Задержан 21-летний пациент психбольницы, который убил медбрата под Кривым Рогом, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 20 июля, правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Днепропетровской области.

"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района",- следует из сообщения.

Подчеркивается, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.

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