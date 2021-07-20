Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист-нарушитель устроил масштабное ДТП, двое пострадавших. ВИДЕО камер наблюдения

В столице на перекрестке улиц маршала Малиновского и Оболонского проспекта по вине водителя такси произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Как пишет "Киев.Оперативный", водитель Toyota пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, однако задел легковушку Audi. Вследствие ДТП повреждения получили 5 транспортных средств, так как из-за удара такси отбросило на припаркованные автомобили.

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В полиции напоминают:

- красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение;

- желтый запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов. Желтый мигающий сигнал или два желтых мигающих сигнала разрешают движение и информируют о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода;

- зеленый сигнал светофора разрешает движение.









Фото: Киев.Оперативный