Женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана. ФОТОрепортаж (обновлено)
В Киеве 20 июля неизвестные ограбили отделение банка, применив "коктейль Молотова".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Киев опреативный"
"Поступила информация об ограблении банка "УкрСиббанк" на улице Автозаводской, 99. По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "Гром" по розыску и задержанию неизвестной женского пола, которая зашла в отделение банка и бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета унесла средства у кассиров", - отмечается в сообщении.
Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей нападавшую удалось задержать.
Столичная полиция обнародовала информацию такого содержания: "Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении в отделении банка на улице Автозаводской. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Кроме того, дежурный ввел специальную полицейскую операцию.
На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу.
В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
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Ще в часи позднього СРСР під час телемосту США СРСР відбувся приблизно такий діалог:
Філ Донахью:
- Чому ви зветесь рузьким, коли ви - єврей?
Познер:
- Пазвольтє! Я - русскій!
Філ Донахью:
- Ну і що? А я - американський!
совки-москали это название как обычно украли и слегка переделали
Финляндия страна не богатая и на оборону денег всегда не хватало . поэтому в ходе боев при тотальной нехватке противотанковых средств в ход пошли дешевые и доступные но весьма эффективные средства такие как бутылки с зажигательной смесью . придумали их естественно задолго до этого и не фины . но именно финские солдаты окрестили это коктейль для Молотова . дело в том что Молотов тогда был глава правительства СССР ( напомню Сталин был генеральный секретарь ЦК ВКПб) и ультиматум Финляндии был от Молотова а не от Сталина
"...полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу"
Що, навіть спецпідрозділи та гелікоптери не задіяли?
Якщо банки мають право грабувати людей ....,
То і люди мають право грабувати банки ...