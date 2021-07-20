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Новости Фото ДТП
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Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших. ВИДЕО камер наблюдения

В столице на перекрестке улиц маршала Малиновского и Оболонского проспекта по вине водителя такси произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Как пишет "Киев.Оперативный", водитель Toyota пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, однако задел легковушку Audi. Вследствие ДТП повреждения получили 5 транспортных средств, так как из-за удара такси отбросило на припаркованные автомобили.

Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших 01

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В полиции напоминают:

- красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение;

- желтый запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов. Желтый мигающий сигнал или два желтых мигающих сигнала разрешают движение и информируют о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода;

- зеленый сигнал светофора разрешает движение.

Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших 02
Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших 03
Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших 04
Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших 05
Фото: Киев.Оперативный

ДТП (7685) Киев (25670) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+11
таксист - как не долбонавт, так нарик
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20.07.2021 14:51 Ответить
+8
примусові роботи, поки не компенсує всім ремонти побитих автівок.
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20.07.2021 15:00 Ответить
+5
Як вдало - й менти поряд
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20.07.2021 15:00 Ответить
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таксист - как не долбонавт, так нарик
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20.07.2021 14:51 Ответить
Уклон... Понятно, на вызов торопился. Наверное два счетчика пообещали...
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20.07.2021 14:52 Ответить
Пощастило дурню.
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20.07.2021 14:53 Ответить
Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших - Цензор.НЕТ 5978
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20.07.2021 14:56 Ответить
примусові роботи, поки не компенсує всім ремонти побитих автівок.
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20.07.2021 15:00 Ответить
На такой скорости хорошо хоть без жертв.
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20.07.2021 14:59 Ответить
Як вдало - й менти поряд
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20.07.2021 15:00 Ответить
А уклон та еще мудацкая контора и реклама у них для зебилов где чувак в ванной едет в кузове или баба каторая налаштувала сибя на акулу бизднеса.
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20.07.2021 15:02 Ответить
А что лучше? У нас есть не-мудацкие службы такси?
За Болт не знаю, но Убер еще более мудачцая контора, чем Уклон, а всякие ноу-неймы типа 838 и тд - и вовсе шлак.
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20.07.2021 15:18 Ответить
"твій рух - ТВОЇ правила", всё честно, я считаю.
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20.07.2021 15:06 Ответить
На мой не предвзятый взгляд, он еще и скорость превысил.
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20.07.2021 15:10 Ответить
чертов козел, когда они уже переведутся...
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20.07.2021 15:13 Ответить
Бідного Ланоса пошті на 180 градусів розвернув гадёниш...
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20.07.2021 15:17 Ответить
ох и дебил...
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20.07.2021 15:56 Ответить
Таксист - это не профессия, а диагноз.
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20.07.2021 15:56 Ответить
Эти таксисты-***** постоянно то на красный, то на пешпереходе давят. А потом час стоят в ожидании заказа!
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20.07.2021 16:08 Ответить
он же вадила
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20.07.2021 16:09 Ответить
Зайцева так же ехала,уже забыли?
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20.07.2021 16:19 Ответить
Причина дтп превышение скоростного режима.
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20.07.2021 16:50 Ответить
Проскакун. Он же диарейщик.
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20.07.2021 18:08 Ответить
надо срочно легализвать марихуану..а то таксисты покупают дурь низкого качества
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20.07.2021 18:12 Ответить
уе.ок.....
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20.07.2021 18:32 Ответить
Вчера такой же урод мопса задавил у хороших знакомых прямо рядом с парадной...там истерика была шо звиздец по газам и слинял...не успели номер запомнить и сфоткать были в шоке...
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20.07.2021 21:09 Ответить
 
 