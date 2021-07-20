Кент провел встречу с представителями крымских татар - обсудили оккупацию полуострова и Крымскую платформу. ФОТО
Заместитель помощника государственного секретаря США, временный поверенный в делах США в Украине, Джордж Кент обсудил с лидерами крымскотатарского народа, чиновниками и депутатами ситуацию во временно оккупированном Россией Крыму и саммит "Крымской платформы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.
"Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупации Крыма Россией, преследования населения, и будущую Крымскую платформу", - сообщает посольство США в Facebook.
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Ван Хельсинг #474886
показать весь комментарий20.07.2021 11:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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