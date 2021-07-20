Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Печерская окружная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в TikTok.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры со ссылкой на материалы следствия, 11 апреля 2020 года компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины в Киеве, передает Цензор.НЕТ. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день компания прибыла в дом.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянную, и тому подобное.

"Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в ​​жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе Tik-Tok. В целом своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен. Действия молодых людей квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.







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