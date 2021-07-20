Женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве: нападавшая задержана. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве 20 июля неизвестные ограбили отделение банка, применив "коктейль Молотова".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Киев опреативный"

"Поступила информация об ограблении банка "УкрСиббанк" на улице Автозаводской, 99. По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "Гром" по розыску и задержанию неизвестной женского пола, которая зашла в отделение банка и бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета унесла средства у кассиров", - отмечается в сообщении.

Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей нападавшую удалось задержать.

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Столичная полиция обнародовала информацию такого содержания: "Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении в отделении банка на улице Автозаводской. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Кроме того, дежурный ввел специальную полицейскую операцию.

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".







