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4,5 млн грн кредита ЕБРР, выделенных на ремонт школ и детсадов, присвоили на Днепропетровщине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Днепре разоблачена схема присвоения 4,5 миллиона гривен кредита от Европейского банка реконструкции и развития, которые были выделены на ремонт школ и детских садов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, между коммунальным предприятием Днепровского городского совета и Европейским банком реконструкции и развития заключен договор о выделении средств на реализацию инвестиционной программы по повышению энергоэффективности в бюджетных учреждениях и заведениях города Днепра. По результатам международного тендера генеральным подрядчиком определена азербайджанская компанию, которая действует на территории Украины через зарегистрированное открытое акционерное общество.

Установлено, что глава представительства этого акционерного общества, директор коммунального предприятия, директор ООО, физическое лицо-предприниматель и еще двое граждан, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2019 по февраль 2020 завладели бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в двух детских садах и школе.

Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по устройству мягкой кровли на объектах с применением утеплителя слоя монолитного пенобетона, который не соответствует проектной документации, в результате чего получили средства в сумме более 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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4,5 млн грн кредита ЕБРР, выделенных на ремонт школ и детсадов, присвоили на Днепропетровщине, - Офис Генпрокурора 01
4,5 млн грн кредита ЕБРР, выделенных на ремонт школ и детсадов, присвоили на Днепропетровщине, - Офис Генпрокурора 02
4,5 млн грн кредита ЕБРР, выделенных на ремонт школ и детсадов, присвоили на Днепропетровщине, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

детсад (430) ЕБРР (261) хищение (679) школа (3020) Офис Генпрокурора (2494) Днепропетровская область (4071)


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А причем здесь Зеленский?
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20.07.2021 13:27 Ответить
в период с августа 2019 по февраль 2020 завладели бюджетными средствами...

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20.07.2021 13:35 Ответить
Ніт, бубочька - пабедитель олигархії, корупції і ковіду-19
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22.07.2021 03:29 Ответить
у когось Велике Крадівництво, а у когось маленьке.
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20.07.2021 13:32 Ответить
мне лично интереснее читать о раскрадании миллиардов. а это все засирание мозгов и показ бурной борьбы с коррупцией. почему то о 370 млрд фискалов, налоговой и таможни говорит только Михуил. ермак, арахамия, верещук, комельчук же только молчат в тряпочку. ЗНАЧИТ В ДОЛЕ. иначе никак
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20.07.2021 13:39 Ответить
реальной борьбы с коррупцией НЕТ в принципе. и причина не в желании или не желании. причина в том что колличество бабла поступившее в руки наших правителей нужно пересчитать, а их настолько дахренище что на другие дела банально времени не хватает
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20.07.2021 13:44 Ответить
Интересно, а есть ли вообще в Украине хоть ОДНА сторительная фирма, которая не "мухлюет" со сметами и не имеет липовых /формальных/ актов выполненых работ? У меня есть обоснованое сомнения,что такая не существует в нашей реальности!
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20.07.2021 13:59 Ответить
у нас стабильно половина кредитов разворовывается. А проценты оплачиваем все. Из бюджета.
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20.07.2021 14:10 Ответить
та хотя бы б не расстреляли за такое нечаянное крупное хищение
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20.07.2021 15:07 Ответить
 
 