Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов. ФОТОрепортаж

В Ставропольском крае 20 июля задержан глава Управления ГИБДД Алексей Сафонов. Это уже подтвержденная информация, но источники сообщают и об аресте еще 35 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЕАdaily.

"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - пишет телеграм-канал "ВЧК - ОГПУ".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото из особняка, которое, по его словам, принадлежит Сафонову.

"Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе", - подписал фотографии в своем телеграм-канале Хинштейн.

По данным Хинштейна, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п.

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"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - пишет депутат.





























Фото: Хинштейн/Telegram