соотносить цена/качество. у ланоса оно почти идеальное как для машины
показать весь комментарий
20.07.2021 14:31 Ответить
Все моє ТО за 120 тис (вартість роботи без матеріалів):
Заміни масла і фільтрів по 300 грн.,
Заміна ГРМ (на 110 тис.(!) - 900 грн.
Колодки і диски - (на 110 тис.(!) - щось типу 1500 грн.
Заправка кондея - 500 грн. - все разом
+ новий акум.
Свічки, помпа, стійки досі рідні стоять.
показать весь комментарий
20.07.2021 19:07 Ответить
а, точно лампочки фар +500 грн.
Міф про дороге обслуговування іномарок?)
показать весь комментарий
20.07.2021 19:09 Ответить
ты стоимость запчастей посчитай до кучи. я тебе называю цифры не за работу а за все
показать весь комментарий
20.07.2021 19:56 Ответить
Все те саме.
Масло 5в40 мобіл-1 біля 700 грн. на розетці + заміна 300 грн. Це навіть не $50
Ремені і ролики ГРМ Gates - 2500 грн.
Все те саме.
показать весь комментарий
20.07.2021 20:25 Ответить
чувак ты на приколе или калькулятор сломался?
я тебе говорю
диагностика ходовой + три фильтра + масло + 4 резинки + работа = 50 долларов
шо "те саме"?
ты мне еще расскажи что ремонт и обслуживание фолькса и ланоса одинаковое
показать весь комментарий
20.07.2021 21:10 Ответить
Це ти на приколі - відро на колесах всерйоз вважати нормальною машиною)))
показать весь комментарий
20.07.2021 21:13 Ответить
слышь говно пафосное. если ты считаешь что владеешь не ведром на колесах то у меня для тебя херовые новости. твое ведро особенно если ты его не новым брал гораздо хуже чем мое ведро. хотя бы потому что я брал новую машину и слежу за ней как положено а ты на каждом ТО фильтры не меняешь нищеброд. нахера ты тогда такую тачку брал если не в силах ее обслуживать?
показать весь комментарий
20.07.2021 21:48 Ответить
ты вначале проедь на своем ведре с говном 250000 по дорогам Украины а потом я посмотрю что у тебя останется от "фольксвагена"
показать весь комментарий
20.07.2021 21:52 Ответить
"Нет говноеда хуже чем тот, который всем доказывает, что говно лучше еды."
показать весь комментарий
20.07.2021 23:40 Ответить
а ты разбираешься в говне. потому что сам говно и ездишь на говне. да и живешь тоже в говне.
показать весь комментарий
21.07.2021 01:38 Ответить
нах топливний фільтр на кожному ТО міняти?
І нах діагностіка ходовой?

Шо *** за резінкі?
показать весь комментарий
20.07.2021 21:20 Ответить
потому что положено
ты машину новую покупал? сервисная книжка есть? открой и убедись
показать весь комментарий
20.07.2021 21:46 Ответить
резинки - втулки стабилизаторов. их 4 штуки на макферсоне
у тебя на гольфе такие же стоят.
показать весь комментарий
20.07.2021 21:55 Ответить
кстати, ремень+ролик Gates 3200. 3000 на опте дилерам. так что не звезди
показать весь комментарий
20.07.2021 21:12 Ответить
Ти дурачок? 3200 з помпою, а я писав, що помпа рідна.
показать весь комментарий
20.07.2021 21:13 Ответить
пасть закрой ушлепок
я имею отношение к СТО и знаю сколько чего стоит.
нах пшел. научишься общаться не через губу - приходи. я тебя снова пошлю нах
показать весь комментарий
20.07.2021 21:49 Ответить
ПНХ вєдровод))
показать весь комментарий
20.07.2021 22:33 Ответить
берегись владелец обоссаного вторсырья. твой столб впереди
показать весь комментарий
20.07.2021 22:44 Ответить
только послє тєбя, злобний ніщєброд)))
показать весь комментарий
20.07.2021 22:51 Ответить
а кто тебе недомерок сказал что у меня одна машина?
ты чмо насосал на б/у фолькс из европы или штатов. это твой потолок. а я обе тачки купил из салона тут на месте. ты экономишь на замене фильтра топлива.
так что спили мушку и засунь свою спесивость себе в жопу
показать весь комментарий
21.07.2021 01:38 Ответить
в офіціалів тільки перші 2 роки поки була гарантія.
Масло на першій ближчій СТО.
Кондей-колодки-диски-грм - будь-яке СТО з нормальними цінами і відгуками.
Акум і лампи фар самостійно.
показать весь комментарий
20.07.2021 19:15 Ответить
машина деда а кто салон затирал? дед елозил?
показать весь комментарий
20.07.2021 11:35 Ответить
Ага, стандартна їзда по райцентру по пару км. в кожно сторону так заєлозіла. Тканина на кріслах вся в складках. На гольфі в мене 120 тис., крісла як з салону.
показать весь комментарий
20.07.2021 13:59 Ответить
не верю. вот не верю
я продал старые сидухи и поставил от ауди а2. встали как родные. старые не продавленные. и это при условии что я не мелкий тип и в свое время накатывал по 10000 в месяц
показать весь комментарий
20.07.2021 14:33 Ответить
сидухи продал при пробеге тысяч 150000
показать весь комментарий
20.07.2021 14:34 Ответить
я не знаю, яка в нього збірка, може польська і краща в плані салону
показать весь комментарий
20.07.2021 18:57 Ответить
типу такі пом'яті

Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6498
показать весь комментарий
20.07.2021 19:04 Ответить
А ще Васадзе послав безголового на Ауді - ви забули?
показать весь комментарий
20.07.2021 02:35 Ответить
скорей всего все проще, в ланосе не было детского кресла
показать весь комментарий
20.07.2021 22:00 Ответить
когда-нибудь дойдет до летящих, что пдд писаны не просто кровью, а смертями...???(((
показать весь комментарий
20.07.2021 00:12 Ответить
"Лєтящім" насрати. І на себе, і на інших.
показать весь комментарий
20.07.2021 02:39 Ответить
из за самонадеянной мрази - погибли люди
показать весь комментарий
20.07.2021 00:57 Ответить
Єх люди люди... щось з їми не так...
Дитину жалко...
показать весь комментарий
20.07.2021 01:51 Ответить
Стара аудя - типова євробляха. Корито купив, на мізки не вистачило.
показать весь комментарий
20.07.2021 03:12 Ответить
Вчера ехали с сыном,включаем правый поворот сразу на презжей части стоят на великах 3 барана лет 10 и беседу беседуют...,останавливаемся...спрашиваю... пацаны ваши, отцы мамы крутые и много денег зарабатывают?зачем дорогу перекрыли?ответ поразительный...,объезжай мужик....
показать весь комментарий
20.07.2021 05:47 Ответить
во-во! а потом эти засранцы летают с недозволенной скоростью и обгоняют где им вздумается, поскольку на остальных начхать.
показать весь комментарий
20.07.2021 11:29 Ответить
Жодного дня без жахливих дтп на дорогах і що прикро що гинуть не винуватці аваріі а невині люди і особливо прикро діти. І жодного разу ніхто не намагався підняти це питаня на загальнодержавному рівні ,адже щороку гинуть понад чотири тисячі людей, .це вже вага національно безпеки ,.щось треба з цим робити .
показать весь комментарий
20.07.2021 08:49 Ответить
А что вы подразумеваете под "підняти питання"? Сколько раз уже об этом и где только не говорилось, регулярные принятия штрафов и тд, а результат не изменён. Так какие ещё могут быть варианты "підняти питання"?
показать весь комментарий
20.07.2021 10:10 Ответить
ну да, таких быков самонадеянных без царя в голове на дорогах множество и нет на них управы... обидно, что гибнут вовсе невинные люди. но и дороги-то не соответствуют требованиям - было бы по две полосы плюс разделительный отбойник... но это пока что только мечты. а правила дороги никто не отменял ни в коем случае - это закон безопасности. просто есть козлы, которым закон не писан.
показать весь комментарий
20.07.2021 11:26 Ответить
 
 