4,5 млн грн кредита ЕБРР, выделенных на ремонт школ и детсадов, присвоили на Днепропетровщине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Днепре разоблачена схема присвоения 4,5 миллиона гривен кредита от Европейского банка реконструкции и развития, которые были выделены на ремонт школ и детских садов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, между коммунальным предприятием Днепровского городского совета и Европейским банком реконструкции и развития заключен договор о выделении средств на реализацию инвестиционной программы по повышению энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях города Днепра. По результатам международного тендера генеральным подрядчиком определена азербайджанская компанию, которая действует на территории Украины через зарегистрированное открытое акционерное общество.

Установлено, что глава представительства этого акционерного общества, директор коммунального предприятия, директор ООО, физическое лицо-предприниматель и еще двое граждан, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2019 по февраль 2020 завладели бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в двух детских садах и школе.

Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по устройству мягкой кровли на объектах с применением утеплителя слоя монолитного пенобетона, который не соответствует проектной документации, в результате чего получили средства в сумме более 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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