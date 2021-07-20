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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кент провел встречу с представителями крымских татар - обсудили оккупацию полуострова и Крымскую платформу. ФОТО

Заместитель помощника государственного секретаря США, временный поверенный в делах США в Украине, Джордж Кент обсудил с лидерами крымскотатарского народа, чиновниками и депутатами ситуацию во временно оккупированном Россией Крыму и саммит "Крымской платформы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.

"Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупации Крыма Россией, преследования населения, и будущую Крымскую платформу", - сообщает посольство США в Facebook.

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Кент провел встречу с представителями крымских татар - обсудили оккупацию полуострова и Крымскую платформу 01
Кент провел встречу с представителями крымских татар - обсудили оккупацию полуострова и Крымскую платформу 02

Крым (26424) крымские татары (2718) Кент Джордж (50) Крымская платформа (308)


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Пропадет же сайт.Начинается все с сменьі дизайна
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20.07.2021 11:06 Ответить
 
 