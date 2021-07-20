Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Печерская окружная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в TikTok.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры со ссылкой на материалы следствия, 11 апреля 2020 года компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины в Киеве, передает Цензор.НЕТ. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день компания прибыла в дом.
Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянную, и тому подобное.
"Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе Tik-Tok. В целом своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен. Действия молодых людей квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
истинный христианин всегда скажет тому кто его опустил - шоп тя "машина сбила"(она сама ездит и не будет иметь проблем?)
так и тут - я просто умею ся поставить на чье-то место - вот не хотел бы сбить дураков, шоб ты поржал, пофиг шо они натворили. - потом либо сидеть либо лизать жёппы мусорам и прочему отребью, как Ляшко
https://www.youtube.com/watch?v=8IDaMLeyGJM
В 90-е ей захотелось тупой овце, там тебя идиотку тупую за такую манеру общения вывернули бы наизнанку.
тещу закопатьтеще огород вскопать)
либо ты высрал и не подумал, шо блогер это напр. Илон маск - ведет же там свои какие-то инстаграммы, и твиттеры, и блогер это напр. Соловьев. И Невзоров - и Кадыров.
А второй - как в Швеции, т.е. - доверяет гражданам самим смотреть или нет что то - как в Швеции - не гонялись кучей мусоров за чудаком в трусах, а просто сказали - мы доверяем нашим гражданам и дали рекомендации.
<real estate agent mode>
приходьте на тихі Липки, Пушкінський квартал або на Великій Житомірскій біля Пейзажної Аллеї
звертайтеся кому потрібно
</real estate agent mode>
Они этот форум изуродовали до "немогу"
Тоже будут просмотры.
Так само влаштована мещицина, поліцця, все комунальне господарство....
Никакие штрафы, которые легко заплатят их родарки, никакие условные, палками по жопам, до крови, так шоб год присесть не могли и спали на животе.
Интересно сколько стоит аренда посуточно такой хаты с тела одного?
напоминаю зарплата в украине от 4 до 20 тыщ...в основном 6-7
Кроме высшего военного инженерно-технического. еще курсы системного администратора Cisco...куда не сунься админом не берут, даже помошником...только сертификат требуют + возраст..либо только монтажником...
У мене на під'їзді об'яви з ЖЕКу висіли на 8-11тис грн для прибиральників, слюсарів та електриків, а ще продавців до магазинів на 11-15тис грн
Тому подумав, що ви перебільшуєте