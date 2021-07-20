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Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов. ФОТОрепортаж

В Ставропольском крае 20 июля задержан глава Управления ГИБДД Алексей Сафонов. Это уже подтвержденная информация, но источники сообщают и об аресте еще 35 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЕАdaily.

"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - пишет телеграм-канал "ВЧК - ОГПУ".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото из особняка, которое, по его словам, принадлежит Сафонову.

"Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе", - подписал фотографии в своем телеграм-канале Хинштейн.

По данным Хинштейна, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п.

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"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - пишет депутат.

Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 01
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 02
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 03

Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 04
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 05
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 06
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 07
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 08
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 09
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 10
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 11
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 12
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 13
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов 14
Фото: Хинштейн/Telegram

арест (10465) коррупция (8575) россия (96157) ГИБДД (13)


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Топ комментарии
+30
Пшонка бы обзавидовался)
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20.07.2021 14:14 Ответить
+26
Сотрудники на всякий случай сняли ботинки. мало ли что?
Золотые унитазы, элитные машины и живой павлин: в России задержали верхушку УГИБДД одного из регионов - Цензор.НЕТ 2005
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20.07.2021 14:22 Ответить
+24
", и при этом бабло находят чемоданами и в бюджет передают"

боже, какой же наивный лох, я смеюся.
На рашке "находят" толоько у тех кто плохо заносит, сечешь дурень?
А крадут там ВСЕ - потому что это НЕОБХОДИМОЕ условие для успешного чинуши. Красть и заносить кому надо и сколько надо.
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20.07.2021 14:24 Ответить
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а фотографии делали у сАбакова в Италии??
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21.07.2021 03:42 Ответить
кацапостайл - голимое мещанство
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21.07.2021 05:36 Ответить
называется , дуракам некуда деньги было выбросить... Даже компьютерный стол... а не наблюдается...
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21.07.2021 05:41 Ответить
Він мав нахабство зробити кращий та богатший інтер'єр, аніж Пуйло.
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21.07.2021 07:44 Ответить
Все в позолоті....А стелі низькі.
І чому всіх казнокрадів прям тягне ота позолота і ліпніна, треба все позолотити.
Навіть на кухню її присобачили.
Мідаси..
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21.07.2021 07:46 Ответить
бо грошей не заробив своєю працею і тому не знає куди їх всунути, от витрачають на те, що просто дорого, на більше розуму не вистачає.
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21.07.2021 08:20 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi

***** На своих надо смотреть больше.. что там какой=то ГБДДшник.
Зеленский не задекларировал виллу
на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", -
"Слідство.Інфо". ФОТО

Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів - Цензор.НЕТ 8120 В """В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной вилле на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не вспомнил ...... .Источник: https://censor.net/ru/p3119070
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21.07.2021 08:33 Ответить
В Украине каждый вороватый мусор может жить не уже, кто сторону обворовует, выполняет заказные убийства - давно не секрет
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21.07.2021 07:58 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html

.
""""особняк
на популярном среди российских олигархов курорте Форте-дей-Марми - Италия.

За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа", Улица Via Civitali в Форте-дей-Марми......

Золоті унітази, елітні машини та живий павич: у Росії затримали верхівку УДІБДР одного з регіонів - Цензор.НЕТ 988
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21.07.2021 08:38 Ответить
Скромненькая такая себе хатынка!
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21.07.2021 08:03 Ответить
если так живут ..госслужащие.. то дворец ***** так себе --- немного круче
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21.07.2021 08:23 Ответить
Как живет царь - так и полицмейстер - это Россия.
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21.07.2021 08:26 Ответить
адская безвкусица - помесь бедного арабского шейха и цыганского барона, фу, как можно там жить..., этому начальнику гибдд надо голову лечить...
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21.07.2021 08:54 Ответить
ну очень многие чиновники постсовка только ради такого и живут, да и подростающее молодое поколение берет с них активный пример, а у олигархов логова тоже ничуть не хуже
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21.07.2021 09:56 Ответить
Можно подумать украинские таможенники живут хуже!
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21.07.2021 10:33 Ответить
эка невидаль...посмотрите на выпуск курсантов ФСБ на геликах...
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21.07.2021 12:46 Ответить
ну самое смешное же что 99,9% гбддшников, ментов и прочей мразоты воруют так же, разница лишь в масштабах. И даже те кто арестовывал этих барыг все так же замешаны в коррупции) Все до одного!
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21.07.2021 13:45 Ответить
Разглядывание неизвестно когда и неизвестно где сделанных картинок неизбежно привело к содержательной дискуссии, смысл которой сводится к следующему: фи, как безвкусно, если бы я был начальником ГАИ, то сделал бы интерьер в совсем другом стиле
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21.07.2021 13:56 Ответить
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