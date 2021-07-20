Немецкие фильтры для ТЭС попали в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза, - расследование

Несмотря на санкции ЕС о запрете европейским компаниям экспортировать свои товары в оккупированный Россией Крым, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях - Таврической и Балаклавской. Для этого была привлечена литовская фирма, владелица которой имеет тесные связи с верхушкой российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" и - через ряд компаний - с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радио Свобода, сообщает программа "Схемы".

Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании "Воронеж-Аква" - одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На видео с этих ТЭС видно, какие именно здесь установлены фильтрационные установки.

Эти же установки с фиолетовой маркировкой расследователи отметили также на другом видео - местного телеканала "Вести Севастополь".

Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС - это немецкий бренд Inge GmbH.

Данные из базы импортно-экспортных операций ImportGenius подтверждают, что российская компания "Воронеж-Аква" импортировала из Литвы именно немецкие фильтрационные мембраны бренда Inge GmbH. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе - свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

17 декабря 2018 товар прибыл в Россию (город Воронеж).

В тот же день у Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров из-за подозрений литовских правоохранительных органов в том, что оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым. Основанием для этого стал случай, когда Run Engineering ранее отметила в таможенных документах, это оборудование двойного назначения, для экспорта которого и нужна лицензия, которую выдает литовская власть - говорится в расследовании.

Впрочем, и после отзыва лицензии, в соответствии с экспортными данными, Run Engineering продолжила экспортировать фильтрационное оборудование в Россию (официальный пункт назначения - город Воронеж).

В комментарии представители литовской таможни отметили, что не каждый товар проходит проверку, и добавили - если продукция уже однажды ее прошла и неуспешно, то в теории экспортировать ее следующими попытками уже не удастся.

Директор Run Engineering Повилас Медекша заявил, что его компания оборудования компании Inge GmbH в Крым не поставляла: "Мы экспортировали оборудования, а не мембраны, требующие лицензии. Это как экспортировать автомобиль, но не двигатель. Мы их поставляем, предприятие покупает их самостоятельно. Это могут быть немецкие, голландские, японские, китайские производители".

"Впрочем данные российской таможни свидетельствуют, что в тот день, когда Run Engineering лишили лицензии, из Литвы в компанию "Воронеж-Аква" поступили именно немецкие мембраны", - подчеркивают журналисты.

Немецкая компания Inge GmbH, чье оборудование попало в Крым, зарегистрированная в городе Грайфенберг, где имеет свое производство. Владелец этого бизнеса - американская корпорация DuPont.

В компании DuPont по просьбе журналистов Deutsche Welle, которые тоже присоединились к расследованию, отметили следующее: "Сотрудничая с клиентом Run Engineering, компания Inge GmbH никогда не имела никаких сведений и даже никаких признаков того, что продукция, которая поставляется этом заказчику, будет использоваться не по указанному заказчиком пунктом назначения", - заявили в компании.

На вопрос, примут они какие-то меры из-за поставок оборудования в Крым, в DuPont не ответили.

Журналисты обратились к представителям Еврокомиссии, который координирует совместный подход стран ЕС в вопросе санкций, и ждут ответа.

Отдельно расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармышева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом "Роснефть". А также через ряд компаний - с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Кармышева имеет отношение к группе инвестиционных компаний "Регион" - где, по данным журналистов, она начинала свою карьеру.

Ранее "Схемы" рассказывали о группе "Регион" как об одном из инвесторов строительства канатной дороги между Россией и Китаем, и о том, что она имеет отношение к народному депутату от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который в феврале этого года попал под санкции СНБО по подозрению в финансировании терроризма.

Также кипрская компания Марины Кармышевой Nestan LTD обладает дочерним предприятием Nestan Trading AG, что, по данным российской таможни, торгует нефтепродуктами с подсанкционным Новошахтинским заводом нефтепродуктов, которым до недавнего времени владела жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Связаться с владелицей Run Engineering Мариной Кармышевой журналистам не удалось.

Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму в 2019 году торжественно открыл президент России Владимир Путин. Их решили построить в Крыму после того как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированные территории.

В 2017 году случился скандал: стало известно о поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС. В Siemens заявили, что турбины доставили в Крым без ведома и против пожеланий компании. После этого немецкий концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, подконтрольным Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.