Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших. ВИДЕО камер наблюдения
В столице на перекрестке улиц маршала Малиновского и Оболонского проспекта по вине водителя такси произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Как пишет "Киев.Оперативный", водитель Toyota пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, однако задел легковушку Audi. Вследствие ДТП повреждения получили 5 транспортных средств, так как из-за удара такси отбросило на припаркованные автомобили.
В полиции напоминают:
- красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение;
- желтый запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов. Желтый мигающий сигнал или два желтых мигающих сигнала разрешают движение и информируют о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода;
- зеленый сигнал светофора разрешает движение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За Болт не знаю, но Убер еще более мудачцая контора, чем Уклон, а всякие ноу-неймы типа 838 и тд - и вовсе шлак.