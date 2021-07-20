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Задержан 21-летний пациент психбольницы, который убил медбрата под Кривым Рогом, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 20 июля, правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который накануне убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Днепропетровской области.

"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района",- следует из сообщения.

Подчеркивается, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.

Читайте также: Под Кривым Рогом 21-летний пациент психбольницы убил медбрата ножкой от стула и сбежал. ФОТО

Задержан 21-летний пациент психбольницы, который убил медбрата под Кривым Рогом, - Нацполиция 01

Автор: 

Нацполиция (16559) психбольница (156) убийство (6505) Днепропетровская область (4071)


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Топ комментарии
+31
ага) зря вас повыпускали.
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20.07.2021 13:17 Ответить
+17
Це часом не родич зебільного воно?
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20.07.2021 13:12 Ответить
+14
Майбутній презедент....
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20.07.2021 13:10 Ответить
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Майбутній презедент....
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20.07.2021 13:10 Ответить
Спасибо Супрун за разгром психбольниц и тубдиспансеров.
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20.07.2021 13:11 Ответить
ага) зря вас повыпускали.
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20.07.2021 13:17 Ответить
С ней паровозом пойдешь.
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20.07.2021 14:23 Ответить
Санитары, вяжите и этого шизика... пусть назад возвращается в психбольницу.
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20.07.2021 13:18 Ответить
Какя психбольница! Не оправдал доверие- перевести на более ответственную должность!
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20.07.2021 13:26 Ответить
И далой прививки!
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20.07.2021 13:49 Ответить
Сам видел как Супрун громила , или сказал кто?😀
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20.07.2021 15:58 Ответить
О как боты раздухарились,туберкулезных им в трамвай.
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20.07.2021 17:18 Ответить
Це часом не родич зебільного воно?
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20.07.2021 13:12 Ответить
Это его приёмный зебрателла 😀
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20.07.2021 13:15 Ответить
раніш було довічне примусове утримання у психіатричному відділенні з примусовим лікуванням для психічно хворих, що скоїли тяжкі злочини (насправді це були психіатричні тюрми)
а як вирішуються такі питання зараз?
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20.07.2021 13:15 Ответить
ну він був пацієнтом психлікарні, з якої втік, - виходить що так само.
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20.07.2021 13:18 Ответить
а зараз вони (після перемоги зебільного більбо і його презекоМанди) в парламенті нацполі судах інших органах влади
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20.07.2021 13:19 Ответить
А от Кива лікувався у Полтавській психіатричній лікарні з діагнозом "наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості" та є інвалідом другої групи. Іллю Киву у 2013 році визнали винним у вимаганні. Але через довідку про те що він псих з інвалідністю другої групи йому присудили штраф у розмірі 10 тисяч гривень замість тюремного терміну. Ця ж довідка допомогла йому захистити наукову дисертацію і є тим розпізнавальним знаком, який завідчує що він СВІЙ серед ЗЕбільних, ОПЗЖоп і інших правителів України.
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20.07.2021 13:50 Ответить
У медбратьев должны быть электрошокеры, а данный пациент похоже скорее косил чем псих
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20.07.2021 13:15 Ответить
Вроде ж ему уже 42 было...
И он уверял, что не лох.

Тоже с к-рога.
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20.07.2021 13:19 Ответить
..дебилу с ксивой ничего не угрожает, на что Зеля Беспредельщик и рассчитывает, жонглируя Конституцией (даже без рук) как хочет..9
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20.07.2021 13:36 Ответить
Психбольниц?а прятаться соображала работает...повыпускай их всех и скоро мы будем прятаться(
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20.07.2021 14:01 Ответить
Взять его на поруки...
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20.07.2021 15:05 Ответить
дык это же родной брат *************, которого якобы убил огент вальцманЗатримано 21-річного пацієнта психлікарні, який убив медбрата під Кривим Рогом, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9961
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20.07.2021 15:50 Ответить
Здоровый бугаяка.
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20.07.2021 15:59 Ответить
Пахать на нём надо, а не по психушкам валяться.
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26.08.2021 18:59 Ответить
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

==========
Больного под стражу, а тех кто это предложил в дурдом на уколы....
Какой еще стражей??? он психически болен и находился в дурдоме...
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26.08.2021 19:02 Ответить
 
 