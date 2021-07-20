Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов. ФОТОрепортаж
В Ставропольском крае 20 июля задержан глава Управления ГИБДД Алексей Сафонов. Это уже подтвержденная информация, но источники сообщают и об аресте еще 35 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЕАdaily.
"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - пишет телеграм-канал "ВЧК - ОГПУ".
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото из особняка, которое, по его словам, принадлежит Сафонову.
"Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе", - подписал фотографии в своем телеграм-канале Хинштейн.
По данным Хинштейна, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п.
"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - пишет депутат.
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І чому всіх казнокрадів прям тягне ота позолота і ліпніна, треба все позолотити.
Навіть на кухню її присобачили.
Мідаси..
***** На своих надо смотреть больше.. что там какой=то ГБДДшник.
Зеленский не задекларировал виллу
на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", -
"Слідство.Інфо". ФОТО
В """В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил ...... .Источник: https://censor.net/ru/p3119070
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""""особняк
на популярном среди российских олигархов курорте Форте-дей-Марми - Италия.
За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа", Улица Via Civitali в Форте-дей-Марми......