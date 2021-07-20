ДТП на Львовщине: Два человека погибли, в том числе ребенок, еще трое госпитализированы. ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" вблизи села Дубина Стрыйского района "Опель Астра" столкнулся с автомобилем "Мазда". В результате ДТП три человека госпитализированы, а двое погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мазда". В результате травм, полученных в ДТП, пассажирка "Мазды" погибла на месте происшествия. Еще двое пассажиров - мальчик (ориентировочный возраст 10 лет) и девочка (ориентировочный возраст 7 лет) - с телесными повреждениями были госпитализированы.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, мальчик умер в медицинском учреждении.

Оба водителя в тяжелом состоянии также находятся в больнице.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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