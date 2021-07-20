Дорогу, которую не ремонтировали 40 лет, восстановят на Черниговщине, - ОГА. ФОТО

В Черниговской области отремонтируют дорогу между селами Яблунивка и Сергеевка. Работы планируют завершить до конца сентября.

Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубокие ямы, которые не высыхают даже летом, заросли и чащи - вот этот участок автодороги между селами Яблунивка и Сергеевка Прилукского района Черниговской области не знал ремонта 40 лет, но знает лексику очередного водителя на каждой выбоине и как медленно тянется время для детей в школьном автобусе, пока тот пытается преодолевать препятствия", - говорится в сообщении.

На участке протяженностью 6,1 км уже стартовали подготовительные работы.

В ходе президентской программы "Большая стройка" на дороге также укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, выровняют путь, сделают дорожную разметку, устроят барьерное ограждение и установят дорожные знаки.

"Около 2500 жителей сел Яблунивка и Сергеевка уже скоро смогут комфортно, быстро, а главное безопасно передвигаться по отремонтированной автодороге", - подчеркнула Коваленко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируется отремонтировать 2000 километров дорог местного значения.

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