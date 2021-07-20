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"Вы охраняете безопасность Европы", - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС. ФОТОрепортаж

19-20 июля с целью ознакомления с ситуацией по безопасности делегация Королевства Дания во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания Оле Егбергом Миккельсеном посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 

"19 июля датские дипломаты встретились с заместителем Командующего объединенных сил генерал-майором Эдуардом Москалевым. Они посетили контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", где ознакомились с инфраструктурой и возможностями КПВВ. Также участники встречи побывали на командно-наблюдательном пункте подразделения Вооруженных Сил Украины, который выполняет задачи в составе Объединенных сил", - говорится в сообщении.

"Я очень рад посетить линию разграничения и увидеть все собственными глазами. Это передовая мирной жизни, передовая демократии. Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности. Я очень рад познакомиться со всеми вами, командирами и солдатами. Моя вам искренняя благодарность за то, что вы делаете", - отметил Оле Егберг Миккельсен во время общения с украинскими военными на передовой.

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Также в этот день датская делегация провела с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

В пресс-сцентре ООС отметили: "20 июля заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев во время брифинга ознакомил Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания Оле Егберг Миккельсена с  ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил, а руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан - с нарушениями режима прекращения огня, к которым прибегают российско-оккупационные войска".

"В конце визита Оле Егберг Миккельсен встретился с представителями Датской группы по разминированию. Вместе они посетили участки, где производится очистка местности от взрывоопасных предметов", - резюмируется в сообщении.

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Вы охраняете безопасность Европы, - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС 01
Вы охраняете безопасность Европы, - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС 02
Вы охраняете безопасность Европы, - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС 03
Вы охраняете безопасность Европы, - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС 04
Вы охраняете безопасность Европы, - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС 05

Дания (593) дипломаты (639) операция Объединенных сил (6766)


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Ага! только вот "европа" не очень-то особо беспокоится о собственной безопасности, потому что чужими руками доставать каштаны из костра куда комфортнее, чем своими!
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20.07.2021 14:54 Ответить
Хм. Ну так оплачивайте! Вечно обеспокоенные.
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20.07.2021 14:56 Ответить
только Европа знает ли об этом?
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20.07.2021 14:59 Ответить
Европейские дипломаты сегодня жгут не по детски там наши заробитчане их экономику своим горбом спасают, здесь наши солдаты безопасность Европы защищают! Правда причем здесь Европа и причем здесь безопасность вообще непонятно
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20.07.2021 14:59 Ответить
Европа не очень это ценит...
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20.07.2021 15:14 Ответить
Она не то чтобы не ценит, она в открытую смеется с дураков та же Дания одна из нескольких государств разрешивших постройку СП-2 через свои территориальные воды и вместе с Германией теперь российские бабки будут на карман класть а вы там защищайте нас пока ребята
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20.07.2021 15:25 Ответить
ну да дебилы охраняют и ждут пропуск в эвропу и нату
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20.07.2021 15:17 Ответить
"Вы охраняете безопасность Европы", - посол Дании Миккельсен посетил зону ООС.
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Немцам расскажите. Да и французам тоже. А то с РФ торгуют на тихаря и с оккупированными территориями тоже.
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20.07.2021 15:46 Ответить
Скажи это лягушатникам и фрау Риббентропп.
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20.07.2021 15:59 Ответить
 
 