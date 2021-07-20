"Вы охраняете безопасность Европы", - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС. ФОТОрепортаж

19-20 июля с целью ознакомления с ситуацией по безопасности делегация Королевства Дания во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания Оле Егбергом Миккельсеном посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"19 июля датские дипломаты встретились с заместителем Командующего объединенных сил генерал-майором Эдуардом Москалевым. Они посетили контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", где ознакомились с инфраструктурой и возможностями КПВВ. Также участники встречи побывали на командно-наблюдательном пункте подразделения Вооруженных Сил Украины, который выполняет задачи в составе Объединенных сил", - говорится в сообщении.

"Я очень рад посетить линию разграничения и увидеть все собственными глазами. Это передовая мирной жизни, передовая демократии. Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности. Я очень рад познакомиться со всеми вами, командирами и солдатами. Моя вам искренняя благодарность за то, что вы делаете", - отметил Оле Егберг Миккельсен во время общения с украинскими военными на передовой.

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Также в этот день датская делегация провела с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

В пресс-сцентре ООС отметили: "20 июля заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев во время брифинга ознакомил Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания Оле Егберг Миккельсена с ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил, а руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан - с нарушениями режима прекращения огня, к которым прибегают российско-оккупационные войска".

"В конце визита Оле Егберг Миккельсен встретился с представителями Датской группы по разминированию. Вместе они посетили участки, где производится очистка местности от взрывоопасных предметов", - резюмируется в сообщении.

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