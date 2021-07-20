Мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери, задержали в Луцке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали в Луцке мужчину, который может быть причастен к убийству собственных жены и дочери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

"Сообщение об убийстве в Луцке поступило в полицию сегодня в 7:15: заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь. За считаные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин - 56 и 22 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и объявлении подозрения.

Сведения внесены в ЕРДР по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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