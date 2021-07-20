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Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Печерская окружная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в TikTok.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры со ссылкой на материалы следствия, 11 апреля 2020 года компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины в Киеве, передает Цензор.НЕТ. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день компания прибыла в дом.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянную, и тому подобное.

"Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в ​​жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе Tik-Tok. В целом своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен. Действия молодых людей квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура 01
Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура 02
Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура 03

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Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура 04
Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура 05

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Автор: 

Киев (25668) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5032) силовики (2799) хулиганство (354) TikTok (33)


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Топ комментарии
+50
В дурку засадить и колоть до тех пор, пока мозги не начнут выходить через жопу.
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20.07.2021 00:06 Ответить
+41
Уже...
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20.07.2021 00:08 Ответить
+28
Нет ради прикола вырезать каждому по почке продать и возместить ущерб остальные деньги на благотворительность.поблагодарить и сказать шутите дальше было весело.
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20.07.2021 00:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В дурку засадить и колоть до тех пор, пока мозги не начнут выходить через жопу.
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20.07.2021 00:06 Ответить
Нечему там выходить
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20.07.2021 00:13 Ответить
Имплантировать тикток в место где должен бьіть мозг...
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20.07.2021 08:43 Ответить
Отак зразу в "дурку", ні, на видобуток урану, нам потрібна енергетична незалежність. А в Україні є такі копалини
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20.07.2021 00:14 Ответить
Нет ради прикола вырезать каждому по почке продать и возместить ущерб остальные деньги на благотворительность.поблагодарить и сказать шутите дальше было весело.
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20.07.2021 00:27 Ответить
Кто эти наркоманские почки будет себе ставить?
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20.07.2021 09:39 Ответить
Нет ,справедливый.с одной почкой живут но глупостями заниматься вряд ли получится.
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20.07.2021 10:41 Ответить
Разве можно бьіть таким жестоким??? Я думаю что наказания в виде сдирание кожи с последующим присьіпанием солью для этих мальчуганов будет достаточно.
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20.07.2021 12:58 Ответить
Ну только если всё снимать и выложить потом на тик ток!
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20.07.2021 13:20 Ответить
Уже...
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20.07.2021 00:08 Ответить
Нынешние из КВН. Следующие будут тиктокеры.
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20.07.2021 06:41 Ответить
Уже пришли
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20.07.2021 00:08 Ответить
Уже
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20.07.2021 00:09 Ответить
та то они немного негодовали , по поводу запрета канабиса и оружия...
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20.07.2021 00:07 Ответить
Опять же, нет слов... Поколение отмороженных ублюдков долбодятлов...
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20.07.2021 00:07 Ответить
Да да лет через 30 мудрый нарид этих дегенератов снимающих погромы и прочий бред ради лайков и краткого хайпа в интернетах веберед депутатми и презеднтами..а потом пойдёт по кухням и траликам ныть и скулить какая же плахая власть, и как винават призидент, и как плохо жить...
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20.07.2021 00:11 Ответить
так много - 30 лет ? вряд ли
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20.07.2021 00:17 Ответить
это они еще селфи на электричке и товарном поезде не делали... а надо было с этого начинать и никто бы материально не пострадал
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20.07.2021 08:55 Ответить
Тем у кого в акк в тик токе - паспорта вообще не выдавать, и код тоже. И диплом, и билеты не продавать. Можно даже не прививать от ковида. И не продавать в магазине ничего кроме хлеба и минеральной воды (ну что б не хотелось делать что хочется- крушить и ломать )Это показатель дебилизма, лучше , чем всякие супер тесты.
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20.07.2021 00:16 Ответить
Согласен почти со вмем, кроме прививок от КОВИДа - их нужно прививать, чтобы не заболели и не заразили других. А вот разрешить переходить дорогу на красный свет - это можно.
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20.07.2021 00:27 Ответить
можно, но только шоп их сбил ты - и 5 лет бегал по судам и ублажал баблом мусоров шоп не посадили.

истинный христианин всегда скажет тому кто его опустил - шоп тя "машина сбила"(она сама ездит и не будет иметь проблем?)
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20.07.2021 07:57 Ответить
Я не водитель, а, как пешеход, перехожу дорогу исключительно на зеленый.
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20.07.2021 10:20 Ответить
Игорь, та какая разница - ты просто сказал шоб типо кто-то сбил кретинов и имел потом проблемы и расстройство здоровья - это напоминает как христиане грят - "желаю тебе всехо хорошего"(но с подтекстом - совершенно противоположным)
так и тут - я просто умею ся поставить на чье-то место - вот не хотел бы сбить дураков, шоб ты поржал, пофиг шо они натворили. - потом либо сидеть либо лизать жёппы мусорам и прочему отребью, как Ляшко
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23.07.2021 09:57 Ответить
Вообще-то, это была шутка. Жаль, что осталась непонятой. Сорри.
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23.07.2021 13:46 Ответить
Ты с головой дружишь? В тик токе есть масса полезной информации, огромное количество идей на разные темы ( фото, оформление интерьера, оформление тортов, огромное количество рецептов на любой вкус…), мастер классы для кондитеров (моя тема)…. Люди делятся своим опытом в физнагрузках, спорт программах…. Люди спасают животных, открывают приюты, занимаются благотворительностью…. И если тебе выдаёт исключительно ****** хайповый контент, то проблема не в тик токе, а в тебе.
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20.07.2021 08:05 Ответить
Ютуберы не громят квартиры.
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20.07.2021 08:21 Ответить
Вот мне искренне интересно, из какой реальности вы такие категоричные и тупые берётесь? Ведь за 30 секунд можно вбить в поиск на ютубе «разгромил съёмную квартиру и выложил на ютуб» и выдаёт массу результатов, как ютуберы выкидывают свои «подвиги». Была бы моя воля, я б таких, как ты идиотов, собрала вместе и отправила в 90-е, где бы за каждое своё слово вас быстро научили отвечать.

https://www.youtube.com/watch?v=8IDaMLeyGJM
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20.07.2021 08:34 Ответить
Судя по манере общения ты донбасская курица - самка ментовская или бандитская. А может доця тех или тех.
В 90-е ей захотелось тупой овце, там тебя идиотку тупую за такую манеру общения вывернули бы наизнанку.
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20.07.2021 20:46 Ответить
Судя из чего? По какой манере, я что на «фене написала»? Каких тех или тех, ты внятно напиши. Где, из моего комента, ты увидел, что я хочу в 90-е? Я хочу чтоб люди, которые пишут ничем не подкреплённые комментарии, их либо подкрепляли достоверной информацией, либо не писали их вообще, и научились отвечать за свои слова. Это плохо, когда ты не хочешь, чтоб тебе *******?!!!! И что за обида на 90-е, тебя обоссали или опустили?!!!!!!!>!
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24.07.2021 21:32 Ответить
кстати да - то же самое напр. с лопатой - можно ею собаку убить, а можно тещу закопать теще огород вскопать)
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23.07.2021 09:59 Ответить
чуэш? только процентное соотношение посмотри твоего контента , тетя ,
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26.07.2021 11:45 Ответить
Друже, немає контента твого і мого, тим більше процентного, як ти написав, соотношенія. Є запит і є пропозиція. Я дивлюся кондитерку-і мені видає все, що стосується цієї теми; мій чоловік дивиться, як збудувати теплицю з поливом, і йому пропонуються ролики про ремонтні і монтажні роботи; моя 11-дочка дивиться ролики про те, як трусити 5-ю точкою і робити макіяж-і її запит не видає кондитеру чи ремонтні роботи. А ти, запропонував, тим, в кого тікток акаунти - сам знаєш що. Якось так, дядя.
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26.07.2021 21:41 Ответить
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26.07.2021 21:57 Ответить
їжу теж не продавати, щоб сил не вистачало щось крушити
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20.07.2021 14:27 Ответить
Вони президенти! У них недоторканість! Так што рукі прочь, імєют право!
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20.07.2021 00:16 Ответить
Ну шо ж. Хозяйка квартиры могла сдать на длительный срок, но хочется копейку побольше, жадность. Вот и нашла себе тиктокеров недоделанных. В следующий раз каких-нибудь нариков найдет, а то и клиентов с расчлененкой. Какому нормальному человеку нужна такая хата на один вечер? Командировочники в гостиницах тусуются
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20.07.2021 00:19 Ответить
те, кто хотят почпокаться, и негде, тоже снимают посуточно)))
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20.07.2021 09:20 Ответить
лайки в тик-токе приносят прибьіль?
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20.07.2021 00:19 Ответить
Вряд ли 370 тыс.
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20.07.2021 00:24 Ответить
Некоторые зарабатывают тысячи десятки тысяч долларов на Ютюб каналах и тик токах,вот и эти стремятся на шару разбогатеть. Их бы в кандалы и каменоломни ипока не отработают втройне всё
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20.07.2021 00:32 Ответить
Надеюсь увижу то время, когда за название "блогер" будут просто пиз.ить,а за "блоХеров" тиктока ещё и ***.тьпрелюдно!!!
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20.07.2021 00:22 Ответить
блогером был Горький Лук, например. и да - х.з. зачем твой комент стока челов "лайкнули", но надеюсь шо это просто дурачки.
либо ты высрал и не подумал, шо блогер это напр. Илон маск - ведет же там свои какие-то инстаграммы, и твиттеры, и блогер это напр. Соловьев. И Невзоров - и Кадыров.
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20.07.2021 08:00 Ответить
Ломать - не строить. Дурное дело - не хитрое. Давние еще поговорки, удивить хотели(
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20.07.2021 00:22 Ответить
Я слышал ты ищешь славы, Герострат? (с)
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20.07.2021 00:23 Ответить
Недаром Трамп запретил тик-ток на территории США назвав эту соц.сеть недоумками и дебилами которые плохо влияют на американцев и их психику... А Бидон опять разрешил...
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20.07.2021 00:24 Ответить
Трамп просто конкуренции боялся! Тот ещё дебилдлятиктока!
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20.07.2021 00:28 Ответить
Труп вроде хотел шоп "поделились", и да - замашки диктатора - каждому нигеру заглянуть в постель и поучительно что то запретить.
А второй - как в Швеции, т.е. - доверяет гражданам самим смотреть или нет что то - как в Швеции - не гонялись кучей мусоров за чудаком в трусах, а просто сказали - мы доверяем нашим гражданам и дали рекомендации.
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20.07.2021 08:04 Ответить
Наука сдающим квартиру: не экономьте на мелочах и сдавайте официально.
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20.07.2021 00:25 Ответить
Тіктокери,це дегенерати.
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20.07.2021 00:28 Ответить
Да, уж. Ну, если общество так деградировало, до скотского состояния, выход один- перенять опыт Сингапура в применении телесных наказаний к вандалам. Работает на 99 процентов, никто жвачки мимо урны не бросает..
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20.07.2021 00:31 Ответить
І хто це має запроваджувати? На Заході молодь не краща.Вона всім розбещена.
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20.07.2021 00:38 Ответить
ВР, а що, публічне шмагання різками як покарання в т.ч. отакі злочини чи подібні дуже швидко вправить мізки
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20.07.2021 08:07 Ответить
Моментально вправят.
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20.07.2021 08:12 Ответить
Как чувствуешь себя среди "аборигенов", когда зашёл в "Тик ток". Как-бы посмотреть, что там, вообще, происходит...
Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1111
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20.07.2021 00:32 Ответить
мораль - не сдавайте та не знимайте квартири на Лесі Українки
<real estate agent mode>

приходьте на тихі Липки, Пушкінський квартал або на Великій Житомірскій біля Пейзажної Аллеї
звертайтеся кому потрібно
</real estate agent mode>
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20.07.2021 00:59 Ответить
я даже знаю за кого эти дебилоиды голосовали.. за своего 'зеленого' по приколу!
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20.07.2021 01:13 Ответить
а если нет - поешь говна? так и знал, позер тролльско-психованный.
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20.07.2021 08:05 Ответить
У этих ботов одна задача - ко всему привязать Зе'
Они этот форум изуродовали до "немогу"
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20.07.2021 08:32 Ответить
та нічого. Подивіться краще на себе зі сторони , зє-фани
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20.07.2021 14:24 Ответить
реально достали, впрочем противная(в смысле оппоненты) сторона тоже "хороша" - как будто в мире только две вещи - ЗаЗе и ЗаПо.
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23.07.2021 09:52 Ответить
В Тик-Ток можно выложить как хозяйка квартиры снимает с них кожу.
Тоже будут просмотры.
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20.07.2021 01:54 Ответить
Они сейчас все такие (за ОЧЕНЬ редким исключением). Матюгливое, агрессивное, циничное, беспринципное и тупое быдло. В принципе, все закономерно и логично. Если родители им уже с малых лет суют в руки смартфон или планшет, то стоит ли удивляться, что они такими вырастают? Бесконтрольное потребление контента очень быстро превращает их в самых настоящих аморальных ублюдков. С такими не удастся договориться и не получится вразумить. Взрослые для них не авторитет. Их идолы раскрученные блогеры с миллионами подписчиков, а их мечта ничего не делать и всю жизнь развлекаться. Причем развлечения приобретают все более и более извращенный характер....
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20.07.2021 06:06 Ответить
Никого не возмущает дефективность правосудия? В чем надо было разбираться год и три месяца, когда все доказательства предоставлены самими дебилами?! Можно было все решить за два часа!
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20.07.2021 06:57 Ответить
Система влаштована не для пошуку справедливості. А щоб судді,адвокати, прокурори заробили грошенят.
Так само влаштована мещицина, поліцця, все комунальне господарство....
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20.07.2021 08:32 Ответить
мабуть встановлювали зачинщиків та міру віни кожного
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20.07.2021 14:23 Ответить
Публичная порка на площади с размещением видео на всех каналах - вот адекватное наказание подобным тварям. Они же любят публичность, известность, так пускай её получат.
Никакие штрафы, которые легко заплатят их родарки, никакие условные, палками по жопам, до крови, так шоб год присесть не могли и спали на животе.
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20.07.2021 07:24 Ответить
Сразу видно, что люди трудятся и хорошо зарабатывают...позволили себе отдохнуть...не то что некоторые которые на деньги родителей живут
Интересно сколько стоит аренда посуточно такой хаты с тела одного?
напоминаю зарплата в украине от 4 до 20 тыщ...в основном 6-7
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20.07.2021 08:39 Ответить
чому до 20 тис? У тебе нема повної середньої освіти?
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20.07.2021 14:22 Ответить
Монтажник интернетсетей киевстар от 4500 до 11000 больше не выходит... хорошо хоть пенсия военная спасает...
Кроме высшего военного инженерно-технического. еще курсы системного администратора Cisco...куда не сунься админом не берут, даже помошником...только сертификат требуют + возраст..либо только монтажником...
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20.07.2021 18:10 Ответить
Не думав, що в нас ще десь залишились зарплати у 4 тис грн.
У мене на під'їзді об'яви з ЖЕКу висіли на 8-11тис грн для прибиральників, слюсарів та електриків, а ще продавців до магазинів на 11-15тис грн
Тому подумав, що ви перебільшуєте
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21.07.2021 13:53 Ответить
Эти тик токеры вообще больные на голову люди.
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20.07.2021 09:31 Ответить
Отправить их мести улицы и убирать общественные туалеты - пока не отработают весь ущерб.
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20.07.2021 09:36 Ответить
Та це що. От як треба квартиру руйнувати: https://m.youtube.com/watch?v=X0QUQKFY2tA
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20.07.2021 10:27 Ответить
Будущие обитатели Верховной Рады
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20.07.2021 10:28 Ответить
А налог хозяйка платила за получение прибыли? Сдавала квартиру, значит есть где жить самой, в жилье не нуждается. Посуточно сдавала- жадная ****. Пустила непонятно кого? Еще и тупая жадная ****. Наверное родственница кого то из слуг.
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20.07.2021 11:05 Ответить
іпать ти геній!
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20.07.2021 14:20 Ответить
Нащадки тих, хто 40 років тому громив телефонні будки.
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20.07.2021 12:18 Ответить
Тех кто выбивал воду из автоматов с газводой
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20.07.2021 21:00 Ответить
П'ятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3612
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20.07.2021 13:43 Ответить
Кстати, если кто-то не обратил внимания: история эта случилась 11 апреля 2020 года. И только сейчас дело отправили в суд. То есть компенсацию хозяйка до сих пор не получила. Ведь чтобы ее получить, необходимо иметь на руках результаты досудебного расследования с оценкой нанесенного ущерба. Вот такое у нас "супербыстрое" правосудие. А если вдруг такое же случится еще с кем-нибудь?
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20.07.2021 14:33 Ответить
 
 