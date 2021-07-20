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Женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве 20 июля неизвестные ограбили отделение банка, применив "коктейль Молотова".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Киев опреативный"

"Поступила информация об ограблении банка "УкрСиббанк" на улице Автозаводской, 99. По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "Гром" по розыску и задержанию неизвестной женского пола, которая зашла в отделение банка и бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета унесла средства у кассиров", - отмечается в сообщении.

Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей нападавшую удалось задержать.

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Женщина с применением коктейля Молотова ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана 01

Столичная полиция обнародовала информацию такого содержания: "Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении в отделении банка на улице Автозаводской. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Кроме того, дежурный ввел специальную полицейскую операцию.

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Женщина с применением коктейля Молотова ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана 02
Женщина с применением коктейля Молотова ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана 03
Женщина с применением коктейля Молотова ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана 04
Женщина с применением коктейля Молотова ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана 05

банки (1937) Киев (25668) ограбление (1369)


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Топ комментарии
+13
первоначальное название " коктейль ДЛЯ Молотова " придумали фины во время Зимней войны 1939-го года

совки-москали это название как обычно украли и слегка переделали
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20.07.2021 12:57 Ответить
+6
Шанс був, не спорю. Але наш вумний нарід як завжди все пересрав.
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20.07.2021 13:23 Ответить
+5
Був шанс В Чорновіл
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20.07.2021 13:04 Ответить
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А чого не написали хто вона? Шо за курва така з кАктєльєм якогогось кацапа молоткова?
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20.07.2021 12:31 Ответить
Молотов жид як і вся та влада пора б уже , вміти відрізняти і розуміти хто є хто насправді
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20.07.2021 12:37 Ответить
А в нас колись була чисто українська влада?
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20.07.2021 12:59 Ответить
Був шанс В Чорновіл
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20.07.2021 13:04 Ответить
Шанс був, не спорю. Але наш вумний нарід як завжди все пересрав.
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20.07.2021 13:23 Ответить
одне одному не заважає.
Ще в часи позднього СРСР під час телемосту США СРСР відбувся приблизно такий діалог:
Філ Донахью:
- Чому ви зветесь рузьким, коли ви - єврей?
Познер:
- Пазвольтє! Я - русскій!
Філ Донахью:
- Ну і що? А я - американський!
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20.07.2021 14:14 Ответить
Ні, не жид. Його справжнє прізвище - Скрябін. https://stuki-druki.com/authors/Molotov.php
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20.07.2021 14:39 Ответить
Да, но Скрябин к сожалению еврейская фамилия ,интернет вам поможет распознавать их и не только по лицам и фамилиям , кстати если так подходить то тогда Вадим Рабинович белорус,а Перебийнис прибалтос просто есть тонкости в маскировке евреев ,но про это мало кто знает поэтому например люди считают ошибочно, что хутин кацап
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21.07.2021 00:45 Ответить
Все ці писаки розуміють. Просто наводять тінь на плетінь
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20.07.2021 16:09 Ответить
первоначальное название " коктейль ДЛЯ Молотова " придумали фины во время Зимней войны 1939-го года

совки-москали это название как обычно украли и слегка переделали
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20.07.2021 12:57 Ответить
История была такова, что Молотов выступал по радио и рассказывал, шо на Хельсинки советские самолеты сбрасывают подарки. А поскольку, на практически весь деревянный Хельсинки, Красная Армия сбрасывала зажигательные бомбы, то финны грустно называли это" Коктейлями Молотова".,
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20.07.2021 18:06 Ответить
история была такова

Финляндия страна не богатая и на оборону денег всегда не хватало . поэтому в ходе боев при тотальной нехватке противотанковых средств в ход пошли дешевые и доступные но весьма эффективные средства такие как бутылки с зажигательной смесью . придумали их естественно задолго до этого и не фины . но именно финские солдаты окрестили это коктейль для Молотова . дело в том что Молотов тогда был глава правительства СССР ( напомню Сталин был генеральный секретарь ЦК ВКПб) и ультиматум Финляндии был от Молотова а не от Сталина
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20.07.2021 18:28 Ответить
"Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939%E2%80%941940_%D0%B3%D0%B3. Зимней войны финская армия стала использовать такие бутылки как противотанковое средство. Финны называли советскую кассетную авиационную бомбу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 РРАБ-3 «хлебной корзиной Молотова», поскольку она в воздухе рассыпала «буханки» - суббоеприпасы. По аналогии, финская армия стала называть «коктейлем Молотова» свои бутылки с зажигательной смесью. В финской литературе встречается утверждение, что в самой Финляндии бутылки с зажигательной смесью получили название «коктейль для Молотова»"
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20.07.2021 18:43 Ответить
правильно . я именно это и написал . только не "встречается утверждение" а так и было на самом деле
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20.07.2021 19:34 Ответить
48 відсотків річних - ото грабуок. а це... народ України повернув собі трішки свого.
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20.07.2021 12:40 Ответить
мендель, зупинись, твою першу книжку ще не прочитали
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20.07.2021 12:43 Ответить
пистолет пневмат судя по фото. что впрочем не является оправданием.
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20.07.2021 12:54 Ответить
"По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "Гром"

"...полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу"

Що, навіть спецпідрозділи та гелікоптери не задіяли?
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20.07.2021 13:33 Ответить
Достали мама бекер с яйцами
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20.07.2021 13:38 Ответить
За взятие укрсиббанка нужно награждать, а не наказывать...
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20.07.2021 13:44 Ответить
На заході - пограбування банка - сприймається зовсім інакше
Жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) - Цензор.НЕТ 2833

Якщо банки мають право грабувати людей ....,
То і люди мають право грабувати банки ...
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20.07.2021 14:19 Ответить
...особливо кацапобанки в Украiнi - я ж про це... так би мовити.
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20.07.2021 15:06 Ответить
Не стоило увольнять Мендель!
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20.07.2021 13:53 Ответить
Ну правильно, а что делать? Коммуналку платить надо.
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20.07.2021 14:05 Ответить
 
 