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Новости Фото ДТП
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ДТП на Львовщине: Два человека погибли, в том числе ребенок, еще трое госпитализированы. ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" вблизи села Дубина Стрыйского района "Опель Астра" столкнулся с автомобилем "Мазда". В результате ДТП три человека госпитализированы, а двое погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся  с автомобилем "Мазда". В результате травм, полученных в ДТП, пассажирка "Мазды" погибла на месте происшествия. Еще двое пассажиров - мальчик (ориентировочный возраст 10 лет) и девочка (ориентировочный возраст 7 лет) - с телесными повреждениями были госпитализированы.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, мальчик умер в медицинском учреждении.

Оба водителя в тяжелом состоянии также находятся в больнице.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

ДТП на Львовщине: Два человека погибли, в том числе ребенок, еще трое госпитализированы 01
ДТП на Львовщине: Два человека погибли, в том числе ребенок, еще трое госпитализированы 02

Автор: 

дети (6573) ДТП (7685) смерть (9250) Львовская область (2933)


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Топ комментарии
+3
ехала себе семья на Мазде...никого не трогали - бац - двое убитых (женщина и мальчик) водилой Опеля выскочившего на встречку (на мокрой и незнакомой дороге) и трое (два водителя и ребенок - непонятно в каком состоянии)
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20.07.2021 16:16 Ответить
+2
По этому лучше путешествовать на автобусе или поезде. В будущем может у нас будут доступные авиаперевозки внутри страны. А не то как за последние пару дней в легковушку по 10-12 челов набивалось, а потом вайльо, скока трупав...
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20.07.2021 16:19 Ответить
+2
Вообще мои мысли на много глубже, что если чел (водитель) не может гарантировать безопасность своей семьи при перевозке, то может лучше скупнуться в речке-вонючке, чем ехать на море через всю Украину? Да еще по жлобски набивать салон кумами и их детьми и шмотом с шампурами и каструлями...
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20.07.2021 16:31 Ответить
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ехала себе семья на Мазде...никого не трогали - бац - двое убитых (женщина и мальчик) водилой Опеля выскочившего на встречку (на мокрой и незнакомой дороге) и трое (два водителя и ребенок - непонятно в каком состоянии)
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20.07.2021 16:16 Ответить
По этому лучше путешествовать на автобусе или поезде. В будущем может у нас будут доступные авиаперевозки внутри страны. А не то как за последние пару дней в легковушку по 10-12 челов набивалось, а потом вайльо, скока трупав...
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20.07.2021 16:19 Ответить
там где 10-12... было по-моему 16 и машинка-тазик...(два погибших сразу)
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20.07.2021 16:25 Ответить
Вообще мои мысли на много глубже, что если чел (водитель) не может гарантировать безопасность своей семьи при перевозке, то может лучше скупнуться в речке-вонючке, чем ехать на море через всю Украину? Да еще по жлобски набивать салон кумами и их детьми и шмотом с шампурами и каструлями...
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20.07.2021 16:31 Ответить
а как водитель может что-либо гарантировать, ежели есть "крутые" козлы, которые лихо ездят по встречке и им начхать на других людей? каждый водитель может отвечат только за себя, но не за придурков, которым закон не писан.
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21.07.2021 02:04 Ответить
там VW гольф был.
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20.07.2021 18:23 Ответить
на автобусах не меньше жертв
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20.07.2021 16:25 Ответить
Если пользоваться услугами провереного перевозчика и правильно выбирать места в салоне, то риски лично для себя можно свести к абсолютному нулю. Да и что-то я не припомню шоб за это лето много автобусов в кровавую баню попали в отличие от легковых автомобилей
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20.07.2021 16:28 Ответить
Судя по фото, скорее всего это Мазду занесло на полосу Опеля. Не мог же водитель Мазды боком ехать.
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20.07.2021 16:35 Ответить
из текста статьи
предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мазда".
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20.07.2021 16:47 Ответить
Я сужу по фото, так как четко видно что удар Мазде в правый бок, а это 100% занос Мазды.
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20.07.2021 17:01 Ответить
другие фото с другого ракурса...
ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані - Цензор.НЕТ 5052

...
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ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, в тому числі дитина, ще троє госпіталізовані - Цензор.НЕТ 2316

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20.07.2021 17:10 Ответить
Ну конечно же он пытался увернуться. Странно было бы, если бы он пошёл на таран.
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20.07.2021 18:11 Ответить
ну да, фото - это сила!, по нему все ясно, не надо даже быть на месте происшествия
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21.07.2021 02:07 Ответить
гайцов нужно возвращать срочно.
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20.07.2021 18:25 Ответить
Водії часто поводяться зухвало і нагло. Переважно за цим нема ні досвіду, ні особливих навичок. Це такий бикоз голови. Шкода тільки, що разом із собою вони гроблять інших.
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20.07.2021 19:09 Ответить
Интересно, были ли пристебнуты дети и жена?
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20.07.2021 21:56 Ответить
а вы на машину повнимательнее посмотрите - думаете, пристегнутые уцелели бы в этой гармошке?
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21.07.2021 02:09 Ответить
У нас велике будівництво шляхів за мірками 60-х років минулого століття. Потік машин збільшився, але кількість смуг руху ні. Частіше їде старий москвіч або вьита газель і більше 60 км на годину вона не в змозі їхати, ось і треба виїжджати на зустрічну, а там і помилки.
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20.07.2021 22:12 Ответить
Можливо таки бетонні відбійники на дорогах по за населенними пунктами необхідні. Й хай тягнуться за фурою, й витримку потренують й цілі будуть.
Сумно що так безглуздо гинуть люди.
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21.07.2021 02:19 Ответить
 
 