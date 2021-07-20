Задержан 21-летний пациент психбольницы, который убил медбрата под Кривым Рогом, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 20 июля, правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Днепропетровской области.
"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района",- следует из сообщения.
Подчеркивается, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.
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а як вирішуються такі питання зараз?
И он уверял, что не лох.
Тоже с к-рога.
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Больного под стражу, а тех кто это предложил в дурдом на уколы....
Какой еще стражей??? он психически болен и находился в дурдоме...